Guillermo Mariotto e il suo passato familiare: fughe da un’infanzia difficile

Chi sono i genitori di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, noto stilista e figura centrale nel panorama televisivo italiano, è figlio di un padre con origini italiane e di una madre venezuelana. Nato nel 1966 a Caracas, la sua vita ha subito un cambiamento significativo che lo ha portato a stabilirsi in Italia. La scelta di lasciare il suo paese natale è stata influenzata dalla sua vocazione artistica, ma sono anche i ricordi legati alla sua famiglia che hanno plasmato la sua personalità e il suo percorso. Mariotto ha condiviso che la sua infanzia è stata segnata da un ambiente familiare complesso, contraddistinto da esperienze non facilmente dimenticabili.

I genitori di Guillermo hanno avuto un ruolo cruciale nella sua formazione. Il padre, descritto come un uomo geloso e violento, ha creato un ambiente di paura e tensione nella casa. La madre, una donna di grande intelligenza e bellezza, ha dovuto affrontare la difficile sfida di accudire sei figli, mantenendo un equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali, riuscendo a laurearsi e diventare medico nonostante le avversità. Mariotto ha raccontato della separazione dei genitori avvenuta dopo quattordici anni di matrimonio e di come questa fuga rappresentasse l’inizio di una nuova vita, sia per lui che per la madre, che ha lottato instancabilmente per dare un futuro migliore ai suoi figli.

Infanzia segnata da violenze e difficoltà

La storia di Guillermo Mariotto, celebre stilista e giudice di “Ballando con le Stelle”, è intrisa di esperienze traumatiche che hanno segnato profondamente la sua infanzia. Cresciuto in un ambiente familiare dove la violenza era all’ordine del giorno, Mariotto ha dovuto confrontarsi con un padre violento, che ha ostacolato non solo la serenità della madre, ma anche lo sviluppo sereno dei suoi sei figli. “Io ho avuto un padre violento, lui era molto geloso di mia madre, una donna bellissima e intelligente”, ha dichiarato il designer, riportando alla luce un passato che non è facile da dimenticare.

La madre di Guillermo, pur tra le difficoltà, ha trovata la forza di affrontare una situazione insostenibile, sacrificandosi per garantire un futuro dignitoso ai suoi figli. Nonostante le avversità e il contesto difficile in cui viveva, riuscì a portare avanti i suoi studi, laureandosi in medicina. La separazione dei genitori, avvenuta dopo quattordici anni, ha rappresentato una svolta decisiva; è stato il momento in cui la madre ha preso in mano le redini della situazione, dimostrando una resilienza straordinaria. Mariotto ha così descritto la situazione: “Mia mamma, nonostante tutto, è riuscita a laurearsi e a diventare medico”. Quella fuga da un ambiente opprimente ha creato le basi per un nuovo inizio, ma le difficoltà iniziali hanno lasciato segni indelebili.

Infatti, la vita quotidiana per la madre e i figli non è stata affatto semplice. La necessità di sostenere la famiglia in un contesto di instabilità ha comportato sfide significative. Anni di lotta e sacrifici che hanno forgiato la personalità di Guillermo, portandolo a riflettere sulle complessità relazionali e sul valore del coraggio.

Il ruolo della nonna e la fede trasmessa

La figura della nonna materna di Guillermo Mariotto, Leonor, ha avuto un’importanza fondamentale nella vita del designer. Cresciuto in un ambiente familiare caratterizzato da conflitti e difficoltà, la figura di Leonor ha rappresentato per Mariotto un faro di speranza e un esempio di resilienza. “La fede me l’ha trasmessa proprio mia nonna: lei era infermiera e ha sempre pregato per me”, ha rivelato il designer, sottolineando come le sue preghiere lo abbiano guidato durante i periodi più difficili della sua infanzia. Quando a Guillermo fu diagnosticata una milza più grande del normale, il timore di sviluppare condizioni più gravi come la leucemia si fece concreto; fu proprio il supporto e l’affetto della nonna a generare in lui una forte motivazione a lottare.

Oltre a essere un’infermiera, Leonor ricopriva anche un ruolo di educatrice spirituale, trasmettendo a Guillermo valori essenziali che hanno segnato la sua crescita personale e professionale. Mariotto ha imparato da lei non solo l’importanza della fede, ma anche l’ironia e il divertimento, aspetti che hanno contribuito a formare il suo carattere vivace e creativo. “Lei mi ha insegnato che la vita è fede ma anche ironia e divertimento”, ha aggiunto, rivelando così il contrasto tra la severità della sua educazione familiare e la gioia che la nonna sapeva regalargli.

Questa doppia influenza, da un lato quella severa dei genitori e dall’altro quella affettuosa e giocosa della nonna, ha fornito a Guillermo una chiave di lettura della vita complessa, spingendolo alla ricerca di libertà e autoaffermazione. La sua decisione di lasciare il Venezuela per cercare fortuna in Europa è stata motivata anche dalla necessità di scappare da un contesto oppressivo, abbracciando così la propria vocazione artistica. Leonor, quindi, non solo ha fortificato la fede di Guillermo, ma ha anche giocato un ruolo cruciale nel suo processo di formazione, rendendolo l’uomo che è oggi.