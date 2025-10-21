Il Diavolo Veste Prada 2 anticipa la colonna sonora con canzone inedita di Lady Gaga

Lady Gaga e il nuovo brano per Il Diavolo Veste Prada 2

Lady Gaga si conferma protagonista non solo sul palco ma anche sul grande schermo con un’importante novità musicale che arricchirà Il Diavolo Veste Prada 2. Nel corso delle riprese a Milano, città che ha accolto il cast per diverse settimane, la popstar americana ha interpretato se stessa esibendosi con un brano inedito durante una scena ambientata in una sfilata alla Pinacoteca di Brera. Questa canzone esclusiva, tuttora mantenuta sotto stretto riserbo, sarà parte integrante della colonna sonora del film e anticipa un progetto discografico nuovo. Fonti vicine alla produzione hanno confermato che il pezzo farà parte di un album prossimo al rilascio, regalando ai fan un’anticipazione importante dopo un’intensa attività musicale che ha visto Lady Gaga attraversare tour, nuovi singoli e altre apparizioni di spicco. La combinazione tra cinema e musica sottolinea la capacità dell’artista di fondere i suoi talenti per offrire esperienze crossmediali di grande impatto.

Riprese a Milano e partecipazioni speciali nel sequel

Le riprese di Il Diavolo Veste Prada 2 si sono svolte prevalentemente a Milano, una scelta che ha conferito al film un’estetica raffinata e autentica. Il capoluogo lombardo ha ospitato il cast principale, tra cui star del calibro di Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, oltre a ospitare la presenza di Lady Gaga, apparsa nei panni di sé stessa. La cantante si è esibita in una scena che riproduceva una sfilata esclusiva nella suggestiva cornice della Pinacoteca di Brera, un evento fittizio ma magistralmente inserito nella narrazione del film.

La partecipazione di Lady Gaga non si limita alla recitazione, ma si estende alla performance musicale che, oltre ad arricchire il racconto visivo, introduce un brano inedito, tenuto segreto fino al momento dell’uscita cinematografica. Le riprese si sono concluse con successo, e gli attori sono già rientrati negli Stati Uniti, mentre l’artista statunitense ha proseguito il suo impegno con due grandi concerti al Forum di Milano. Questa integrazione tra live show e impegno cinematografico sottolinea la portata poliedrica e l’attenzione al dettaglio con cui sono state gestite le produzioni parallele.

Possibili uscite musicali e ipotesi sul nuovo album di Lady Gaga

Il panorama discografico di Lady Gaga è attualmente ricco di progetti e speculazioni, in particolare per quanto riguarda l’uscita di nuova musica collegata a Il Diavolo Veste Prada 2. Sebbene l’ipotesi di un intero album totalmente inedito sia considerata improbabile, viste le recenti pubblicazioni di Harlequin e Mayhem, non si esclude la possibilità di un EP che possa integrare il materiale già edito, analogamente a quanto avvenuto nel 2009 con The Fame Monster. Le novità discografiche includevano anche l’aggiunta di brani come “Can’t Stop the High”, “The Dead Dance” e “Kill for Love” che hanno mantenuto alta l’attenzione sulle attività musicali della artista.

La nuova canzone interpretata da Lady Gaga nel film, attualmente top secret, rappresenta dunque un elemento di grande interesse non solo per i fan ma anche per gli addetti ai lavori, poiché potrebbe segnare una sorta di completamento o estensione di Mayhem. Questo approccio si inserisce in una strategia artistica coerente, che unisce produzioni cinematografiche e musicali per massimizzare l’impatto sul pubblico, consolidando il ruolo di Gaga come figura poliedrica e innovativa nell’intrattenimento contemporaneo.