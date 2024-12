Ilary Blasi chiarisce: impossibile un ritorno con Totti, rispetto per chi ci ama

Ilary Blasi parla del suo passato con Totti

A pochi giorni dall’uscita della sua nuova serie Netflix, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Grazia, dove ha affrontato con franchezza il suo trascorso con Francesco Totti. Durante la conversazione, Blasi ha fatto riferimento ai presunti tradimenti del famoso calciatore, sottolineando con una battuta: «Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma». Ha sempre accettato la sua figura pubblica, condividendo il suo matrimonio con tutti. Tuttavia, l’intervento della nuova serie, Unica, ha messo in luce un aspetto diverso della loro relazione. Blasi ha rivelato di aver scoperto che l’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, era entrata nella loro vita mentre il matrimonio era ancora in corso, un’affermazione contestata da Totti stesso.

La questione dei tradimenti è emersa come uno dei punti focali nel processo di divorzio, con entrambi i lati che si accusano reciprocamente. “Il dolore di rivelare la verità e di affrontare il passato è stato notevole,” ha affermato Blasi. Ha descritto Unica come “l’esperienza più difficile che ho fatto”, richiedendo un grande coraggio per aprirsi e raccontare i dettagli di una relazione che ha segnato profondamente la sua vita. Rispondendo a una domanda sulla sua vita da madre separata di tre figli, ha detto di aver sempre dovuto contare su se stessa, un rischio che ha dovuto affrontare a causa dell’assenza di Totti, spesso impegnato per lavoro.

Con fermezza, Blasi ha commenicato sul futuro: “So che molti sperano in un mio ritorno con Totti, ma non è possibile e non sarebbe rispettoso per chi è accanto a noi”. Ha riconosciuto l’importanza del passato, dicendo che sarebbe un peccato dimenticare i momenti belli vissuti insieme. Tuttavia, ha ribadito che il suo focus è sul presente e sul futuro: “Non vivo nel passato, ma nel qui e ora”.

La nuova vita e l’equilibrio ritrovato

In seguito alla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato un percorso di rinascita personale e professionale. Grazie alla sua nuova relazione con Bastian Muller, conosciuto quasi per caso, la conduttrice ha trovato una dimensione di maggiore serenità. Il primo incontro con Muller è avvenuto in una lounge di un aeroporto, dove una casuale conversazione ha dato il via a una storia d’amore inaspettata. “Ero sola da quattro mesi, non cercavo un fidanzato, ma lui mi ha colpito. Non sapeva chi fossi e mi ha chiesto il mio profilo Instagram,” ha raccontato Blasi, evidenziando come la spontaneità possa spesso portare a belle sorprese nella vita.

La transizione verso una nuova vita non è stata priva di sfide, soprattutto per quanto riguarda i suoi tre figli. È fondamentale per Blasi mantenere un equilibrio tra il suo ruolo di madre e le dinamiche di una nuova relazione. Per presentare Muller ai ragazzi, ha scelto di farlo in modo delicato, condividendo la notizia durante una cena. La reazione dei bambini è stata variabile: mentre Cristian e Chanel si sono mostrati curiosi e un po’ scettici, la più piccola Isabel lo ha inizialmente soprannominato “il signore inglese”, dimostrando la necessità di tempo per acclimatarsi al cambiamento.

La Blasi ha inoltre sottolineato l’importanza di avere un dialogo aperto e onesto con i figli riguardo alla nuova relazione, per garantire che possano esprimere i loro sentimenti e adattarsi a questa nuova fase della loro vita. “Ho sempre cercato di fare da sola e di prendere decisioni per i bambini,” ha dichiarato, evidenziando come, pur affrontando la genitorialità da sola, non ha provato un grande disorientamento con l’arrivo di Muller. La sua capacità di navigare tra le incertezze del passato e le potenzialità del futuro si riflette nella sua attuale vita, con una consapevolezza che la sostiene nel suo cammino verso il benessere personale e familiare.

L’impatto della separazione sui figli

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto inevitabilmente un impatto considerevole sui loro tre figli, creando una serie di sfide che la conduttrice ha affrontato con grande determinazione. In un’intervista recente, Blasi ha riconosciuto che la maternità e la gestione della transizione familiare sono state tra le tutte priorità nella sua vita dopo la rottura. Nonostante il tumultuoso cambiamento, ha cercato di mantenere un ambiente stabile e sereno per i bambini.

Per favorire l’adattamento dei bambini a questa nuova realtà, Blasi ha enfatizzato l’importanza di una comunicazione aperta e sincera. “Ho sempre cercato di coinvolgere i bambini nelle decisioni che li riguardano,” ha dichiarato. Questa scelta riflette una consapevolezza profonda delle sensibilità dei tre piccoli, che, secondo lei, avevano bisogno di sentirsi parte del cambiamento e non semplicemente spettatori passivi del loro nuovo assetto familiare. La sua capacità di integrare i bambini nel dialogo ha contribuito a ridurre le incertezze e a promuovere un clima di condivisione.

Blasi ha raccontato come, durante una cena, ha presentato il suo nuovo compagno Bastian Muller ai figli. La reazione di Cristian e Chanel è stata segnata da curiosità e qualche riserva, mentre Isabel lo ha inizialmente confuso con “il signore inglese,” dimostrando una reazione giocosa ma anche la necessità di un adattamento graduale. Questo approccio evita di forzare situazioni e consente ai bambini di metabolizzare il nuovo contesto a proprio ritmo.

Inoltre, Blasi ha sottolineato come la responsabilità di gestire i momenti quotidiani con i suoi figli, anche in assenza di Totti, non le abbia pesato particolarmente, in quanto era già abituata all’assenza del marito a causa dei suoi impegni lavorativi. La combinazione di una comunicazione aperta, un approccio affettuoso e un forte senso di responsabilità ha permesso a Blasi di affrontare le sfide della maternità post-separazione, favorendo una crescita serena e armoniosa all’interno della loro famiglia.