Harry e Meghan rifiutano inviti natalizi della Royal Family: ecco i loro piani

Harry e Meghan lontani dalla Royal Family per Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’interesse sui piani di Harry e Meghan, noti per la loro decisione di vivere in California, lontani da Londra e dalla Royal Family. Diversi membri della famiglia reale hanno esteso inviti a Harry e Meghan per trascorrere il Natale in Gran Bretagna, ma le probabilità che la coppia accetti sono scarse. I rapporti tra Harry e Re Carlo non sembrano molto distesi e, nonostante qualche speranza di un riavvicinamento, sembra che il desiderio di trascorrere le festività nella loro attuale residenza prevalga.

Natalè negli Stati Uniti

Secondo fonti vicine alla coppia, Harry e Meghan si preparano a festeggiare il Natale negli Stati Uniti. La loro residenza a Montecito offre un clima mite e la possibilità di riunirsi con la madre di Meghan, Doria Ragland, che è un elemento centrale nei loro piani. La volontà di rimanere presso la loro nuova casa per il periodo natalizio non è una novità, dato che hanno da sempre scelto di allontanarsi dagli eventi tradizionali della famiglia reale durante le festività.

Motivi della scelta di rimanere in California

Le ragioni che portano Harry e Meghan a restare in California durante Natale sono legate a questioni familiari. Doria Ragland, madre di Meghan, non avendo altri parenti da visitare, è un’importante figura per la coppia. La scelta di rimanere insieme in famiglia è comprensibile, poiché, come affermato dall’ex corrispondente reale Jennie Bond, “molte donne preferiscono trascorrere il Natale con le proprie madri”. Questa dinamica familiare spiega in gran parte il desiderio di Meghan di stare accanto a sua madre durante le festività.

Inviti declinati dalla Royal Family

Secondo quanto rivelato, l’invito di Charles Spencer, zio di Harry e fratello di Lady Diana, a trascorrere il Natale ad Althorp House potrebbe essere stato declinato. Nonostante l’apprezzamento di una così importante offerta, le informazioni raccolte suggeriscono che la coppia non fosse convinta di accettare. Inoltre, riguardo alla visita nel Regno Unito, l’esperta Jennie Bond ha aggiunto che non ci sono motivi validi per credere che la visita avvenga, ribadendo la loro inclinazione a rimanere in California.

Previsioni sul Natale con Doria e i bambini

Le previsioni indicano un Natale trascorso con Doria e i loro figli nel caldo clima di Montecito, una scelta che appare sempre più certa. Sarà un’occasione non solo di festeggiamenti, ma di riflessioni personali per Harry, che ha spesso comunicato la sua nostalgia per i momenti condivisi con la sua famiglia in Gran Bretagna. Tuttavia, la frenesia e la gioia di un Natale in famiglia con i bambini prenderanno sicuramente il sopravvento, trasformando queste festività in un momento di felicità e allegria, lontano dalle tradizionali celebrazioni della Royal Family.

