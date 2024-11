Huawei Watch Ultimate Design due varianti di lusso con dettagli in oro esclusivo

Caratteristiche dell’Huawei Watch Ultimate Design

L’Huawei Watch Ultimate Design si presenta con un design distintivo e materiali di altissima gamma. Le dimensioni dell’orologio sono di 48,5 x 48,5 x 13 mm e il peso è di circa 79 grammi senza cinturino, rendendolo comodo da indossare. Il display è un’unità AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una densità di 311 PPI che garantisce un’ottima visibilità. La cassa dell’orologio presenta una lunetta in vetro zaffiro placcato oro e un corpo in lega di zirconio amorfo ultra resistente, con una corona che combina lega di titanio e oro 18 carati.

Questi smartwatch sono dotati di un fondello in ceramica nano-microcristallina e di un cinturino in lega di titanio dorato, aggiungendo un ulteriore tocco di lusso. Tra i sensori integrati, troviamo l’accelerometro, il giroscopio e vari altri sensori per una misurazione accurata della frequenza cardiaca, della pressione atmosferica, della temperatura e per la registrazione ECG. Grazie alla ricarica wireless e a una compatibilità che include HarmonyOS 2+, Android 8.0+ e iOS 13.0+, l’Huawei Watch Ultimate Design offre funzionalità complete per l’utente moderno. Inoltre, la sua resistenza fino a 10 atmosfere (equivalente a 100 metri di profondità) rende il dispositivo adatto anche per attività acquatiche. La connettività include Bluetooth 5.2 e GPS, mentre l’autonomia può arrivare fino a 14 giorni.

Varianti in oro del Huawei Watch

Huawei ha progettato due varianti dell’Huawei Watch Ultimate Design che si collocano nel segmento degli accessori di lusso. La prima, la variante Sapphire Gold, si distingue per un’eccezionale finitura in oro 18 carati, combinata con elementi in zaffiro, elevandola a un livello di esclusività superiore. Al contrario, la variante Gold sebbene meno elaborata, mantiene un’alta qualità artigianale e si rivolge a un pubblico che cerca eleganza senza necessitare di dettagli estremamente preziosi. Entrambi i modelli presentano pulsanti placcati in oro, riflettendo l’impegno di Huawei non solo per la funzionalità, ma anche per un’estetica raffinata e distintiva.

Prezzi e disponibilità in Cina

Le due versioni dell’Huawei Watch Ultimate Design sono attualmente disponibili in Cina, rappresentando perfettamente la fusione tra tecnologia avanzata e lusso. La variante Gold è commercializzata a 21.999 yuan, il che corrisponde a circa 2.890 euro in base al tasso di cambio odierno. D’altra parte, la versione Master Sapphire Gold è prezzata a 23.999 yuan, equivalenti a 3.140 euro. I valori elevati di entrambi i modelli evidenziano il posizionamento premium dell’Huawei nel mercato degli smartwatch, che va oltre la semplice elettronica di consumo, attestandosi come veri e propri accessori di lusso.

Sebbene la disponibilità attuale sia limitata alla Cina, non ci sono notizie concrete sulla possibile diffusione dei modelli in Europa. Tuttavia, si prevede che Huawei comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità internazionale non appena si concretizzeranno opportunità di distribuzione. Pertanto, gli appassionati e i potenziali acquirenti in altri mercati dovranno tenere d’occhio gli sviluppi futuri relativi a questi orologi esclusivi.