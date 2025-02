HP acquisisce brevetti e proprietà intellettuale di Humane Ai Pin, interruzione del dispositivo innovativo nel settore tech

Acquisizione di Humane da parte di HP

HP ha siglato un accordo per acquisire Humane per un importo complessivo di 116 milioni di dollari. Quest’operazione non si limita al trasferimento finanziario, ma comprende anche la piattaforma AI CosmOS di Humane, l’inserimento del personale tecnico di Humane e l’accesso a oltre 300 brevetti e domande di brevetto. Questo acquisto rappresenta una mossa strategica fondamentale nell’espansione di HP nel campo dell’intelligenza artificiale.

Dettagli dell’accordo

Con l’acquisizione, HP mira a potenziare ulteriormente la propria gamma di prodotti tecnologici, integrando la sofisticata piattaforma CosmOS in una varietà di dispositivi, inclusi PC, stampanti e sale conferenze connesse. Gli ingegneri, architetti e innovatori di prodotto di Humane saranno integrati nel laboratorio di innovazione AI di HP, contribuendo a progetti futuri e allo sviluppo di servizi avanzati.

Discontinuità dell’Ai Pin di Humane

Con l’acquisizione, si prevede la cessazione del servizio relativo agli Ai Pin di Humane. Secondo una pagina di supporto ufficiale, i dispositivi non saranno più in grado di connettersi ai server dopo le 12:00 PST di venerdì 28 febbraio. Di conseguenza, gli Ai Pin perderanno la maggior parte delle loro funzionalità, inclusi chiamate, messaggi e query AI, oltre all’accesso al cloud.

Interruzione dei servizi

Si segnala che gli utenti di Ai Pin sono invitati a eseguire un backup dei propri dati e di qualsiasi informazione memorizzata sulla piattaforma .Center prima della data di interruzione. Inoltre, Humane ha confermato che tutte le informazioni degli utenti saranno definitivamente eliminate dai suoi server dopo le 12:00 PST del 28 febbraio.

Implicazioni per gli utenti e prossimi passaggi

Gli utenti in possesso di Ai Pin devono tenere presente che il servizio di abbonamento che garantiva la copertura dati tramite T-Mobile verrà automaticamente cancellato dopo il 28 febbraio. Inoltre, Humane ha comunicato che offrirà rimborsi agli Ai Pin acquistati entro il periodo di restituzione di 90 giorni dalla data di spedizione originale. Gli acquirenti hanno tempo fino al 27 febbraio per presentare una richiesta di rimborso.

Considerazioni finali per gli utenti

Con il termine del servizio Ai Pin, gli utenti devono essere proattivi nel proteggere i propri dati. Questo passaggio non solo segna la chiusura di un prodotto, ma rappresenta anche una transizione verso le nuove opportunità offerte dall’integrazione dell’innovazione AI di Humane all’interno della comunità HP.

Discontinuità dell’Ai Pin di Humane

La decisione di interrompere il servizio degli Ai Pin di Humane segna un momento cruciale per gli utenti. I dispositivi, dopo le 12:00 PST di venerdì 28 febbraio, non riusciranno più a connettersi ai server di Humane, comportando la perdita di funzionalità fondamentali. Non saranno più disponibili chiamate, messaggi o risposte a query basate sull’intelligenza artificiale, insieme all’accesso ai servizi cloud.

Impatto sui dispositivi

La cessazione dei servizi implica un sostanziale cambiamento per gli utenti. Gli Ai Pin, una volta disconnessi, diventeranno essenzialmente non funzionanti. Gli utenti sono stati avvisati tramite comunicati ufficiali, garantendo una trasparenza necessaria per affrontare questa transizione.

Procedure di backup

Humane ha espressamente incoraggiato gli utenti a eseguire un backup dei loro dati e delle informazioni archiviate sulla piattaforma .Center prima della data di spegnimento. È un passo fondamentale per garantire la sicurezza delle informazioni personali e l’accesso a dati preziosi che potrebbero altrimenti andare persi.

Eliminazione dei dati

È anche importante notare che tutte le informazioni degli utenti memorizzate sui server di Humane verranno definitivamente cancellate dopo la scadenza del service. Questo avviso sottolinea l’importanza di salvaguardare i dati prima della scadenza, vista l’impossibilità di recupero una volta terminate le operazioni.

Tempistiche e scadenze

Gli utenti hanno tempo fino al 27 febbraio per presentare eventuali richieste di rimborso, soprattutto per coloro che hanno acquistato il dispositivo negli ultimi 90 giorni. Questa finestra temporale è cruciale per mitigare l’impatto economico della discontinuità dei servizi.

Implicazioni per gli utenti e prossimi passaggi

Gli utenti in possesso di Ai Pin devono essere a conoscenza della imminente cancellazione del servizio di abbonamento, che garantiva la copertura dati tramite T-Mobile, con effetto automatico dopo il 28 febbraio. Questa cessazione rappresenta un cambiamento significativo, poiché gli utenti non potranno più accedere ai servizi previsti.

Rimborsi per i dispositivi

Humane ha annunciato che offrirà rimborsi sui dispositivi Ai Pin acquistati entro il periodo di restituzione di 90 giorni dalla data di spedizione originale. Gli utenti hanno la possibilità di presentare una richiesta di rimborso fino al 27 febbraio, permettendo loro di mitigare eventuali perdite finanziarie legate alla discontinuità del servizio.

Protezione dei dati personali

È imperativo che gli utenti eseguano un backup dei propri dati e delle informazioni archiviate sulla piattaforma .Center, poiché tutte le informazioni saranno definitivamente eliminate dai server di Humane dopo le 12:00 PST del 28 febbraio. Questa misura è essenziale per garantire la sicurezza delle informazioni personali e l’accesso ai dati, che altrimenti andrebbero persi.

Consapevolezza sulle tempistiche

Ascendendo verso la scadenza del 28 febbraio, è fondamentale che gli utenti si attivino per salvaguardare i propri dati e valutare eventuali richieste di rimborso. Ogni giorno che passa riduce il tempo utile per adottare le opportune misure prima della cessazione dei servizi.

Transizione verso l’innovazione HP

La chiusura del servizio per gli Ai Pin non solo segna la fine di un prodotto, ma rappresenta anche una transizione verso le nuove opportunità offerte dall’integrazione della tecnologia AI di Humane all’interno dell’organizzazione HP. Gli utenti dovrebbero quindi rimanere aggiornati sulle evoluzioni future che potrebbero emergere da questa acquisizione.