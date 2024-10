Iliad offerte attive: scopri tariffe da 1,99 euro al mese!

Iliad: ecco tutte le offerte attive

Iliad ha consolidato la sua posizione nel panorama delle telecomunicazioni italiane, proponendo una gamma di offerte mobili estremamente competitive. La compagnia si distingue per la sua trasparenza e la mancanza di costi nascosti, rendendo i suoi piani tariffari tra i più apprezzati dagli utenti. Ogni offerta è concepita per soddisfare diverse esigenze di consumo, assicurando sempre il massimo della convenienza.

-18% Amazon.it 125,92€ 154,99€ Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 Compra ora -47% Amazon.it 31,99€ 60,99€ PRIME PRIME D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps,... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:28

Le offerte sono adatte sia per chi utilizza il telefono principalmente per chiamate e messaggi, sia per chi necessita di un elevato traffico dati. Tra le soluzioni più attrattive c’è FLASH 150, a soli 7,99 euro al mese, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e ben 150 GB di traffico dati utilizzabile su rete 4G+, comprensivi di 9 GB di dati per il roaming in Europa. Questo piano rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un buon equilibrio tra costi e servizi.

Per gli utenti che necessitano di ancora più dati disponibili, l’offerta GIGA 180 a 9,99 euro al mese si presenta come una valida alternativa. Essa include 180 GB di traffico dati su rete 5G, sempre con chiamate e SMS illimitati. Gli utenti in viaggio potranno utilizzare 11 GB di dati anche all’estero, permettendo una navigazione continua senza preoccupazioni.

Se l’esigenza principale è disporre di un pacchetto dati ancora più ampio, la proposta GIGA 250, al costo di 11,99 euro al mese, offre 250 GB sulla rete 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, rendendola ideale per chi utilizza intensivamente il proprio smartphone.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:49

Iliad non dimentica neanche chi cerca un offerta come VOCE, disponibile a 4,99 euro al mese, che offre minuti illimitati e SMS infiniti, accompagnati da 40 MB di traffico dati su rete 4G, perfetta per chi utilizza il telefono principalmente per comunicare senza troppe esigenze di navigazione.

Infine, l’offerta DATI 350, a 14,99 euro al mese, si rivela perfetta per chi necessita di una grande quantità di dati, con 350 GB disponibili su rete 4G/4G+. Ognuna di queste opzioni può essere attivata facilmente sia online che in negozio, con un costo di attivazione e SIM di 9,99 euro, rendendo così le offerte Iliad accessibili e senza complicazioni.

Offerte mobili Iliad

Iliad ha ampliato la propria gamma di offerte mobili, dimostrando una continua attenzione alle esigenze dei suoi clienti. Tra le proposte disponibili, ogni piano tariffario è studiato per garantire un’esperienza di utilizzo soddisfacente, mantenendo un equilibrio tra costo e servizi inclusi. FLASH 150 si distingue come un’offerta entry-level adatta a chi desidera un piano completato da un pacchetto dati consistente. Con un costo mensile di 7,99 euro, fornisce minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati, insieme a 150 GB di traffico dati sulla rete 4G/4G+, che include anche 9 GB per l’uso in roaming in Europa.

Per coloro che cercano un leggero incremento nei dati, è disponibile la proposta GIGA 180, al prezzo di 9,99 euro al mese. Questo piano offre 180 GB sulla rete 5G, assicurando, come per tutte le altre offerte, chiamate e SMS illimitati. Inoltre, i viaggiatori troveranno utile il pacchetto di 11 GB per il roaming europeo, ideato per garantire un accesso continuo a internet anche oltre confine.

Non sono da meno le esigenze di chi richiede un volume di dati ancora maggiore; la GIGA 250, offerta a 11,99 euro mensili, si rivela perfetta, fornendo ben 250 GB su rete 5G. Questo pacchetto, abbinato a minuti e SMS illimitati, rende l’offerta la scelta ideale per gli utenti che utilizzano essenzialmente il loro smartphone per il lavoro o per intrattenimento, potendo contare su una connessione rapida e stabile.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:49

Per chi preferisce una soluzione più mirata alle sole comunicazioni, Iliad ha creato VOCE, un’offerta a 4,99 euro al mese. Essa garantisce minuti illimitati e SMS senza limiti, arricchita da 40 MB di traffico dati. Questa è l’opzione più semplice e conveniente, perfetta per chi utilizza il proprio cellulare prevalentemente per fare telefonate.

Anche gli utenti che necessitano di una grande quantità di traffico dati troveranno valide alternative con l’offerta DATI 350, al costo di 14,99 euro al mese, che fornisce 350 GB di dati su rete 4G/4G+, ideale per chi è costantemente online. Gli utenti possono attivare tutte le offerte via web o recandosi in un negozio fisico; il costo per l’attivazione e la SIM è fissato a 9,99 euro, assicurando un’entrata nel mondo Iliad semplice e priva di complicazioni.

Dettagli delle offerte attive

Iliad ha progettato un ampio ventaglio di offerte mobili, ognuna delle quali è pensata per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, garantendo al contempo un’ottima qualità-prezzo. Tra le proposte spicca la FLASH 150, la cui tariffa mensile di 7,99 euro la rende particolarmente accessibile. Questo piano include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e un pacchetto di 150 GB di traffico dati, utilizzabile su rete 4G/4G+ e comprensivo di 9 GB per il roaming in Europa. Un’opzione perfetta per chi desidera mantenere i costi contenuti senza rinunciare a un buon quantitativo di dati.

-57% Amazon.it 29,00€ 69,00€ PRIME PRIME Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ Compra ora Amazon.it 64,99€ PRIME PRIME Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:19

Per coloro che necessitano di una maggiore disponibilità di traffico, l’offerta GIGA 180 rappresenta una scelta interessante a soli 9,99 euro al mese. La proposta include 180 GB di dati su rete 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati. Inoltre, con 11 GB disponibili per l’uso in roaming europeo, gli utenti possono navigare liberamente anche mentre viaggiano, garantendo una continuità di servizio senza preoccupazioni.

Se la richiesta di dati è ancora più elevata, Iliad offre la GIGA 250, a un prezzo di 11,99 euro al mese. Questo piano estende il pacchetto a ben 250 GB sulla rete 5G, assicurando sempre chiamate e SMS senza limiti. È l’opzione ideale per chi utilizza frequentemente il proprio smartphone per attività che richiedono una connessione stabile e veloce, come streaming o videochiamate.

Per chi utilizza il telefono principalmente per comunicare, l’offerta VOCE a 4,99 euro mensili è sinonimo di semplicità. Con minuti e SMS illimitati e solo 40 MB di traffico dati, questo piano è orientato verso gli utenti che non necessitano di ampie quantità di dati, ma desiderano comunque rimanere sempre connessi.

Infine, per gli utenti estremamente data-intensive, è disponibile l’offerta DATI 350 al prezzo di 14,99 euro al mese. Questa proposta include un pacchetto di 350 GB di traffico dati, perfetta per chi passa gran parte della giornata online, sia per lavoro che per svago. Ogni offerta può essere attivata comodamente online o direttamente in negozio, con un costo di attivazione e SIM fissato a 9,99 euro, rendendo l’approccio di Iliad sempre semplice e diretto.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:17

Costi e attivazione

Iliad ha strutturato le proprie offerte mobili in modo da rendere l’attivazione semplice e accessibile. Ogni piano tariffario è accompagnato da un costo di attivazione e della SIM, fissato a 9,99 euro. Questo prezzo unitario consente agli utenti di godere di una chiara previsione delle spese iniziali, senza sorprese. Per quanto riguarda i costi mensili, essi variano a seconda dell’offerta scelta, ma ogni piano si distingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Le offerte attualmente disponibili coprono un ampio spettro di necessità e budget. Ad esempio, l’opzione FLASH 150, proposta a soli 7,99 euro al mese, è ideale per coloro che desiderano un pacchetto completo di servizi a un prezzo contenuto. Comprende, come accennato in precedenza, minuti illimitati, SMS senza limiti e 150 GB di traffico dati, perfetti per un utilizzo quotidiano senza fronzoli.

Per chi invece ha bisogno di più dati, l’offerta GIGA 180 a 9,99 euro al mese si presenta come un’ottima soluzione. Essa include 180 GB di traffico dati su rete 5G, insieme a chiamate e SMS illimitati. È importante sottolineare the the 11 GB di roaming costituiscono un vantaggio significativo per coloro che viaggiano frequentemente.

Se l’esigenza è quella di disporre di un pacchetto dati ancora più ampio, la proposta GIGA 250 a 11,99 euro al mese offre ben 250 GB, continuando a garantire minuti e SMS illimitati. Questa opzione diventa cruciale per chi utilizza il cellulare per molteplici attività, tra cui lavoro e intrattenimento, richiedendo così una quantità consistente di traffico dati.

Per gli utenti più orientati alla comunicazione, l’offerta VOCE, a un costo mensile di 4,99 euro, si dimostra una scelta funzionale. Essa offre minuti e SMS illimitati, accompagnati da 40 MB di dati, perfetta per chi non ha necessità di grandissime quantità di informazioni. Infine, per chi richiede una connettività totale, DATI 350 è l’opzione da considerare, con 350 GB a disposizione al costo di 14,99 euro mensili.

In generale, l’attivazione delle offerte Iliad può avvenire comodamente sia online che in negozio, offrendo così ai consumatori diverse modalità per accedere ai servizi desiderati. Questa flessibilità, unita a una chiara strutturazione dei costi, è un elemento che rende Iliad un operatore apprezzato e scegliere per milioni di utenti in Italia.

Servizi aggiuntivi

Servizi aggiuntivi di Iliad

Iliad non si limita a offrire solo piani tariffari competitivi, ma arricchisce la propria proposta con diversi servizi aggiuntivi che rispondono alle esigenze specifiche degli utenti. Un aspetto chiave delle offerte è l’inclusione di tarifas per il roaming, un vantaggio sempre più richiesto dai viaggiatori. Ad esempio, tutte le offerte di Iliad comprendono un pacchetto di dati utilizzabili in Europa, che permette di navigare senza timori aggiuntivi quando si attraversano i confini nazionali. In particolare, l’offerta FLASH 150 include 9 GB per il roaming, mentre le opzioni GIGA 180 e GIGA 250 offrono rispettivamente 11 GB e 13 GB, garantendo così una connessione continua anche durante le vacanze o i viaggi di lavoro.

Al di là del roaming, Iliad ha introdotto servizi innovativi come la iliadbox Wi-Fi 7, un router all’avanguardia progettato per offrire una connessione stabile e performante anche nelle abitazioni. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono beneficiare di una rete domestica di qualità superiore, essenziale per le famiglie e gli utenti intensivi che richiedono alta velocità per streaming, videoconferenze e gaming online. La iliadbox, disponibile all’interno dell’offerta fibra FTTH, può essere attivata a partire da 21,99 euro al mese per i clienti mobile Iliad che utilizzano piani da 9,99 euro o 11,99 euro. Per coloro che necessitano di un’estensione della copertura Wi-Fi, l’operatore propone un Wi-Fi extender, il cui costo aggiuntivo è di soli 1,99 euro al mese.

Inoltre, Iliad mantiene una politica di totale trasparenza e assenza di vincoli contrattuali, permettendo agli utenti di cambiare piano o disattivare i servizi senza penali. Questo si traduce in una flessibilità impareggiabile che si adatta ai ritmi di vita e alle dinamiche di utilizzo dei clienti. La chiarezza nelle comunicazioni è fondamentale per Iliad, che si è sempre impegnata a presentare i vantaggi e le limitazioni dei servizi offerti senza ambiguità. Questo approccio, insieme a un’ottima assistenza clienti, rende Iliad una scelta perfetta per chi cerca un operatore telefonico che si prenda cura delle esigenze dei propri clienti.

Informazioni sui contratti e vincoli

Iliad si distingue nel panorama delle telecomunicazioni italiane non solo per le sue offerte competitive, ma anche per la trasparenza delle sue politiche contrattuali. La società ha adottato un approccio chiaro e diretto, puntando a ridurre al minimo le complicazioni per gli utenti. Tutti i piani tariffari sono privi di vincoli contrattuali, permettendo ai clienti di cambiare o disattivare il loro piano senza incorrere in penali o costi aggiuntivi. Questa flessibilità rappresenta un notevole vantaggio per coloro che desiderano ottimizzare le proprie spese senza vincolarsi a contratti di lungo termine.

La struttura dei contratti di Iliad è progettata affinché gli utenti possano attivare le offerte in modo semplice e immediato, sia online che in negozio. Le modalità di attivazione sono pensate per rispondere alle esigenze di tutti i clienti, con un costo di attivazione e SIM fissato a 9,99 euro. Ciò consente una chiara previsione delle spese iniziali, evitando fastidiose sorprese al momento dell’attivazione del servizio.

Le offerte non solo sono competitive dal punto di vista economico, ma offrono anche un’assoluta chiarezza sulle condizioni: per ogni piano, Iliad comunica in modo dettagliato tutti i servizi inclusi, senza nascondere costi addizionali o vincoli che possano compromettere la libertà di scelta dell’utente. Questo approccio si amplifica ulteriormente attraverso la comunicazione diretta e trasparente circa i termini dei servizi, assicurando che ogni cliente sia ben informato sia sui vantaggi che sulle eventuali limitazioni delle offerte scelte.

In aggiunta alla chiarezza dei contratti, Iliad garantisce anche un servizio clienti accessibile e reattivo, pronto a rispondere a qualsiasi esigenza. Gli utenti possono contattare l’assistenza in maniera semplice, ricevendo supporto per la gestione del loro piano, la risoluzione di eventuali problematiche o semplicemente per ottenere informazioni dettagliate sui vari servizi. Questo impegno nei confronti della soddisfazione del cliente, unito alla totale trasparenza sulle condizioni contrattuali, contribuisce a posizionare Iliad come un operatore di riferimento nel mercato italiano.