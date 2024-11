Iginio Massari, il pasticcere delle star che dimenticò la torta al matrimonio

Il pasticcere delle star e la sua torta dimenticata

Iginio Massari, una figura di spicco nel panorama della pasticceria italiana, è noto non solo per le sue creazioni dolci di alta qualità, ma anche per la sua personalità affabile e ricca di esperienze. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, non è però esente da aneddoti curiosi che lo rendono ancor più umano. Uno degli episodi più memorabili riguarda il giorno del suo matrimonio con Maria Damiani, affettuosamente conosciuta come Marì. Durante un’intervista al Corriere della Sera, il maestro pasticcere ha rivelato che la torta nuziale fu clamorosamente dimenticata. Con un sorriso, ha spiegato: «La sa la storia del calzolaio che gira sempre con le scarpe rotte? Andò così: non eravamo ricchi, ma giovani e innamorati. (…) Nel rinfresco che organizzammo a casa di Mary, dopo la cerimonia, mi scordai della torta». La sua confessione ha un sapore di nostalgia, tipica di chi ha vissuto intensamente senza però far mai mancare la passione per il proprio lavoro.

Fortunatamente, la situazione fu salvata da alcuni amici, che, pensando a un piano B, portarono una millefoglie. Questo episodio, sebbene possa sembrare imbarazzante per un maestro della pasticceria, evidenzia il lato autentico e spontaneo di Massari, che si è sempre riconosciuto in un’umanità profonda e ricca di emozioni. La sua carriera, nonostante questo imprevisto, ha continuato a fiorire. Oggi, a 82 anni, Iginio Massari è un punto di riferimento per molti aspiranti pasticceri e una figura amata da numerose celebrità. Il suo percorso, dalla passione per i dolci alle creazioni celebri, rimarrà impresso nella memoria collettiva, tanto quanto quell’indimenticabile giorno in cui dimenticò la sua torta nuziale.

La storia di Iginio Massari

Iginio Massari, riconosciuto come uno dei massimi esperti della pasticceria italiana, vanta una carriera che si estende per oltre sessant’anni, durante i quali ha rivoluzionato il concetto di dolci artigianali. Nato a Brescia, cresce in un contesto familiare modestissimo, che ha influenzato profondamente la sua visione della vita e del lavoro. Sin da giovane, mostra una spiccata predisposizione per la pasticceria, un talento affinato durante il difficile periodo post-bellico. A 14 anni, emigra in Svizzera con la sua famiglia, un passo che segnerà il suo destino professionale. Qui, sotto la guida di un pasticcere esperto del Jura bernese, inizia a formarsi e a comprendere l’importanza della dedizione e della creatività nel proprio mestiere.

Nel corso degli anni, Massari ha saputo unire l’arte della pasticceria con una narrazione personale che lo rende inconfondibile. Il suo percorso lo porta a fondare la storica Pasticceria Veneto, a Brescia, un locale simbolo dell’eccellenza dolciaria in Italia. Lì, i suoi dolci non sono solo prelibatezze, ma vere e proprie opere d’arte, preparate con ingredienti di prima scelta e una tecnica impeccabile, che gli valgono numerosi premi e riconoscimenti. Negli anni, Massari ha attratto l’attenzione di molte celebrità, diventando un simbolo di qualità e innovazione nella pasticceria. Ogni torta che crea racconta una storia, espressione di una passione che non conosce limiti. È questa l’essenza di Iginio Massari: un professionista che ha saputo trasformare esperienze di vita in opere dolciarie, contribuendo in modo significativo alla cultura gastronomica italiana.

L’aneddoto del matrimonio

Il giorno del matrimonio di Iginio Massari con Maria Damiani è un episodio divenuto emblematico nella sua vita, capace di illuminare il suo carattere. Nonostante l’incredibile esperienza accumulata nel campo della pasticceria, Massari dimenticò un elemento cruciale: la torta nuziale. Questo ricordo, a distanza di oltre cinquant’anni, è raccontato da Massari stesso con un misto di ironia e affetto per i bei tempi passati. Durante un’intervista, egli ha paragonato la sua situazione a quella del calzolaio con le scarpe rotte, sottolineando come, a volte, le priorità della vita possano portarci a dimenticare anche le cose più importanti.

La preparazione del matrimonio era stata un sogno condiviso da giovani innamorati, animati dalla speranza e dal desiderio di costruire una vita insieme. Tuttavia, nel clima di festeggiamenti che seguì la cerimonia, l’attesa torta di nozze fu clamorosamente trascurata. Massari ammette, con un sorriso, che fu fortunato a ricevere il supporto di amici che, prontamente, portarono con sé una millefoglie per salvare la situazione. Questo gesto dimostra non solo la solidarietà del suo giro di conoscenze, ma anche quanto, in determinate circostanze, l’affetto e l’improvvisazione possano risultare più significativi di quanto ci si aspetti.

La storia di Massari non è solo quella di un grande pasticcere, ma anche un racconto umano che mette in evidenza il legame tra vita personale e professionale. La sua carriera, costellata di trionfi e grandiosi riconoscimenti nel settore dolciario, non sminuisce l’importanza dei momenti più intimi e spontanei, come la sua indimenticabile giornata di matrimonio. Oggi, questo aneddoto è diventato parte integrante della leggenda che circonda la figura di Massari, offrendo agli amanti della pasticceria e ai suoi fan una visione più profonda dell’uomo dietro la figura pubblica.

Incontri con personaggi famosi

Nel corso della sua illustre carriera, Iginio Massari ha avuto l’opportunità di interagire con diverse personalità di spicco, trasformando la sua pasticceria in un luogo di incontro per i più noti vip e intellettuali. Massari non è solo un maestro dolciere, ma un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della gastronomia italiana. La sua reputazione è tale che molte celebrità si rivolgono a lui per le loro ricorrenze speciali, dalla torta di compleanno ai banchetti di nozze.

Un episodio significativo è rappresentato dalla richiesta di Rita Levi Montalcini, nel giorno del suo centesimo compleanno. La Nobel voleva una torta speciale, e Massari non si tirò indietro. Preparò una squisita meringata di frutta, che rifletteva non solo la raffinata maestria del maestro, ma anche un profondo rispetto per la storica scienziata. Che una mente così brillante si fosse fatta attrarre dalla sua pasticceria è il massimo riconoscimento del lavoro di Massari.

Inoltre, i legami con la politica non sono mancati. Francesco Cossiga, un ex presidente della Repubblica italiana, era un assiduo frequentatore della Pasticceria Veneto, tanto che inviava settimanalmente un suo delegato a ritirare il dolce preferito, la torta di nonna Rachele. Questo aneddoto dimostra non solo la qualità delle creazioni di Massari, ma anche il suo status di icona nel settore dolciario, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Un’altra interessante richiesta arrivò in occasione delle nozze di Marina Berlusconi. Massari fu contattato per un compito particolare: scrivere i nomi degli sposi con la glassa sulla torta. Nonostante fosse un lavoro che sarebbe potuto essere svolto dai cuochi della villa, l’importanza dell’evento lo portò a intervenire personalmente. Questa richiesta non solo testimonia l’ammirazione nei suoi confronti, ma consolidò ulteriormente la sua fama come pasticcere di riferimento nelle occasioni di prestigio.

Dalla migrazione alla carriera

Iginio Massari ha intrapreso il suo percorso professionale in un contesto storico complesso, caratterizzato da sfide economiche e sociali. La sua migrazione in Svizzera, a soli 14 anni, ha segnato un punto cruciale nella sua vita e carriera. La famiglia, costretta a lasciare l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, cercò migliori opportunità all’estero. Anche se i tempi erano difficili, Massari, dotato di un vivace spirito creativo, si adattò rapidamente a una nuova realtà.

In Svizzera, i primi passi nel mondo della pasticceria avvennero sotto la guida di un abile maestro del Jura bernese, il quale riuscì a trasmettergli non solo le tecniche necessarie, ma anche la passione per un lavoro che avrebbe definito la sua vita. La combinazione tra il rigore del lavoro manuale e la creatività divenne la sua ossessione, facendolo innamorare del mestiere. Con determinazione e dedizione, Massari si destreggiava tra il lavoro e altre attività, come la lotta libera, dimostrando una volontà di ferro e una voglia di emergere in un mondo competitivo.

Fin da giovane, aveva Ben chiaro in mente che l’arte della pasticceria sarebbe stata il suo futuro. La formazione praticata in Svizzera si rivelò fondamentale per il suo sviluppo come professionista e gli conferì le competenze per affrontare le sfide successive. Tornato in Italia, Massari si dedicò alla creazione di dolci straordinari, fondando infine la storica Pasticceria Veneto a Brescia. Qui, il suo talento e la sua passione si fusero per dar vita a creazioni che catturavano non solo il palato, ma anche l’immaginazione di chiunque avesse il privilegio di assaporarli.

La carriera di Massari ha continuato a prosperare, portandolo a diventare un’icona riconosciuta nel mondo della pasticceria. Le esperienze vissute durante la sua gioventù contribuirono a forgiare il suo carattere e la sua filosofia lavorativa, facendolo diventare non solo un grande chef, ma un maestro ispiratore di una nuova generazione di pasticceri. Con il passare degli anni, il suo percorso è diventato un esempio di come la passione, unita alla dedizione e alla resilienza, possa portare al successo, nonostante le circostanze avverse.

Vita attuale e passioni di Iginio Massari

Oggi, all’età di 82 anni, Iginio Massari vive una vita costellata di impegni e nuove passioni. Ancor oggi, il maestro riflette con gratitudine sulla sua carriera, ricca di successi e riconoscimenti. Tuttavia, il suo spirito rimane umile e sempre aperto a nuove sfide. Massari non si limita a creare dolci; si dedica intensamente alla scrittura, condividendo racconti e poesie, una forma di espressione che nutre anche il suo amore per la famiglia, in particolare per i tre nipoti. Questi momenti trascorsi insieme, tra aneddoti e risate, sono per lui fonte di grande gioia e soddisfazione.

La sua forte inclinazione per la scrittura non è casuale; riflette la sua personalità multiforme e la voglia di comunicare esperienze e emozioni. Scrivere diventa così un modo per lasciare un’eredità, sia per la sua famiglia che per le future generazioni di pasticceri. La passione per il suo lavoro non è diminuita nel tempo; al contrario, continua a ispirare e istruire giovani talenti, tramandando l’arte della pasticceria italiana con la stessa intensità con cui lo ha fatto per decenni.

Massari dedica anche tempo alla sua attività di consulenza gastronomica, collaboando con ristoranti e hotel per elevare l’arte pasticcera all’interno di contesti esclusivi. Nonostante abbia raggiunto vette straordinarie nel suo campo, la sua fame di apprendere e innovare persiste, rendendolo una figura iconica nel panorama gastronomico. La capacità di rimanere aggiornato e connesso con le nuove tendenze del settore è una qualità che distingue Iginio Massari, permettendogli di rimanere rilevante anche in un contesto in continua evoluzione.

In un mondo dove la candid camera e la mercificazione della tradizione possono prendere il sopravvento, Massari si pone come un baluardo dell’autenticità. Ogni dolce che crea racconta una storia non solo di ingredienti, ma di passione e dedizione, riflettendo un percorso di vita interamente dedicato al miglioramento e all’amore per il suo lavoro. La pasticceria, per Iginio Massari, è più di un mestiere; è una missione e una forma d’arte che continuerà a coltivare finché ne avrà la possibilità.