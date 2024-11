I corgi della Regina Elisabetta e i segreti della famiglia reale svelati

I corgi della regina Elisabetta II

Nel corso del suo regno di settanta anni, la regina Elisabetta II ha condiviso la sua vita con oltre 30 corgi Pembroke Welsh, fra cui Whisky, Foxy, Georgie e Diamond. Questi cani non solo hanno accompagnato la sovrana nei suoi spostamenti tra Buckingham Palace e Balmoral, ma hanno anche partecipato a momenti memorabili della sua vita, tra cui un evento olimpico dove la regina si è lanciata con il paracadute. Il legame della monarca con questa razza è profondo, iniziato con il suo primo corgi, Susan, che ha dato vita a una vera e propria dinastia canina, riflettendo l’affetto della regina per i suoi fedeli compagni di vita.

La passione della regina per i corgi

L’interesse della regina per i corgi ha radici nella sua infanzia. All’età di sette anni, fu colpita dalla presenza di un corgi appartenente a degli amici di famiglia. Il suo desiderio di possederne uno fu soddisfatto da suo padre, il Duca di York, che le regalò un cucciolo da un’allevatrice chiamata Thelma Gray. Questo cucciolo, originariamente denominato Rozavel Golden Eagle, fu soprannominato Dookie. Questo primo incontro con la razza segnò l’inizio di una lunga e affettuosa storia tra la regina e i suoi corgi, che sono diventati un simbolo riconosciuto della sua figura regale.

Le opinioni contrastanti della famiglia reale

Nonostante la dedizione della regina ai suoi cani, la reazione della famiglia reale non è stata sempre della stessa tonalità. La principessa Diana, ad esempio, si riferiva affettuosamente ai corgi della regina come a un «tappeto mobile» che la seguiva ovunque. Al contrario, il principe Filippo non nascondeva il suo disappunto, lamentandosi aperta-mente: «Maledetti cani!». Queste considerazioni rivelano che i cani, pur essendo amati dalla regina, non erano visti con altrettanto favore da altri membri della famiglia, suscitando dinamiche interessanti e talvolta conflittuali.

Il caos canino nei palazzi

Craig Brown, nel suo libro *A Voyage Around the Queen*, mette in luce il clima di confusione creato dai corgi all’interno dei palazzi reali. Descritti come una razza imprevedibile e capricciosa, questi cani potevano passare dall’essere affettuosi a manifestare comportamenti considerati quasi «psicotici». Brown arriva a paragonarli a una figura del crimine, definendoli i «Corleone del mondo canino», suggerendo che la loro presenza porta non solo gioia, ma anche un notevole disordine.

La disciplina dei corgi e l’intervento della principessa Anna

Per gestire il comportamento a volte indisciplinato dei suoi corgi, la regina Elisabetta II ha dovuto adottare misure serie. Si narra che l’intervento più efficace per disciplinare i cani fosse quello di chiamare la Principessa Anna, noto per il suo “debole” verso i cani più vivaci e, talvolta, problematici. La principessa stessa è nota per aver affrontato situazioni di emergenza, come quando oppose resistenza a un tentativo di rapimento, chiudendo con un perentorio «not bloody likely». Questo esempio di fermezza potrebbe aver contribuito alla gestione dei corgi più disobbedienti, illustrando come la disciplina sia stata una parte essenziale della vita canina in casa reale.

