I Modà ritornano a San Siro: riunione dopo il lungo stop con Kekko e Suraci

I Modà tornano a San Siro per La notte dei romantici

Il ritorno dei Modà è un evento che solleva l’entusiasmo di molti fan, poiché la band ha annunciato ufficialmente un concerto atteso da lungo tempo. La storica formazione musicale si esibirà allo Stadio San Siro di Milano il 12 giugno 2025 per un evento unico intitolato “La Notte dei Romantici”. Si tratta dell’unico appuntamento live previsto per l’anno prossimo, un’occasione imperdibile per ascoltare alcuni dei brani più iconici del gruppo.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

La scelta di San Siro, un luogo simbolo della musica italiana, rappresenta non solo un palcoscenico prestigioso, ma anche un legame profondo con la storia della band. Qui, nel 2016, i Modà avevano già conquistato il pubblico con due concerti sold out durante il tour di “Passione Maledetta”. La cultura musicale italiana accoglie così nuovamente Kekko e soci, permettendo ai fan di rivivere i successi che hanno segnato la carriera della band.

In preparazione per questa data eccezionale, la band ha promesso un concerto ricco di emozioni e nostalgia, attingendo dai loro lavori più recenti, come “Buona fortuna” (parte terza), così come dai brani che hanno contribuito a costruire la loro reputazione. I fan si aspettano un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto sognare generazioni, come “Come un pittore” e “Tappetto di fragole”.

La chimica tra i membri della band e la loro interazione sul palco promettono di rendere questa serata indimenticabile. La risonanza di questo evento è già palpabile, con migliaia di fan pronti a iscriversi a questa giornata di celebrazione musicale, che chiaramente segna una nuova fase nella storia dei Modà.

Ritorno atteso a San Siro

Il concerto dei Modà del 12 giugno 2025 allo Stadio San Siro rappresenta un momento cruciale non solo per la band, ma anche per i fan che hanno atteso a lungo questo ritorno sul palcoscenico. **Dopo anni di successi, vendite record e magiche serate live, la musica dei Modà tornerà a risuonare in una delle arene più emblematiche d’Italia**. Il Meazza, noto per la sua storia musicale, ospiterà nuovamente le melodie che hanno accompagnato generazioni, creando un’atmosfera pervasa da emozione e attesa.

**L’ultima volta che i Modà si sono esibiti a San Siro è stata nel 2016, un evento che ha segnato i cuori di chi ha avuto la fortuna di assistervi**. Due spettacoli sold out in cui la band ha brillato, confermando il loro status nel panorama musicale nazionale. Il ritorno nel 2025 è carico di significati, non solo per l’aspetto musicale, ma anche per la storia personale dei membri della band, con Kekko Silvestre pronto a condividere un palcoscenico che ha rappresentato molto nella sua carriera.

**La scelta di San Siro non è casuale**, ma riflette la volontà della band di celebrare i propri successi in un contesto che incarna il sogno di ogni artista. Gli spettatori potranno aspettarsi un programma ricco, che incapsulerà l’essenza della loro musica, dai classici intramontabili degli inizi fino ai brani più recenti dell’album “Buona fortuna”. La band ha manifestato l’intenzione di attingere a una vasta gamma di canzoni, promettendo una serata di rievocazioni musicali e di profondi legami emotivi.

Un concerto che non solo segna il ritorno dei Modà, ma sancisce anche una nuova era, in cui la riconciliazione tra Kekko e il presidente di RTL102.5, Lorenzo Suraci, aggiunge ulteriore valore a questo evento. **Ogni musica dei Modà racconta una storia e il San Siro diventa il contenitore di queste storie, pronte per essere rivissute dai loro appassionati in un abbraccio collettivo**.

Kekko e Suraci, una nuova intesa

Il legame tra Kekko Silvestre e Lorenzo Suraci, president of RTL102.5, ha subito una profonda trasformazione. Dopo un periodo di separazione professionale segnato da incomprensioni, la recente riappacificazione ha assunto un significato particolarmente rilevante in vista del concerto a San Siro. Durante un intervento radiofonico su RTL102.5, Kekko non ha nascosto la sua emozione per il ritorno di Suraci nella sua vita musicale, affermando: “**Ci siamo riappacificati**”. Questo riavvicinamento, riconducibile non solo a dinamiche di lavoro, ma anche a una sincera amicizia, brinda a una nuova opportunità di collaborazione che promette di ridisegnare il futuro della band.

Negli anni passati, la coppia ha condiviso importanti traguardi. Suraci è stato il manager dei Modà fino al 2018, responsabilità da cui si era allontanato a causa di divergenze personali e professionali. Tuttavia, l’incontro pubblico di Kekko con Suraci durante il programma radiofonico ha evidenziato un risveglio di sentimenti e progetti comuni. **“Tornare a San Siro, lì dove abbiamo fatto sold out nel 2016, è molto emozionante e riabbracciare Lorenzo rende tutto più speciale”**, ha dichiarato Kekko, sottolineando il valore simbolico di quell’evento che ha segnato la carriera della band.

La rinnovata armonia tra i due è testimoniata non solo dalle parole di Kekko, ma anche dalla disponibilità di Suraci a collaborare nuovamente in progetti futuri. Questo nuovo capitolo potrebbe stimolare la creatività del gruppo e portare a concerti che non solo richiamano i successi del passato, ma possono aprire la strada verso un rinnovato progetto discografico. **Le esperienze condivise e i legami consolidati tra Kekko e Suraci fanno presagire un futuro luminoso per i Modà, con un’aspettativa che si traduce in entusiasmo e attesa tra i fan**.

In quest’ottica, la data del 12 giugno 2025 non rappresenta semplicemente un’altra esibizione, ma un’opportunità di celebrare la musica, l’amicizia e la potenza emotiva che i Modà sono in grado di trasmettere, unendo generazioni di fan in una serata foriera di emozioni indimenticabili. Questo ritorno al palcoscenico segna anche una rinascita per Kekko, ora circondato da una ritrovata complicità lavorativa e umana, pronta a catalizzare l’attenzione e il supporto del pubblico.

La telefonata di Maria De Filippi

Durante uno dei momenti più toccanti della trasmissione “Password” su RTL102.5, Kekko Silvestre ha ricevuto una telefonata inaspettata da parte di Maria De Filippi, storica conduttrice di Mediaset. **“Sono felice per te, davvero tanto, davvero, davvero tanto”**, ha esordito, manifestando un entusiasmo sincero per il ritorno dell’artista sul palcoscenico. La reciproca stima tra i due è emersa con chiarezza, rivelando un legame di amicizia che dura da anni.

**Kekko, visibilmente commosso, ha condiviso come la De Filippi abbia sempre avuto un ruolo importante nella sua vita**. “Ci vogliamo bene e ci siamo sempre tenuti in contatto; bastava un semplice messaggio per ricordarci l’affetto reciproco,” ha spiegato. La conversazione ha preso una piega nostalgica quando Maria ha rievocato i momenti passati, sottolineando il modo in cui i due si sono incuriositi l’uno dell’altro, grazie alla musica e al talento di Kekko.

Il dialogo ha rivelato anche un aspetto più profondo del lavoro artistico, con Maria De Filippi che ha messo in luce come la musica possa fungere da terapia, permettendo di affrontare anche i momenti più bui. “Il lavoro aiuta molto con i dolori; ti obbliga a mettere da parte ciò che senti e cercare di metterti in gioco,” ha affermato, riconoscendo come ciò possa influire sull’esperienza artistica di chi sta sul palco.

**Kekko ha condiviso le sue riserve su come apparire di fronte al pubblico in momenti di vulnerabilità**, enfatizzando l’importanza di trasmettere positività. Il discorso ha toccato punti critici riguardanti la gestione della reputazione sui social media, con entrambi che hanno concordato sulla necessità di educare le nuove generazioni ad affrontare le critiche in modo più maturo e consapevole.

Maria e Kekko hanno concluso la conversazione con una promessa di rivedersi, rimanendo entrambi entusiasti per le rispettive carriere e per le opportunità future. Quest’interazione non solo ha messo in luce un’amicizia duratura, ma ha anche contribuito a creare un ulteriore coinvolgimento tra gli artisti e il loro pubblico, in attesa dell’imminente concerto a San Siro.

La pausa di Kekko e i Modà

Nel giugno scorso, Kekko Silvestre ha condiviso un messaggio toccante con i suoi fan, scusandosi per la pausa che aveva deciso di intraprendere insieme ai Modà. Dopo più di venti anni di attività, la band si è trovata a riflettere sulla necessità di prendersi del tempo per ricaricare le batterie e rivedere i propri obiettivi artistic. **”Mancherò un po’ e vi chiedo scusa. Ho bisogno di tempo per capire se e come riprendere la mia attività discografica,”** aveva rivelato, esprimendo la vulnerabilità che accompagnava quel periodo di silenzio.

Questa pausa non è stata priva di preoccupazioni, poiché molti fan temevano che potesse segnare un addio definitivo alla musica. I problemi legati a stress e depressione di Kekko avevano alimentato questi timori, creando un’atmosfera d’incertezza sulle sorti della band. **“Non potevo restare in silenzio,”** ha dichiarato Kekko, sottolineando l’importanza di una comunicazione aperta con i suoi sostenitori. Il messaggio ha evidenziato la fragilità della vita di un artista, spesso esposto a pressioni enormi, ma ha anche riaffermato un legame indissolubile con i fan.

Fortunatamente, il cantante ha trovato il coraggio di affrontare i suoi demoni e riscoprire la sua passione per la musica. Durante un intervento nel programma di RTL 102.5, ha chiarito che il periodo di assenza è servito a fare chiarezza, permettendo di concentrarsi su sé stesso e sull’essenza della propria arte. **“Ero in una fase negativa e non avevo la forza per affrontare un palco,”** ha ammesso, confermando che la musica è tanto un mezzo di espressione quanto una fonte di guarigione.

Nonostante le difficoltà, laعود di Kekko e dei Modà si configura ora come un trionfo, con il concerto a San Siro che rappresenta non solo un ritorno sugli schermi, ma anche una celebrazione della resilienza. **L’aspettativa per questo evento è palpabile**, con i fan pronti a riabbracciare una band che ha segnato la storia della musica italiana, dimostrando che anche nei momenti più bui, la passione e il sostegno del pubblico possono riaccendere la speranza.

Biglietti e dettagli del concerto

I biglietti per il tanto atteso concerto de I Modà a San Siro saranno messi in prevendita venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 14. Questo evento esclusivo, intitolato “La Notte dei Romantici”, cattura l’attenzione non solo per il suo valore musicale, ma anche per la rarità di vedersi coinvolti in un’unica data live nel 2025. La band ha espresso il desiderio di offrire ai fan un’esperienza memorabile, miscelando classici intramontabili con brani recenti tratti dal loro ultimo album “Buona fortuna”.

**La scelta di San Siro si traduce in un’opportunità imperdibile per gli appassionati della musica italiana**, poiché l’area può ospitare un vasto pubblico desideroso di rivivere le canzoni che hanno fatto la storia della band. La vendita dei biglietti è destinata a scatenare un’ondata di entusiasmo, in particolare tra coloro che hanno fatto parte della tribù dei “romantici” e non vedono l’ora di immergersi in un’atmosfera carica di emozioni e ricordi.

I fan sono invitati a prestare attenzione per garantirsi i posti migliori, poiché è prevedibile che i biglietti vengano bruciati rapidamente. Con i precedenti concerti sold out a San Siro nel 2016 ancora presenti nella memoria collettiva, è chiaro che l’interesse per questo evento è elevato. Per agevolare l’acquisto, sarà disponibile un sistema online, con l’indicazione di canali ufficiali per evitare truffe o esperienze di acquisto poco trasparenti.

La band ha tenuto a sottolineare l’importanza di questo ritorno, tanto per loro quanto per il loro pubblico. Gli spettatori che parteciperanno a questo evento potranno aspettarsi un’interpretazione coinvolgente dei successi che hanno segnato la carriera dei Modà, con l’intento di creare momenti indimenticabili di connessione tra artisti e amanti della musica. Prepararsi per La Notte dei Romantici diventa quindi non solo un atto di partecipazione, ma un modo per celebrare un legame duraturo attraverso la musica.

Il countdown è iniziato e l’aspettativa cresce, con i biglietti che rappresentano la chiave per accedere a un’esperienza che promette di essere storica e carica di significato per tutti i “romantici” di cuore.