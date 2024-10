Il Rotary nel mondo. Una data importante: 24 ottobre World Polio Day. La lotta contro la poliomielite

24 ottobre World Polio Day

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 202,00€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:19

Il 24 ottobre si celebra la giornata mondiale della lotta contro la poliomielite

La poliomielite, una malattia devastante che può causare paralisi permanente e persino la morte, è stata una delle principali sfide sanitarie globali per decenni. Grazie agli sforzi congiunti della comunità internazionale, oggi siamo più vicini che mai all’eradicazione completa della polio. In questa battaglia, il Rotary International ha giocato un ruolo determinante, guidando campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi e vaccinazione di massa per proteggere milioni di bambini in tutto il mondo. Ma la lotta non è ancora finita, e il contributo di ognuno di noi può fare la differenza.

Dal 1985, il Rotary International ha lanciato l’iniziativa PolioPlus, uno dei programmi di vaccinazione e prevenzione più ambiziosi mai realizzati a livello globale. Grazie a questo progetto, il Rotary ha lavorato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’UNICEF, la Fondazione Bill & Melinda Gates, i governi nazionali e altre organizzazioni partner per assicurare che i vaccini raggiungano anche le aree più remote e difficili del mondo.

Un successo storico che deve essere costante: Quando il progetto Polio Plus è iniziato, la polio causava oltre 350.000 casi di paralisi ogni anno in 125 paesi. Oggi, grazie all’impegno del Rotary e dei suoi partner, il numero di casi è diminuito del 99%, con solo due paesi (Afghanistan e Pakistan) che ancora registrano trasmissione endemica del virus della polio ed anche oggi, in realtà e scenari di guerra, il rischio di infezione e di diffusione dei contagi esite ed è tangibile.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:50

Il vaccino salva-vita: Il vaccino orale antipolio (OPV) è stato fondamentale nella riduzione globale della malattia. Semplice da somministrare, economico e sicuro, ha permesso di proteggere oltre 3 miliardi di bambini dal rischio di contrarre la polio.

Non Possiamo Fermarci Ora

Eradicare una malattia su scala globale è un compito gravoso e richiede uno sforzo costante. Anche un solo bambino non vaccinato rappresenta un rischio di diffusione del virus in tutto il mondo. Finché esisterà anche un solo caso, la polio potrà tornare a diffondersi rapidamente in paesi che sono stati dichiarati polio-free.

Il Rotary, consapevole di questo rischio, continua a finanziare campagne di vaccinazione in aree ad alto rischio, a formare operatori sanitari e a sensibilizzare le comunità sull’importanza della prevenzione. Grazie anche a iniziative come il World Polio Day, celebrato ogni anno il 24 ottobre, il Rotary mantiene alta l’attenzione sull’obiettivo di un mondo libero dalla polio.

L’impegno del Rotary ha generato impatti straordinari nel corso degli anni.

2,5 miliardi di bambini vaccinati dal 1988 a oggi.

Oltre 2,2 miliardi di dollari raccolti grazie al contributo di rotariani e sostenitori in tutto il mondo.

99% di riduzione dei casi di polio dal 1988.

Oltre 20 milioni di volontari che hanno partecipato attivamente alle campagne di vaccinazione globale.

Il Futuro: Un successo a Portata di Mano

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:50

Siamo ad un passo dall’eradicare la polio. Tuttavia, questa ultima fase è la più difficile.

Le difficoltà logistiche, i conflitti politici e bellici, la disinformazione sui vaccini rappresentano ancora grandi ostacoli. Ma con la costante determinazione del Rotary e dei suoi partner, siamo certi che un mondo senza polio sia raggiungibile.

Il Rotary sta lavorando duramente per raccogliere gli ultimi tutti i fondi necessari per completare il lavoro. Ogni donazione, grande o piccola, può contribuire a proteggere un bambino dalla polio per avvicinarsi al traguardo.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:20

Tutti possiamo partecipare attivamente alla lotta contro la polio, anche a livello locale:

Donare: puoi sostenere il programma Polio Plus con una donazione. Ogni dollaro raccolto viene triplicato dalla Fondazione Gates. Partecipare agli eventi locali del Rotary: Il tuo club Rotary organizza eventi e raccolte fondi dedicati alla polio. Partecipa o proponi nuove iniziative per sensibilizzare la tua comunità. Condividere il messaggio: Utilizza i tuoi canali social o partecipa a conferenze locali per educare la tua comunità sull’importanza della vaccinazione contro la polio.

L’eradicazione della polio non è più un sogno lontano, ma una realtà che può essere raggiunta entro pochi anni. Grazie al Rotary e a chi sostiene la causa, milioni di bambini hanno già evitato la paralisi e la sofferenza che la polio porta con sé. Insieme, possiamo scrivere una delle storie di successo più significative della sanità globale. Facciamo parte di questo cambiamento storico e continuiamo a lavorare per un mondo libero dalla polio!

PDG Roberto Bosia

Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation

Gianni Guidotti

Responsabile Distrettuale Programma Polio Plus