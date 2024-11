HIV: Scarsa informazione, pochi test e stigmi persistenti nella società moderna

Situazione attuale dell’informazione sull’Hiv

Un’indagine demoscopica condotta da AstraRicerche per Gilead Sciences rivela la scarsa informazione degli italiani riguardo all’Hiv. Pur dichiarando una conoscenza soddisfacente, solo il 10,6% degli intervistati si considera realmente ben informato. Questo dato è emblematico di una maggiore confusione e disinformazione circolanti. In effetti, il 57,3% della popolazione afferma di sentirsi informata, ma la sostanza è ben lontana dall’evidenza.

Inoltre, emergono conoscenze fuorvianti sulle modalità di trasmissione del virus. Ecco i numeri: il 14,5% degli intervistati ritiene che il virus possa essere trasmesso semplicemente baciando una persona sieropositiva, mentre l’11,8% è convinto che l’uso di bagni in comune possa presentare un rischio. Non sorprende quindi che una quota considerevole di persone, il 63%, si senta a rischio “nullo”, una percezione che porta a una vera e propria disinibizione nell’effettuare i test diagnostici. Infatti, solo il 29,3% di coloro che dicono di conoscere l’Hiv hanno mai effettuato un test per verificarne la presenza.

-63% Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ 24,90€ 69,00€ disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 28 Novembre 2024 11:27

Risulta evidente quindi un duplice problema: da un lato c’è una mancanza di consapevolezza riguardo non solo al virus stesso, ma anche alle innovative strategie di prevenzione, come la profilassi pre-esposizione (Prep), riconosciuta solo dal 6,7% degli intervistati. Dall’altro lato, il contesto sanitario sembra non aver colmato il gap informativo, dato che il 56,5% della popolazione non conosce l’esistenza dei checkpoint, i presidi di prevenzione e supporto essenziali nella lotta contro l’Hiv. Questa situazione, evidenziata nel Libro Bianco presentato a Roma in occasione dell’evento “Hiv. Dalle parole alle azioni”, sottolinea l’urgenza di riprendere un dialogo pubblico e informativo più incisivo riguardo all’Hiv e alla sua prevenzione.

Errate convinzioni sulla trasmissione del virus

La confusione riguardo alle modalità di trasmissione dell’Hiv rappresenta un ostacolo significativo nella lotta contro questa infezione. Dall’indagine condotta da AstraRicerche emerge un quadro preoccupante: una percentuale non trascurabile della popolazione italiana ha idee errate sulle modalità di contagio. Ad esempio, il 14,5% degli intervistati crede erroneamente che il virus possa diffondersi semplicemente baciando una persona sieropositiva. Inoltre, l’11,8% è convinto che l’uso di bagni in comune possa comportare un rischio di infezione, mentre il 16,6% teme di poter contrarre il virus tramite la puntura di una zanzara già infetta.

Queste convinzioni infondate contribuiscono a una percezione del rischio distorta, tanto che il 63% degli intervistati si sente al sicuro, considerandosi a rischio “nullo”. Questa mancanza di consapevolezza non solo favorisce un’assenza di precauzioni, ma anche una scarsa propensione a sottoporsi a test diagnostici: solo il 29,3% di coloro che affermano di avere familiarità con l’Hiv ha effettuato un test per verificare la propria situazione. L’erronea comprensione delle modalità di trasmissione mette in evidenza l’urgenza di una campagna informativa robusta e dettagliata.

In merito alle nuove strategie di prevenzione, come la profilassi pre-esposizione (Prep), è allarmante notare che solo il 6,7% della popolazione ne è a conoscenza. Questa mancanza di informazione si riflette anche nella non conoscenza dei checkpoint, servizi fondamentali che offrono supporto e accompagnamento nella prevenzione: ben il 56,5% degli intervistati non è a conoscenza della loro esistenza. È quindi evidente che è necessario promuovere una divulgazione corretta e scientificamente fondata per dissipare miti e leggende metropolitane e migliorare la comprensione delle modalità di trasmissione dell’Hiv, contribuendo così a un’efficace prevenzione e riduzione della diffusione del virus.

Servizi di prevenzione: checkpoint e Prep

I checkpoint rappresentano una risorsa fondamentale nella lotta contro l’Hiv, fungendo da punti di riferimento per l’informazione, l’accesso ai test e il supporto alla prevenzione. Tuttavia, la scarsa conoscenza di tali servizi, riflessa nell’indagine di AstraRicerche, è preoccupante: solo il 43,5% degli intervistati ne ha mai sentito parlare, mentre una quota maggiore, il 56,5%, ignora completamente la loro esistenza. Questa mancanza di consapevolezza mina l’efficacia delle politiche di prevenzione e l’accesso a dati fondamentali per la salute pubblica.

I checkpoint, gestiti dalla comunità per la comunità, sono spazi in cui le persone possono ricevere informazioni affidabili e assistenza senza il timore di stigma o discriminazione. Daniele Calzavara, Coordinatore Milano Check Point Ets, sottolinea che questi servizi offrono un approccio orizzontale e inclusivo, dove il dialogo avviene tra pari, facilitando così una connessione più autentica e informativa rispetto ai servizi tradizionali. Questo modello operativo permette di rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone, in particolare di quelle che hanno difficoltà a rivolgersi ai servizi sanitari pubblici.

In aggiunta al supporto sociale, i checkpoint offrono accesso alla profilassi pre-esposizione (PrEP), una misura preventiva essenziale che, nonostante la sua comprovata efficacia, resta poco conosciuta. Solo il 6,7% della popolazione ha consapevolezza di questo strumento, il che evidenzia un gap informativo significativo. La PrEP, combinata con altre strategie come i test regolari, può ridurre drasticamente il rischio di trasmissione del virus, ma ciò è possibile solo se le persone sono a conoscenza delle opzioni disponibili.

È fondamentale, quindi, che le istituzioni riconoscano e sostenano adeguatamente i checkpoint, garantendo risorse, formazione e visibilità. La promozione e la diffusione delle conoscenze riguardo a tali servizi non solo incrementerebbero l’accesso al test e alla PrEP, ma avrebbero anche un impatto positivo nel ridurre la diffusione dell’Hiv, migliorando la salute pubblica complessiva. Un passo decisivo è rappresentato dalla creazione di campagne informative che rendano evidente l’importanza di questi servizi nella comunità, contribuendo così a combattere le disinformazioni e a promuovere una cultura di responsabilità e consapevolezza nel campo della salute sessuale.

Stigma e qualità di vita per le persone con Hiv

La questione dello stigma associato all’Hiv è un aspetto cruciale da affrontare nella lotta contro questa infezione. Nonostante i notevoli progressi nella terapia e nella comprensione del virus, le preoccupazioni relative alla discriminazione e all’isolamento sociale persistono. Davide Moschese, dirigente medico presso il dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, evidenzia che lo stigma è strettamente connesso al timore di trasmissione del virus. Il concetto fondamentale della sigla U=U (Undetectable=Untransmittable) deve essere riconsiderato e divulgato ampliamente: le persone con carica virale non rilevabile non possono trasmettere l’Hiv. Tuttavia, solo il 22,9% della popolazione è consapevole di questa importante verità, un dato che evidenzia la necessità di un’istruzione pubblica più efficace.

L’erronea percezione e la scarsa conoscenza delle capacità terapeutiche del trattamento attuale non solo contribuiscono a perpetuare il timore e la vergogna, ma possono anche compromettere l’aderenza alle terapie stesse. Un dialogo aperto e informato può, al contrario, favorire l’inclusione e il supporto per le persone seropositive, contribuendo a ridurre il muro dell’isolamento sociale. Il ruolo delle campagne di sensibilizzazione è pertanto determinante: devono mirare a promuovere una maggiore consapevolezza su ciò che significa vivere con Hiv, colmando le lacune informative e aumentando la comprensione della malattia.

La qualità della vita per chi vive con Hiv è migliorata notevolmente negli ultimi anni, grazie ai trattamenti innovativi disponibili che consentono a molti di condurre una vita sana e produttiva. Tuttavia, il concetto di qualità della vita non è un fattore unidimensionale, ma richiede un approccio integrato che consideri anche aspetti psicologici, sociali e affettivi. Anna Maria Cattelan, direttore della Uoc Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova, rimarca l’importanza del dialogo tra paziente e professionista sanitario, enfatizzando la necessità di un approccio multidisciplinare e personalizzato. Solo attraverso la collaborazione di diverse figure professionali, tra cui infermieri, psicologi e assistenti sociali, è possibile affrontare pienamente le complessità della vita con Hiv e garantire una qualità di vita paragonabile a quella di chi non è affetto dal virus.

In questo contesto, i checkpoint si configurano come risorse preziose per chi vive con Hiv, offrendo supporto non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale e psicologico. L’obiettivo finale è quello di garantire che tutte le persone con Hiv possano accedere alle informazioni e alle risorse necessarie per gestire la propria condizione con dignità e autonomia, libero dallo stigma e dalla discriminazione. La lotta contro l’Hiv passa anche dalla diminuzione della stigmatizzazione delle persone sieropositive, un obiettivo che richiede impegno e coordinamento da parte di tutte le parti coinvolte nella sanità pubblica.

Necessità di un’impostazione multidisciplinare nella lotta all’Hiv

Affrontare efficacemente la questione dell’Hiv richiede un approccio che integri diverse discipline e professionisti del settore sanitario. Anna Maria Cattelan, direttore della Uoc Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova, sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra paziente e medico, che è essenziale per migliorare la qualità della vita delle persone sieropositive. Questo dialogo deve estendersi ben oltre le semplici questioni mediche, abbracciando aspetti psicologici, sociali e relazionali che sono fondamentali per la salute e il benessere complessivo del paziente.

Un approccio multidisciplinare implica il coinvolgimento di diverse figure professionali, tra cui infermieri, psicologi, assistenti sociali e operatori sanitari, che lavorano insieme per fornire un supporto completo e personalizzato ai pazienti. Tale modello non solo aiuta a risolvere le problematiche cliniche, ma si concentra anche sulla qualità della vita e sul supporto necessario per affrontare le sfide quotidiane correlate alla convivenza con l’Hiv. Le difficoltà affettive e sociali, infatti, richiedono interventi specifici e strategie mirate, che non possono essere isolate dalla narrativa clinica.

Inoltre, è cruciale che le istituzioni collaborino con le organizzazioni della società civile e con i checkpoint, che hanno una funzione fondamentale nell’accesso alle cure e ai programmi di prevenzione. Questi spazi rappresentano un’alternativa significativa ai servizi sanitari tradizionali, poiché sono progettati per essere accessibili e privi di stigma, offrendo un supporto inclusivo e informativo. Daniele Calzavara, Coordinatore Milano Check Point Ets, ribadisce che i checkpoint favoriscono un’interazione orizzontale e paritaria, dove gli operatori e gli utenti si scambiano informazioni e supporto in un ambiente sicuro.

È essenziale che la formazione del personale sanitario integri competenze relazionali e comunicative, in modo da rendere le interazioni più efficaci e rispettose. Solo creando un ambiente di fiducia e apertura, si possono affrontare le tematiche legate all’Hiv senza barriere. La lotta all’Hiv, quindi, non è solamente una questione di trattamento medico ma richiede un’efficace coordinazione tra diversi ambiti e professionisti, affinché ogni paziente possa ricevere un’assistenza completa e olistica, sostenendo un percorso di vita che favorisca la dignità e il benessere sociale.