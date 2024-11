Iginio Massari racconta il suo matrimonio e la passione per la pasticceria

Iginio Massari e il suo amore per la pasticceria

Iginio Massari, icona della pasticceria italiana, risveglia emozioni e ricordi attraverso la sua dedizione incondizionata a quest’arte. A 82 anni, la sua passione per la pasticceria non accenna a diminuire, anzi, si manifesta con una vitalità sorprendente. Ogni mattina, prima dell’alba, Massari si alza alle 2.30 per dedicarsi al suo laboratorio, un luogo dove crea e perfeziona dolci che sono vere e proprie opere d’arte. «A 82 anni mi alzo tutti i giorni alle 2.30 del mattino. Vado in laboratorio, lavoro. Metto le mani in pasta se necessario, controllo i lieviti», afferma con orgoglio.

Questa passione, coltivata nel corso di una carriera straordinaria, è il risultato di anni di esperienza e di continua ricerca della perfezione. Ogni creazione, dai classici panettoni alle torta più elaborate, racconta una storia che abbraccia tradizione e innovazione. Massari ha sempre ritenuto che la pasticceria non sia solo una questione di ingredienti, ma un vero e proprio linguaggio capace di esprimere sensazioni e ricordi, un’arte che richiede sensibilità e rigore.

Nel suo libro autobiografico, Giorni, mesi, anni di una vita intensa, Massari non si limita a descrivere le sue preparazioni, ma offre uno sguardo profondo sulla sua vita, condividendo aneddoti e insegnamenti accumulati nel tempo. Il suo approccio pragmatico e il costante desiderio di innovare lo hanno reso una figura rispettata e temuta nel panorama della pasticceria. La sua fiera determinazione e la dedizione che mette nel suo lavoro continuano a ispirare nuove generazioni di pasticceri, contribuendo a mantenere viva la tradizione dolciaria italiana.

Le origini da pugile e l’incontro con la pasticceria

Iginio Massari non è solamente un maestro pasticcere, ma ha avuto anche una carriera parallela come pugile, un aspetto spesso dimenticato della sua vita. «Sono stato un pugile e di buon livello», rivela con fierezza, dimostrando che la sua determinazione non si limita al mondo della pasticceria. Cresciuto a Brescia, la sua giovinezza è stata segnala da esperienze diverse e formative, dal ring di boxe alle prime lezioni di pasticceria, grazie all’influenza di “fornaio Limoni”, un punto di riferimento cruciale nella sua infanzia.

La transizione dal pugilato alla pasticceria non è stata affatto casuale. Massari ha sempre cercato di affinare la sua disciplina e il suo approccio al lavoro, qualità che ha appreso nel mondo della boxe. L’allenamento duro e la resilienza mostrati sui ring si sono rivelati fondamentali nel suo successivo percorso professionale. L’incontro con la pasticceria è avvenuto in un momento chiave, dove ha riconosciuto una possibilità per esprimere la sua creatività e passione. «Stava sotto casa di mia nonna…» riflette, descrivendo l’ambiente che ha ispirato le sue prime incursioni nel mondo dolciario.

Ogni fase della sua vita ha portato Massari a sviluppare un approccio pragmatico. La sua formazione pugilistica gli ha insegnato a gestire la pressione e a rimanere concentrato sugli obiettivi, caratteristiche che si sono dimostrate essenziali nei periodi di alta intensità lavorativa, come i preparativi per eventi di grande rilievo. La sua capacità di unire esperienze e apprendimento da diverse sfere è ciò che lo ha reso un vero innovatore nel suo campo. Non è solo un pasticcere, ma un artista capace di trasmettere emozioni attraverso il suo lavoro, fatto di rigorosa disciplina e ardente passione.

Aneddoti dal mondo delle torte nuziali

Iginio Massari ha avuto l’onore di creare alcune delle torte nuziali più memorabili della storia recente italiana, ognuna con una sua singolare storia da raccontare. Una delle esperienze più significative riguarda la torta per il matrimonio di Marina Berlusconi. Questo evento, carico di aspettative e importanza, rappresenta non solo il culmine di un lavoro artigianale, ma anche un esempio del coinvolgimento diretto e personale che Massari riserva ad ogni suo cliente. «Andò bene fino a quando, alla vigilia del matrimonio, ricevetti una telefonata. “Maestro”, mi dissero, “la vogliono ad Arcore, deve scrivere i nomi degli sposi con la glassa”, racconta Massari, rievocando un momento cruciale che ha reso il suo impegno ancora più significativo.

La particolarità di questo aneddoto è la dimostrazione della fiducia riposta in Massari, che è stato chiamato a risolvere un’importante richiesta in extremis, un compito al di fuori della sua normale routine. La sua risposta riflette non solo la sua disponibilità, ma anche la sua passione per il mestiere. «Ma non può farlo il loro cuoco?» obiettai. Niente da fare, volevano me. Mi mandarono a prendere, andai lì solo per quello». Questo non è solo un racconto di un momento di lavoro intenso, ma un chiaro esempio di come Massari consideri ogni progetto come un’opera d’arte, richiedente la sua personale supervisione e impronta.

Ogni torta nuziale creata da Massari porta con sé non solo ingredienti di prim’ordine, ma anche emozioni e significati che superano la semplice funzione di dessert. Le sue creazioni sono frutto di una profonda comprensione delle aspettative dei clienti, dei valori salienti di ogni matrimonio e dello scenario che circonda tali celebrazioni. La sua abilità di unire estetica, gusto e simbologia rende ogni torta un simbolo unico, un pezzo centrale del giorno più importante per molte persone. L’attenzione ai dettagli e la ricerca della perfezione sono qualità che definiscono il suo lavoro e illustrano un impegno che va ben oltre la pratica culinaria, trasformando ogni dolce in un’esperienza indimenticabile.

Personaggi famosi e celebri eventi

Iginio Massari ha avuto il privilegio di lavorare con alcune delle figure più influenti e iconiche d’Italia, arricchendo la sua carriera e facendo crescere la sua notorietà. La sua abilità nell’arte dolciaria non solo ha conquistato il palato degli italiani, ma ha anche saputo conquistare l’attenzione di celebrità e imprenditori di fama mondiale. Ogni creazione è un’opera che riflette non solo la sua maestria, ma anche il significato e l’importanza del momento celebrato.

Un episodio che riassume l’affermazione di Massari nel mondo della pasticceria riguarda il suo famoso intervento per il matrimonio di Marina Berlusconi, figlia dell’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi. La richiesta di creare non solo la torta ma di curarne anche i dettagli decorativi richiedeva una cura e un’attenzione insuperabili. Massari ha raccontato come, proprio nel bel mezzo dei preparativi, abbia ricevuto una chiamata d’urgenza che lo ha portato a doversi recare ad Arcore per un compito straordinario. «Maestro, deve scrivere i nomi degli sposi con la glassa», è stato il messaggio che ha richiesto il suo intervento diretto, sottolineando la fiducia e la reputazione che circondano il suo lavoro.

Questo episodio non si limita a evidenziare la qualità del suo lavoro, ma anche il prestigio di essere scelto per rappresentare momenti così significativi per i clienti. Massari si è dimostrato non solo un abile pasticcere, ma anche un professionista in grado di gestire situazioni ad alta pressione con grazia e competenza. La sua esperienza con personaggi importanti non riguarda solo il fornire dolci prelibati, ma l’insinuarsi in storie di vita, rendendo ogni creazione parte di eventi memorabili.

Tra le altre celebrazioni degne di nota, Massari è stato protagonista di eventi di gala, celebrazioni per personaggi dello spettacolo e manifestazioni di alto profilo, in cui la sua presenza ha sempre elevato il livello dell’evento. Ogni dolce è concepito con la massima attenzione all’estetica e al sapore, contribuendo a rendere ogni occasione un’esperienza davvero unica. La fama di Massari si radica non solo nelle sue creazioni, ma anche nella sua capacità di comprendere e interpretare le esigenze di clienti così diversi, sempre mantenendo elevati standard di qualità e originalità.

La passione continua a 82 anni: una vita di dedizione

Iginio Massari dimostra che la passione per il proprio lavoro non conosce limiti, nemmeno all’età di 82 anni. Infatti, la sua routine quotidiana inizia prestissimo: alle 2:30 del mattino, è già in piedi per dedicarsi alla sua attività nel laboratorio di pasticceria. **«A 82 anni mi alzo tutti i giorni alle 2.30 del mattino. Vado in laboratorio, lavoro. Metto le mani in pasta se necessario, controllo i lieviti»**, afferma il Maestro, sottolineando un impegno che va ben oltre il semplice atto di preparare dolci. La sua dedizione è palpabile, esemplificando un modello di lavoro instancabile e di impegno totale.

Il suo amore per la pasticceria non è solo un lavoro, ma una vera e propria vocazione che affonda le radici in un forte desiderio di innovazione e di maestria. Massari considera ogni dolce un’opera d’arte, e il suo approccio riflette una ricerca continua della perfezione. **«La pasticceria non è solo una questione di ingredienti, ma un vero e proprio linguaggio»**, dice, evidenziando l’importanza di trasmettere emozioni e storie attraverso le sue creazioni.

Il lavoro di Massari è caratterizzato da una disciplina rigorosa, frutto di una carriera che abbraccia decenni di esperienza. Ogni mattina, affronta le sfide del lavoro con la stessa determinazione che un pugile porterebbe sul ring, una disciplina che ha appreso durante la sua giovinezza. Le ore trascorse nel laboratorio non sono solo una routine, ma un momento di crescita personale e professionale, dove ogni preparazione diventa un’opportunità per apprendere e migliorarsi.

In un mondo in cui molti si ritirano con l’età, Massari continua a ispirare e a insegnare, non solo con le sue creazioni, ma anche con la sua etica del lavoro. La sua presenza costante nei laboratori di pasticceria è una testimonianza vibrante del fatto che la passione e la dedizione possono condurre a risultati straordinari. Ogni storia di vita di Massari è un invito a perseguire le proprie passioni con determinazione e a non fermarsi mai, indipendentemente dall’età.