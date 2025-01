Guillermo Mariotto e il suo ex fidanzato raccontano un amore indimenticabile a Verissimo

Amore e amicizia tra Mariotto e Dominella

Durante la sua recente apparizione a Verissimo, Guillermo Mariotto ha avuto un significativo scambio di affetti con il suo ex fidanzato, Stefano Dominella, stilista e presidente della maison Gattinoni. Questo incontro ha rappresentato un momento di grande emozione e riscoperta per entrambi. Dominella, intervenuto attraverso un videomessaggio, ha elogiato la creatività e l’innata capacità di reinventarsi di Mariotto, sottolineando come queste siano qualità che li hanno uniti profondamente nel corso degli anni.

La loro storia, durata sedici anni, ha visto non solo l’amore, ma anche un intenso scambio professionale e personale, caratterizzato da momenti di gioia e sfide. Dominella ha ricordato come, in un periodo di profonda depressione da parte sua, Mariotto fosse stato un faro di supporto. “Guglielmo è stato l’artefice della mia ripresa”, ha dichiarato, evidenziando come Mariotto avesse preso su di sé responsabilità lavorative, permettendo a Dominella di affrontare il suo stato senza aggiungere ulteriore stress.

Il legame attuale tra i due è forte; si considerano amici fraterni e convivono non lontano l’uno dall’altro. Mariotto, visibilmente commosso, ha affermato che le parole di Dominella rappresentano un riconoscimento della loro storicità insieme e dell’amicizia che li ha sempre sostenuti. La loro connessione, infatti, trascende il semplice rapporto amoroso, radicandosi nel profondo rispetto e nell’affetto reciproco, un aspetto che entrambi continuano a valorizzare nel loro percorso di vita.

Riflessioni di Guillermo Mariotto sull’amore

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Guillermo Mariotto ha affrontato il tema dell’amore con un candore sorprendente, condividendo la complessità delle sue esperienze amorose. Riconosce di aver amato profondamente nel corso della sua vita, sebbene talvolta i suoi sentimenti non siano stati ricambiati. Queste esperienze, ha spiegato, lo hanno forgiato spiritualmente, trasformando il dolore in un’opportunità di crescita interiore.

“Ho sempre scelto di amare, anche quando questo significava soffrire”, ha rivelato Mariotto, sottolineando che l’amore non corrisposto non è mai stato un limite, ma piuttosto un innesco per un “upgrade” spirituale. In questa visione, ogni delusione diventa un passo verso una maggiore consapevolezza di sé e dell’universo circostante. Mariotto ha anche parlato della sua convinzione che la divinità sia intrinsecamente presente in ogni individuo e che, attraverso l’amore, si raggiunga una connessione profonda con questa essenza divina.

La sua riflessione si fa quasi filosofica quando afferma che “ogni volta che ho sofferto d’amore, ho fatto un upgrade spirituale”, una frase che racchiude una profonda introspezione. Mariotto non esita a dichiarare che le sue esperienze, sebbene dolorose, hanno stravolto la sua visione dell’amore, trasformandolo in un atto sacro e universale. “Amo, e se il Signore non mi corrisponde, accetto. Questo mi porta a una comprensione più profonda del mondo”, ha concluso, rimarcando il suo approccio positivo alla vita e alle relazioni, che va oltre le semplici aspettative sentimentali.

La spiritualità di Mariotto e la sua relazione con Dio

Nel suo intervento a Verissimo, Guillermo Mariotto ha approfondito la sua concezione della spiritualità, rivelando un legame profondo e sincero con la divinità. Anziché considerare le sue emozioni metterle in una categoria di fragilità, Mariotto le vive come manifestazioni di una potenza interiore innegabile. “Amo il creatore e il mio viaggio è rivolto verso quella luce,” ha affermato, sottolineando la sua assoluta dedizione a Dio come fondamento della sua esistenza.

La sua visione dell’amore e della spiritualità si intrecciano in un modo unico; per Mariotto, ogni esperienza, anche le più dolorose, contribuiscono al suo cammino spirituale. Riferendosi a delle difficoltà passate, ha affermato: “In momenti di sofferenza, ritrovo una forza attraverso l’amore che ricambio all’universo.” In tal senso, il suo approccio alle relazioni interpersonali non è mai semplicemente romantico, ma profondamente spirituale. Pilastri come amicizia, fiducia e supporto si mostrano fondamentali nel suo percorso di vita.

Alla domanda su come ora viva la sua vita sentimentale, Mariotto ha risposto con un sorriso, affermando di amare “in modo incondizionato”, complimentando anche lui stesso con una femmina a quattro zampe che considera parte della sua vita, ma non escludendo altri legami di affetto. “Amare, in qualunque forma, è un’espressione della stessa divinità,” ha sottolineato, enfatizzando la sua convinzione che Dio si manifesti in ogni atto d’amore che possiamo compiere.

Inoltre, Mariotto ha messo in discussione l’idea di fragilità espressa da altri, sostenendo invece che le sue emozioni sono un simbolo di forza e non di debolezza. “È nella mia emotività che trovo la vera potenza,” ha spiegato, evidenziando come il suo percorso spirituale si fondi su un rifiuto delle narrazioni di debolezza e un’adesione a una visione di resilienza e forza d’animo. Queste affermazioni non fanno che confermare il suo profondo legame con la spiritualità e la ricerca di una connessione autentica con l’universo.