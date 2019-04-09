Il fintech svedese Zaver ha raccolto $ 1,2 milioni di semi per la sua piattaforma di pagamenti P2P – TechCrunch

Zaver , un fintech svedese che ha costruito una piattaforma di pagamenti per facilitare i traffici peer-to-peer e altro ancora, ha raccolto poco più di $ 1,2 milioni in finanziamenti per seme. A sostenere la nascente startup sono le società di VC Inventure e Inbox Capital, oltre a un numero di investitori angelici relativamente ben consolidati.

Includono Joen Bonnier (partner di Atomico), Tom Dinkelspiel, Pontus Hagnö, Fabian Hielte (proprietario di Ernström & C: o e un precedente investitore in Spotify e iZettle), Bo Mattsson (fondatore di Cint) e Fredrik Österberg (fondatore di Evolution Gaming).

Con lo scopo di sconvolgere il mercato delle soluzioni di pagamento P2P, Zaver sta sviluppando un SaaS e app di accompagnamento per riunire acquirenti, venditori e commercianti con la promessa di "pagamenti sicuri alle tue condizioni". La startup fintech mira a facilitare gli scambi tra pari abilitando il uso di metodi di pagamento flessibili come pagamenti diretti, "compra ora, paga dopo" e rate.

A supporto di ciò, la piattaforma di Zaver sostiene di incorporare algoritmi di "rilevamento di frodi intelligenti" in tandem con la creazione automatica di "accordi digitali verificati" tra le parti che effettuano transazioni.

"L'app Zaver è la prima soluzione di pagamento indipendente dalla piattaforma per le transazioni P2P", afferma Amir Marandi, che ha co-fondato Zaver al fianco di Linus Malmén – entrambi ex studenti di ingegneria al KTH Royal Institute of Technology.

"Con la prevenzione intelligente delle frodi di Zaver, le decisioni di credito automatiche e immediate e le ricevute digitali firmate crittograficamente, i colleghi possono eseguire pagamenti sicuri secondo le proprie condizioni con persone che non conoscono molto bene", afferma. "Cerchiamo di rendere le transazioni P2P più sicure possibili per tutte le parti coinvolte e offrire opzioni di pagamento flessibili, senza compromettere l'esperienza dell'utente."

Inoltre, Zaver for Business consente ai commercianti di utilizzare la piattaforma per aumentare la conversione e ridurre i costi di transazione. "La nostra missione con questo prodotto è ridurre la necessità di un lettore di schede fisico", aggiunge Marandi.

L'utente tipico di Zaver è descritto come un giovane studente che vuole vendere il proprio iPhone su un sito classificato in modo sicuro, o un idraulico che vuole acquistare un Golf VW usato oggi e pagare più tardi. Nel frattempo, il cliente tipico di Zaver for Business è un'azienda con vendite omnicanale, vendita di prodotti / servizi online e offline.

"I nostri principali concorrenti non sono il tipo di attività che ci si potrebbe aspettare", spiega Marandi. "Non sono le banche, bensì le start-up imminenti che vogliono innovare il settore dei pagamenti. Il concorrente più diretto oggi direi che è l'industria delle carte di credito. "

A tal fine, Zaver guadagna dalle commissioni di transazione che addebita ai commercianti (che si dice arrivino fino al 70% in meno rispetto ai tradizionali servizi di pagamento) e agli interessi addebitati quando qualcuno sceglie di pagare a rate.

Marandi aggiunge: "Utilizzando sistemi automatizzati per l'intero percorso del cliente, siamo in grado di offrire tassi di interesse personalizzati nel punto vendita. Il sistema sceglie automaticamente un tasso di interesse per te, in base alla solvibilità. "

