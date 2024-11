IL FORNO PIZZA HISENSE REALIZZATO CON GINO SORBILLO: UN PONTE TRA TECNOLOGIA E TRADIZIONE

1. L’innovazione di Hisense nella cucina italiana

Il Forno Pizza Hisense è molto più di un semplice elettrodomestico: rappresenta una rivoluzione culinaria che mescola avanguardia tecnologica e rispetto per la tradizione gastronomica italiana. Questo prodotto, sviluppato in collaborazione con il celebre maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, promette di portare il gusto autentico della pizza napoletana nelle case degli italiani.

-39% Amazon.it 93,90€ 154,99€ PRIME PRIME Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 Compra ora -41% Amazon.it 35,98€ 60,99€ PRIME PRIME D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps,... Compra ora Amazon price updated: 20 Novembre 2024 09:09

L’intervista di Maria Paola Guerra a Gino Sorbillo:

Grazie alla funzione esclusiva Pizza Mode Pro, il forno raggiunge la temperatura di 350°C, consentendo di cuocere una pizza perfetta in soli 3 minuti e 30 secondi. Il risultato è una croccantezza e un sapore che richiamano l’eccellenza delle migliori pizzerie, ora replicabile in un contesto domestico.

Oltre alla funzione dedicata alla pizza, il forno offre una versatilità senza pari con 22 programmi automatici. Dalla preparazione di dolci raffinati a piatti complessi come arrosti, il Forno Pizza Hisense si adatta a ogni esigenza culinaria. La funzione Preheat, che avvisa quando il forno raggiunge la temperatura ideale, ottimizza i tempi di cottura, rendendolo un alleato indispensabile in cucina.

2. La partnership tra Hisense e Gino Sorbillo

La collaborazione tra Hisense e Gino Sorbillo è il simbolo dell’incontro tra due eccellenze nei rispettivi campi. Sorbillo, ambasciatore della pizza italiana nel mondo, ha dichiarato: “La pizza è storia, cultura e un momento di aggregazione.

La partnership con Hisense permette di portare questa esperienza direttamente nelle case, senza rinunciare alla qualità”. Il nuovo forno, infatti, è il risultato di una lunga fase di test eseguiti dallo stesso Sorbillo, che ha contribuito a perfezionare la funzione Pizza Mode Pro.

Riccardo Rondelli, Customer Experience Manager di Hisense Italia, sottolinea come questa collaborazione dimostri l’impegno del brand nel coniugare tradizione e innovazione: “Abbiamo voluto creare un prodotto che fosse non solo funzionale ma che offrisse un’esperienza unica per chi ama la cucina.”

3. Tecnologia e design per una cucina di qualità

Hisense ha sviluppato il Forno Pizza per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni, offrendo un equilibrio perfetto tra tecnologia e praticità. La teglia antiaderente vetrificata e la pala pieghevole inclusa assicurano una cottura uniforme e sicura, eliminando le difficoltà tipiche dei forni tradizionali.

Il forno include anche una funzione di autopulizia pirolitica, che raggiunge alte temperature per rimuovere residui di grasso e sporco, semplificando la manutenzione.

Dal punto di vista estetico, il design moderno del forno si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Disponibile in modelli diversi, è una soluzione ideale non solo per gli appassionati di pizza ma anche per chi cerca un elettrodomestico versatile e affidabile.

4. Una mission condivisa: portare qualità e innovazione nelle case

La mission di Hisense, perfettamente allineata ai valori di Sorbillo, è quella di rendere accessibile a tutti un’esperienza culinaria di alta qualità. Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia, ha ribadito come il forno sia il risultato dell’incontro tra l’eccellenza tecnologica e l’antica arte della pizza. Questo progetto celebra il valore della tradizione gastronomica italiana, rendendola facilmente replicabile grazie alle moderne tecnologie.

Per Sorbillo, la collaborazione rappresenta un traguardo importante: “Essere parte di un progetto che unisce innovazione e tradizione è motivo di grande orgoglio. Questo forno permette a chiunque di vivere l’esperienza di una pizza fatta in casa, mantenendo gli standard delle migliori pizzerie.”

5. Verso il futuro della cucina domestica

Con il lancio del Forno Pizza, Hisense dimostra ancora una volta il suo impegno nel portare innovazione nelle case di tutto il mondo. La combinazione di funzionalità avanzate, design accattivante e la collaborazione con un maestro come Sorbillo rafforzano il posizionamento del brand come leader nell’elettronica di consumo e negli elettrodomestici.

L’azienda, già nota per il suo primato globale nelle spedizioni di TV, continua a espandere il suo raggio d’azione con prodotti che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il Forno Pizza rappresenta un ulteriore passo avanti verso una cucina domestica che unisce praticità, innovazione e il piacere di condividere momenti speciali con chi si ama.

Con questa nuova proposta, Hisense ridefinisce il concetto di esperienza culinaria, rendendo possibile per tutti il sogno di trasformare la propria casa in una pizzeria d’eccellenza.