Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio al traguardo: indiscrezioni esplosive sulla firma finale

Divorzio imminente a marzo

Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicinano alla conclusione formale della separazione: secondo quanto riportato da Gente, la firma del divorzio sarebbe prevista a marzo, con un nuovo confronto tra i legali in aula a Roma. Dopo un 2025 segnato da contenziosi e indiscrezioni, l’iter sembra giunto alla fase decisiva.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il settimanale indica il mese come finestra temporale in cui le parti potrebbero mettere fine all’unione, con l’obiettivo di chiudere le pendenze residue. La scadenza, riferita come imminente, si inserisce in un quadro già delineato dagli ultimi passaggi giudiziari.

Fonti citate dal rotocalco parlano di un accordo pronto per essere formalizzato, condizione che renderebbe la conduttrice legalmente libera dal vincolo con l’ex capitano giallorosso. L’appuntamento in tribunale rappresenta il passaggio finale del percorso iniziato con la separazione.

Nuova vita con Bastian Muller

Ilary Blasi ha intrapreso un percorso personale accanto a Bastian Muller, con cui è legata dal dicembre 2022. La relazione, stabile e riservata, è descritta come il baricentro della fase successiva alla chiusura del matrimonio con Francesco Totti.

Secondo quanto riportato da Gente, la presentatrice sarebbe pronta a formalizzare il nuovo capitolo subito dopo la definizione legale della separazione, con prospettive di nozze considerate concrete.

Gli elementi emersi dal rotocalco delineano una progettualità condivisa: la coppia si muove con tempi serrati, in attesa dell’udienza di marzo che renderebbe Blasi libera da precedenti vincoli.

Vacanza a Cortina e indizi di nozze

Ilary Blasi ha trascorso alcuni giorni a Cortina d’Ampezzo con Bastian Muller, soggiornando al resort a 5 stelle Rosapetra in una suite di circa 85 mq con vasca idromassaggio, come riportato da Gente.

La coppia, insieme dal 2022, avrebbe scelto la montagna dopo un Natale definito “prezioso”, durante il quale il 38enne tedesco avrebbe donato un anello alla conduttrice.

L’anello, ora visibile all’anulare, viene interpretato dal settimanale come un segnale concreto di nozze imminenti, collegate alla definizione del divorzio.

FAQ

Quando è prevista la firma del divorzio?

Secondo Gente, a marzo con nuovo passaggio in tribunale a Roma.

Secondo Gente, a marzo con nuovo passaggio in tribunale a Roma. Dove hanno soggiornato durante la vacanza?

Al resort 5 stelle Rosapetra a Cortina d’Ampezzo.

Al resort 5 stelle Rosapetra a Cortina d’Ampezzo. Qual è il significato dell’anello?

Un possibile preludio alle nozze tra Blasi e Muller dopo il divorzio.

Un possibile preludio alle nozze tra Blasi e Muller dopo il divorzio. Da quando stanno insieme Blasi e Muller?

Dal dicembre 2022.

Dal dicembre 2022. La relazione è stata confermata ufficialmente?

È documentata dal settimanale Gente e da uscite pubbliche della coppia.

È documentata dal settimanale Gente e da uscite pubbliche della coppia. Le nozze potrebbero avvenire subito dopo il divorzio?

Il settimanale suggerisce tempi rapidi una volta formalizzata la separazione.

Famiglia, cause e tempi della separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti restano concentrati sulla tutela dei tre figli, Cristian (20), Chanel (18) e Isabel (9), mentre le ultime pendenze vengono gestite in tribunale. Le udienze hanno scandito un percorso complesso, tra ricorsi e controricorsi, in un clima reso acceso dai rumor mediatici.

Il quadro delineato da Gente indica che la calendarizzazione a marzo potrebbe allineare tempi familiari e giudiziari, con l’obiettivo di chiudere i fronti aperti e definire gli accordi pratici. Le parti mirano a una soluzione che consenta stabilità domestica e chiarezza sui rispettivi impegni.

La separazione, avviata da mesi, ha visto un succedersi di passaggi legali a Roma; il prossimo appuntamento viene descritto come decisivo per formalizzare le intese, condizione che renderebbe la gestione familiare più lineare dopo la sentenza.

FAQ