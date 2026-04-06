Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il paradiso delle signore anticipazioni, Matteo sconvolto da rivelazioni compromettenti

Anticipazioni Il paradiso delle signore del 7 aprile 2026

Martedì 7 aprile 2026, alle 16:10 su Rai 1, torna Il paradiso delle signore con la puntata numero 142, dopo lo stop di Pasquetta. A Milano, tra amori, segreti e ambizioni, le vite dei protagonisti si intrecciano in scelte decisive: la proposta di matrimonio tra Delia e Botteri, il chiarimento tra Johnny e Irene, i dubbi di Odile sulle nozze con Ettore e le manovre dei fratelli Marchesi su cui indaga Umberto. La puntata segna la ripresa della normale programmazione e apre una nuova fase narrativa, con risvolti sentimentali e familiari che potrebbero cambiare in modo stabile gli equilibri interni al grande magazzino più famoso della fiction italiana.

In sintesi:

Riprende la soap di Rai 1 dopo lo stop di Pasquetta.

Delia scopre la proposta di matrimonio nascosta nell’abito di Botteri .

scopre la proposta di matrimonio nascosta nell’abito di . Johnny chiarisce i suoi veri sentimenti con Irene .

chiarisce i suoi veri sentimenti con . Matteo intercetta una conversazione compromettente dei fratelli Marchesi.

Trama della puntata e sviluppi dei personaggi principali

Nella puntata del 7 aprile, Delia trova la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri e vorrebbe accettare subito, ma le amiche la invitano alla prudenza, suggerendole di aspettare che sia lui a esporsi apertamente.

In parallelo, Johnny riesce finalmente ad avere un confronto sincero con Irene: le confessa che il bacio scambiato non è stato un gioco, ma un momento importante, destinato a cambiare il loro rapporto professionale e personale all’interno del Paradiso.

Sul fronte familiare, Agata riceve una telefonata inaspettata che potrebbe rimettere in discussione le sue scelte presenti. Odile, invece, esita a fissare la data delle nozze con Ettore in assenza di Adelaide, mentre lui spinge per accelerare, creando una tensione emotiva crescente. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e decide di riferire tutto a Umberto, aprendo un nuovo fronte di scontro economico e personale.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate e dagli intrecci futuri

Le scelte di Delia e Botteri potrebbero portare a un matrimonio capace di ridefinire gli equilibri tra i dipendenti del grande magazzino. Il rapporto tra Johnny e Irene promette sviluppi sentimentali centrali nelle prossime puntate, con inevitabili ripercussioni sulle dinamiche lavorative.

I dubbi di Odile sulle nozze con Ettore, uniti all’assenza di Adelaide, aprono uno spazio narrativo per nuovi ritorni o colpi di scena familiari. La soffiata di Matteo a Umberto sulla conversazione dei fratelli Marchesi lascia presagire una guerra sotterranea fatta di strategie finanziarie e vendette personali, che potrebbe incidere anche sul futuro del Paradiso stesso.

FAQ

Quando va in onda Il paradiso delle signore su Rai 1?

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10, salvo variazioni di palinsesto festive.

Perché la puntata del 6 aprile 2026 non è stata trasmessa?

La puntata del 6 aprile 2026 non è andata in onda per un cambio di programmazione legato alla giornata di Pasquetta.

Chi sono i protagonisti principali della puntata del 7 aprile 2026?

I protagonisti principali sono Delia, Botteri, Johnny, Irene, Odile, Ettore, Matteo, Umberto e i fratelli Marchesi.

Dove è ambientata e dove viene girata la serie TV?

La serie è ambientata nella Milano degli anni Cinquanta-Sessanta, ma viene girata a Roma presso i teatri di posa Videa.

Qual è la fonte delle informazioni sulle anticipazioni della puntata?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.