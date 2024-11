Huawei Mate X6 presenta HarmonyOS Next, design sottile e schermi più ampi

Specifiche del Huawei Mate X6

Il Huawei Mate X6 rappresenta un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore, con un profilo di soli 4,3 mm quando è aperto, nonostante una maggiore potenza. Il peso del dispositivo è di 239 grammi, risultando lievemente più pesante rispetto al Mate X5. Dotato di una batteria con capacità di 5.110 mAh, la versione con 16 GB di RAM offre un’ulteriore potenza di 5.200 mAh. La ricarica cablata è supportata fino a 66W, mentre la ricarica wireless arriva fino a 50W, con una capacità di ricarica inversa di 7,5W.

Il Mate X6 vanta un design innovativo con un’antenna ridisegnata e comunicazione dual-satellite, supportando esclusivamente i satelliti cinesi Beidou e Tiantong. La gestione del calore è affidata a una camera di vapore tridimensionale con raffreddamento liquido, mentre il vetro di protezione Kunlun di seconda generazione protegge il display esterno.

Design sottile e display migliorato

Il design del Huawei Mate X6 è progettato per stupire, con uno spessore di appena 4,3 mm una volta aperto. Questo nuovo modello offre uno schermo LTPO flessibile da 7,93 pollici con un rapporto di quasi 1:1 e una risoluzione di 2.440 x 2.240 pixel. Il display supporta una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, raggiungendo un picco di luminosità di 1.800 nits e mostrando oltre un miliardo di colori.

In aggiunta, il dispositivo include un display esterno LTPO OLED da 6,45 pollici con risoluzione 1080p, che sfida ulteriormente le aspettative grazie a una luminosità massima di 2.500 nits, rendendo le interazioni più fluide e visibili anche in condizioni di elevata luminosità ambientale.

Fotocamere avanzate e prestazioni fotografiche

Il Huawei Mate X6 è equipaggiato con un comparto fotografico degno di nota. Le tre fotocamere principali includono un sensore principale da 50 MP con apertura variabile f/1.4-f/4.0, ereditato dal Pura 70 Pro+, e un teleobiettivo da 48 MP con lunghezza focale equivalente di 90 mm e uno zoom ottico fino a 4x, proveniente dal Mate 60 Pro. Inoltre, l’ultra-grandangolare da 40 MP con autofocus arricchisce ulteriormente le capacità fotografiche del dispositivo.

Il quarto obiettivo è un sensore iperspettrale, in grado di recepire oltre 1,5 milioni di colori, migliorando l’accuratezza del colore e l’efficacia delle altre fotocamere grazie all’advanced XD Fusion.

Caratteristiche del sistema operativo HarmonyOS Next

Il Mate X6 è uno dei primi dispositivi a implementare HarmonyOS Next, un sistema operativo sviluppato internamente da Huawei. Quest’ultimo rappresenta un grande balzo in avanti, grazie a una nuova architettura kernel e numerose funzionalità di intelligenza artificiale, alimentate da un modello linguistico di grandi dimensioni. La telefonia è progettata per il multitasking, consentendo l’uso di funzionalità come lo schermo diviso per prendere appunti mentre si guarda un video, visualizzare documenti e fare riassunti.

È importante notare che solo alcuni dispositivi verranno forniti con HarmonyOS Next 5.0 preinstallato; gli altri continueranno a utilizzare HarmonyOS 4.3, che si basa ancora sul kernel AOSP di Android.

