Il produttore di CryptoKitties Dapper Labs raccoglie 11 milioni di dollari per la nuova blockchain

Dapper Labs, la società dietro a CryptoKitties, ha raccolto $ 11,2 milioni in un nuovo round di finanziamenti da investitori tra cui Andreessen Horowitz, Digital Currency Group e Warner Music Group, secondo un rapporto di Forbes.

Il nuovo round di finanziamento verrà utilizzato per creare la nuova blockchain di Dapper Labs, Flow . Finora Dapper Labs ha raccolto $ 39,2 milioni.

Gli investitori in questo nuovo round di finanziamento riceveranno una partecipazione azionaria in Dapper Labs, con un’opzione per convertire le loro quote in token nativo di Flow una volta che l’azienda avrà ricevuto l’approvazione SEC.

Secondo Dapper Labs, Flow è costruito come una “blockchain per gli sviluppatori … per supportare la prossima generazione di giochi, app e … risorse digitali”.

“Immagina sul flusso, la possibilità di una piattaforma per miliardi di appassionati di sport per scambiare cimeli digitali verificati, autentici e in edizione limitata in tempo reale in tutto il mondo”, afferma Roham Gharegozlou, CEO di Dapper Labs.

Dapper Labs sta inoltre esplorando casi d’uso per Flow attraverso le loro partnership con Warner Music e Ubisoft, la società di sviluppo del gioco.

Secondo Jeff Bronikowski, vicepresidente senior dello sviluppo aziendale della Warner Music, il colosso della musica è alla ricerca di modi per creare merchandising unici con il suo elenco di talenti tra cui Cardi B e Bruno Mars.

Bronikowski aggiunge che “Pensiamo che mentre le persone trascorrono più tempo a creare la propria persona nel regno digitale, i beni digitali e gli oggetti da collezione sono un ottimo modo per esprimere quel fandom”.

Con Ubisoft, Dapper Labs ha annunciato che sta sviluppando un gioco di auto da corsa in cui auto uniche possono essere scambiate tra giocatori.