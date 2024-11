Ilary Blasi e Sabrina Ferilli: la frecciatina su Totti a Tu si que vales

Frecciatina su Totti durante il programma

Nel corso dell’ultima puntata di Tu si que vales, avvenuta il 9 novembre 2024, Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina a Sabrina Ferilli, facendo riferimento a “una amicizia in comune”. Il diretto allusione a Francesco Totti non è passata inosservata, considerando il legame preesistente tra Ferilli e l’ex capitano della Roma. Da tempo, infatti, l’attrice è nota per la sua passione verso la squadra giallorossa, creando un’eco di curiosità e risate tra i presenti. La spumeggiante dinamica tra le due donne ha dato vita a un momento di leggerezza, catturando l’attenzione del pubblico e destando l’interesse sui social.

Il siparietto tra Ilary Blasi e Sabrina Ferilli

Il momento clou della serata è stato senza dubbio il siparietto tra Ilary Blasi e Sabrina Ferilli. La Battuta di Blasi, “Abbiamo amici in comune”, ha scatenato risate in studio, con Ferilli che ha prontamente risposto: “Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi, la Roma è la Roma eh!”. Questa risposta ha aperto a un gioco di parole che ha divertito il pubblico, aggiungendo un ulteriore strato di complicità tra le due showgirl, rendendo il segmento ancora più memorabile e chiacchierato sui social.

La gaffe di Ilary Blasi con Adriano Pennino

Durante la stessa puntata, Ilary Blasi ha commesso una gaffe che ha contribuito a rendere l’episodio ancora più vivace. Parlando con Adriano Pennino, direttore d’orchestra, la conduttrice ha confuso il suo nome chiamandolo “Pennicchio” mentre discuteva dell’imitazione di Gerry Scotti. Questa svista ha suscitato immediatamente l’attenzione di Luciana Littizzetto, che l’ha corretta subito, generando una risata collettiva in studio. Ilary, divertita dall’errore, ha corretto il tiro, tra gli applausi e le risate del pubblico presente.

Reazioni del pubblico e del web

Le dinamiche comiche della serata hanno trovato grande riscontro tra il pubblico e sui social media, dove molti utenti hanno condiviso commenti e clip della puntata. La battuta di Ilary Blasi riguardo Totti e il siparietto con Ferilli sono diventati rapidamente virali su piattaforme come X, dove gli spettatori hanno preso parte al divertente scambio. Seguendo il filo dei commenti, l’ironia e la spontaneità mostrata dalle due protagoniste hanno reso l’evento un successo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su Tu si que vales.

Le battute e gli scambi esilaranti della puntata di Tu si que vales hanno trovato un’accoglienza entusiasta sia in studio che online. Gli spettatori, divertiti dalla freschezza e dall’arguzia di Ilary Blasi e Sabrina Ferilli, hanno riempito i social di commenti e meme. In particolare, il riferimento a Francesco Totti è stato il fulcro di numerosi post su Twitter e Instagram, dove gli utenti hanno condiviso l’estratto del siparietto, accompagnato da emoji ironiche e frasi divertenti.

Il video della gaffe di Ilary con Adriano Pennino, che ha generato clamore, è stato rapidamente diffuso, trasformando un momento imbarazzante in una fonte di ilarità collettiva. La community online ha dimostrato di apprezzare la spontaneità della presentatrice, commentando la sua capacità di affrontare l’errore con leggerezza. La serata, dunque, non solo ha intrattenuto il pubblico presente, ma ha anche saputo generare un vivace dibattito tra i fan del programma, confermando il successo di Tu si que vales nel panorama televisivo italiano.