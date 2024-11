Huawei promuove innovazione e sostenibilità per un futuro europeo migliore

Huawei e l’innovazione digitale in Europa

Recentemente, Parigi ha accolto il Huawei Connect 2024, un evento cruciale dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Questo incontro ha radunato migliaia di partecipanti, tra cui leader di settore e specialisti, per discutere le opportunità che la tecnologia offre nella transizione verso un’Europa più digitale e verde. Huawei ha messo in evidenza il suo ruolo strategico nel panorama europeo, promuovendo soluzioni innovative pensate per affrontare le sfide di oggi e di domani.

Durante l’evento, Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei, ha confermato l’impegno dell’azienda nei confronti della comunità europea, rimarcando l’importanza della collaborazione con clienti e partner. Negli ultimi vent’anni, Huawei ha lavorato al fianco di diverse realtà in Europa per sviluppare competenze in ambiti come networking, cloud, storage ed energie rinnovabili. Hu ha dichiarato: “Huawei è in Europa, per l’Europa” esprimendo il desiderio di continuare a lavorare per un futuro più intelligente e sostenibile.

Inoltre, l’evento ha posto l’accento sulla necessità di una digitalizzazione profonda, evidenziando come l’innovazione possa fungere da catalizzatore per la crescita e la sostenibilità. La visione presentata da Huawei mira a creare un ecosistema imprenditoriale in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal digitale, con l’obiettivo di sostenere una trasformazione sostenibile e responsabile. Gli interventi di esperti del settore hanno sottolineato l’importanza della connettività e della digitalizzazione nell’incrementare l’efficienza operativa e nel ridurre l’impatto ambientale delle aziende europee.

Le innovazioni tecnologiche proposte da Huawei non si limitano solo al settore ICT, ma si estendono a vari ambiti, contribuendo così a un futuro orientato alla sostenibilità e alla digitalizzazione. L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per riflettere sulle opportunità offerte dalla tecnologia nella realizzazione di progetti eco-compatibili e innovativi, creando una sinergia tra avanzamento tecnologico e responsabilità sociale.

La partnership ventennale con l’Europa

Durante il suo intervento inaugurale, Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei, ha messo in evidenza il legame solido e duraturo tra l’azienda e il continente europeo, sottolineando che “Huawei collabora fianco a fianco con i nostri clienti e partner europei da oltre 20 anni“. Questo lungo periodo di collaborazione ha portato alla creazione di un ecosistema innovativo in cui Huawei ha investito risorse significative e ha unito competenze in ambiti strategici come il networking, il cloud computing, lo storage e le energie rinnovabili.

Le parole di Hu hanno delineato non solo un impegno attuale, ma anche una visione di lungo periodo, affermando: “Noi di Huawei siamo in Europa, per l’Europa“. Questo principio guida l’azienda nel suo percorso di innovazione, mirato a sviluppare tecnologie che portino vantaggi tangibili ai partner locali e che al contempo contribuiscano a un futuro più sostenibile. Un elemento chiave di questo impegno è l’iniziativa TECH4ALL, una strategia dedicata all’inclusione digitale che ha già formato oltre 80.000 persone in tutta Europa, affermando il ruolo di Huawei come catalizzatore per lo sviluppo di competenze digitali. L’azienda, collaborando con università e organizzazioni non governative, mira a ridurre il divario digitale e a garantire che la trasformazione tecnologica sia una fonte di opportunità per tutti.

Hu ha anche enfatizzato che il successo di Huawei si basa su un approccio collaborativo. L’azienda non solo cerca di innovare per conto proprio, ma coinvolge attivamente clienti e partner per creare soluzioni vincenti che apportino valore. “Stiamo costruendo un futuro che promuove l’innovazione mentre mettiamo in primo piano i risultati condivisi”, ha aggiunto, sottolineando che l’innovazione e la sostenibilità devono andare di pari passo. In tal senso, l’azienda si ispira a una visione olistica della trasformazione, integrando tecnologia avanzata e responsabilità sociale in ogni progetto intrapreso.

Premiare l’innovazione collaborativa

Durante la cerimonia di gala che si è svolta nel corso del primo giorno del Huawei Connect 2024, Jim Lu, Senior Vice President e Presidente della Regione Europea di Huawei, ha introdotto l’Industry Pioneer Award, un riconoscimento innovativo destinato a celebrare clienti e partner che hanno collaborato con Huawei su progetti all’avanguardia. “Con l’espansione rapida dell’intelligenza artificiale e dell’intelligenza industriale, ci troviamo in un momento unico per promuovere l’innovazione e rafforzare le nostre collaborazioni”, ha affermato Lu, sottolineando l’importanza di una sinergia costante nel percorso verso il successo condiviso.

Questo premio segna un passo significativo nel riconoscimento dell’impatto che la collaborazione ha nell’industria, testimoniando l’impegno di Huawei non solo verso l’innovazione, ma anche nel riconoscere e valorizzare gli sforzi dei propri partner. La scelta dei vincitori è stata guidata dal principio che la cooperazione è la chiave per affrontare le sfide attuali e future nel contesto tecnologico europeo, un mercato in continuo cambiamento che richiede approcci freschi e creativi.

Lu ha inoltre rimarcato che l’impegno di Huawei si traduce non solo in investimenti ma anche in un’attenzione particolare alla costruzione di relazioni forti con i partner. “Siamo dedicati a raggiungere risultati comuni con un numero crescente di clienti e collaboratori”, ha aggiunto, enfatizzando come questa visione condivisa possa portare a soluzioni più robuste e più capaci di rispondere alle sfide del mercato.

La cerimonia ha quindi rappresentato non solo un riconoscimento per i risultati ottenuti, ma anche una piattaforma per stimolare ulteriormente la collaborazione e l’innovazione. “Il nostro obiettivo è costruire un ambiente in cui le idee possano prosperare e dove il progresso tecnologico possa beneficiare tutti i partecipanti alla rete”, ha concluso Lu, evidenziando l’importanza di continuare su questo percorso di innovazione collaborativa che segna una vera e propria evoluzione nel panorama tecnologico europeo.

Soluzioni digitali per il futuro europeo

Huawei ha posto l’accento sull’importanza dell’innovazione e della digitalizzazione come motori fondamentali per il progresso europeo. Durante l’evento, Michael Ma, Corporate Vice President di Huawei, ha delineato una visione strategica che mira a spingere l’Europa verso un futuro di opportunità digitali. “In Huawei, siamo profondamente impegnati a investire nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per sviluppare prodotti e soluzioni all’avanguardia che stimolino la creatività aziendale e accelerino la trasformazione digitale in Europa”, ha affermato Ma.

Una parte cruciale di questa visione è rappresentata dall’infrastruttura digitale, considerata il fondamento essenziale per una trasformazione di successo. Ma ha presentato una serie di soluzioni innovative, tra cui la soluzione CloudCampus, caratterizzata da elevate prestazioni e una connettività di 10 Gbps, oltre a un sistema di data center completo studiato per garantire un disaster recovery efficace. Tra i prodotti di rilievo, si trovano anche il modello “one lake, three pools”, progettato per l’interconnessione ultraveloce tra data center, e un sistema multilivello di protezione contro i ransomware, che integra funzionalità di rete e storage per una difesa proattiva delle informazioni.

Inoltre, Huawei ha collaborato con vari partner per la creazione di oltre 30 soluzioni mirate a scenari specifici nei settori della pubblica amministrazione, educazione, sanità, ospitalità, retail e manifatturiero. “La nostra strategia è di lavorare a stretto contatto con i partner per sviluppare soluzioni personalizzate, favorendo vantaggi in termini di economicità, diversificazione, facilità di servizio e scalabilità”, ha sottolineato Michael Ma, evidenziando l’importanza di un supporto continuativo per i partner commerciali. La collaborazione con le realtà locali rappresenta un elemento chiave per garantire un successo condiviso e sostenibile nel contesto europeo.

Questa visione per un futuro digitale e sostenibile si allinea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e tecnologica. La crescita delle soluzioni ICT da parte di Huawei non solo risponde alle necessità del mercato, ma contribuisce anche a un ecosistema di innovazione che mira a integrare la sostenibilità nei processi aziendali. Con queste iniziative, Huawei si posiziona come un attore strategico, pronto a guidare l’Europa verso una nuova era di disponibilità tecnologica e innovazione orientata al futuro.

Il ruolo dell’Europa nella transizione verde e digitale

Durante il Huawei Connect 2024, le discussioni hanno approfondito il ruolo cruciale dell’Europa nella transizione verso un modello economico e tecnologico sostenibile. La convergenza tra sostenibilità e digitalizzazione è diventata un tema centrale, delineando come l’adozione di tecnologie avanzate possa facilitare questo processo. Gli interventi di esperti del settore hanno messo in luce che l’Europa, con il suo patrimonio culturale e tecnologico, è in una posizione privilegiata per inaugurare un cambiamento essenziale nella produzione e nella distribuzione dell’energia.

Pascal Terrien di EDF Group ha evidenziato l’importanza di stabilire standard riguardanti la regolamentazione tecnologica, considerando che normative chiare e coerenti rappresentano la base per attrarre investimenti e per orientare le aziende verso pratiche più sostenibili. La standardizzazione diventa quindi un fattore chiave per rendere le innovazioni accessibili e scalabili. Franck Le Moal di LVMH e Eric Blazy di Orange Business hanno ulteriormente esplorato le prospettive di trasformazione all’interno dei loro settori, identificando l’innovazione tecnologica come un motore di cambiamento non solo per le operazioni aziendali, ma anche per la sostenibilità ambientale.

Cillian O’Donoghue di Eurelectric ha sottolineato l’importanza dell’elettrificazione nel contesto della transizione ecologica, affermando che un’infrastruttura energetica moderna e resiliente è fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità stabiliti dall’Unione Europea. Tali obiettivi, tuttavia, pongono sfide significative che richiedono un approccio integrato e cooperativo tra le varie parti interessate. La necessità di collaborare con governi, aziende e cittadini emerge come un fattore determinante non solo per favorire l’innovazione, ma anche per garantire che i benefici della trasformazione tecnologica siano condivisi equamente.

Questa sinergia è essenziale per affrontare le sfide climatiche e per promuovere un’economia che non solo mira a incrementare la produttività, ma che considera anche la responsabilità sociale e ambientale. Come evidenziato durante il Huawei Connect 2024, l’approccio olistico che integra tecnologia, sostenibilità e collaborazioni strategiche costituisce il fondamento per costruire un futuro europeo più verde e intelligente, atto a rispondere ai bisogni di oggi e di domani.