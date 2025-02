Iliad lancia iPhone 16: scopri i prezzi e le offerte disponibili subito

iPhone 16e disponibile con Iliad: informazioni sui prezzi

Il nuovo iPhone 16e è finalmente disponibile anche attraverso il provider telefonico Iliad, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare questo dispositivo innovativo. Lannuncio di questo smartphone economico da parte di Apple ha rapidamente generato un forte interesse tra i consumatori. Le opzioni di acquisto sono flessibili e permettono agli utenti di scegliere tra pagamento anticipato o rateizzazioni. Grazie all’offerta di Iliad, i clienti possono prenotare il dispositivo tramite pre-ordini, rendendo l’acquisto molto accessibile. Scopriamo insieme i dettagli finanziari di questa offerta.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

Disponibilità e modalità di acquisto

Iliad ha reso noto che il nuovo iPhone 16e sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 28 febbraio 2025. Attualmente, i pre-ordini sono già aperti, consentendo agli utenti di riservare il proprio smartphone. La modalità di acquisto offre la possibilità di pagare in un’unica soluzione o di optare per pagamenti mensili, rendendo l’acquisto adatto a diverse esigenze finanziarie. Questa initiative di Iliad mira a rendere il nuovo iPhone 16e accessibile a un pubblico più ampio, compresi sia i clienti già esistenti che i nuovi utenti.

Prezzi e opzioni di finanziamento

I prezzi per il nuovo iPhone 16e variano in base alla capacità di memoria scelta e alla modalità di pagamento preferita. Per gli utenti che optano per rateizzazioni, sono disponibili due diverse soluzioni di finanziamento, tramite Findomestic e Younited Pay. Ad esempio, il modello con 128 GB è disponibile in 24 rate mensili da 30,37 euro oppure in 12 rate mensili da 60,75 euro. Le diverse opzioni di finanziamento offrono flessibilità e permettono di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze finanziarie.

Dettagli sulle colorazioni e memorie disponibili

Il nuovo iPhone 16e sarà offerto in due eleganti colorazioni, Black e White, e in tre diverse capacità di memoria: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Oltre alle opzioni di pagamento, la scelta del taglio di memoria consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza di utilizzo. Ad esempio, il modello da 256 GB è disponibile con rate mensili di 35,79 euro per 24 mesi oppure 71,58 euro per 12 mesi. La varietà di scelte disponibile garantirà che ogni utente trovi la configurazione più adatta alle proprie necessità. La spedizione ha un costo di 10 euro, un fattore da considerare nel budget complessivo.

Disponibilità e modalità di acquisto

Il nuovo iPhone 16e sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto attraverso Iliad a partire dal 28 febbraio 2025. Fino a tale data, i pre-ordini sono già attivi, consentendo agli interessati di riservare il proprio dispositivo. Gli utenti possono scegliere di acquistare lo smartphone in un’unica soluzione oppure optare per un pagamento rateale, garantendo flessibilità in base alle proprie esigenze economiche. Questa strategia di Iliad è pensata per rendere l’acquisto più accessibile sia ai clienti attuali che a quelli nuovi, ampliando così la base di utenti che potranno beneficiare delle innovative caratteristiche del nuovo dispositivo. Le modalità di pagamento sono progettate per soddisfare le diverse preferenze degli utenti, adattandosi alle varie capacità di spesa.

Prezzi e opzioni di finanziamento

I prezzi per il nuovo iPhone 16e presentano diverse alternative in base alla capacità di memoria scelta e alla modalità di finanziamento preferita. Gli utenti possono decidere di acquistare lo smartphone pagando direttamente l’intero importo oppure optare per un piano di rateizzazione, che offre maggiore flessibilità. Con Iliad, sono disponibili due opzioni di finanziamento che facilitano l’acquisto: una tramite Findomestic e l’altra tramite Younited Pay.

Per il modello da 128 GB, il prezzo mensile è di 30,37 euro per 24 rate, oppure di 60,75 euro per 12 rate.

Il modello da 256 GB è acquistabile con rate mensili di 35,79 euro per 24 mesi o 71,58 euro per 12 mesi.

Infine, per il taglio di memoria maggiore da 512 GB, il costo è di 46,20 euro al mese per 24 rate o 92,41 euro per 12 rate.

Queste funzionalità consentono a un’ampia gamma di utenti di trovare la soluzione di pagamento più in linea con le proprie esigenze economiche, rendendo l’acquisto del iPhone 16e accessibile e pratico. È importante considerare che si applica un costo di spedizione di 10 euro su ciascun ordine, che dovrà essere incluso nel calcolo del budget complessivo.

Dettagli sulle colorazioni e memorie disponibili

Il nuovo iPhone 16e si presenta in due eleganti colorazioni: Black e White, offrendo così un tocco di classicità ad un dispositivo tecnologicamente avanzato. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra tre capacità di memoria: 128 GB, 256 GB e 512 GB, permettendo così una personalizzazione in base alle proprie necessità. Questa varietà di memorie consente agli utenti di optare per la soluzione migliore, a seconda del proprio utilizzo, che può spaziare da foto e video ad applicazioni e giochi. Ad esempio, il modello da 256 GB offre un equilibrio ideale per chi utilizza diverse applicazioni senza preoccupazioni legate alla memoria. Le opzioni di memoria sono ricche e diversificate, garantendo che ogni utente possa trovare la configurazione che meglio soddisfa le proprie esigenze quotidiane. Da non dimenticare, il costo di spedizione è fissato a 10 euro e dovrà essere considerato nel prezzo complessivo d’acquisto.