I migliori corsi di formazione online con il rilascio di certificati sui linguaggi di programmazione ed i database.

Siamo nell’era del digitale non solo dal punto di vista lavorativo e sociale ma anche formativo. Quindi perché non sfruttate le potenzialità del web per imparare e formarci in ambito lavorativo.

Parole come didattica a distanza, aula virtuale, formazione online stanno diventando sempre più di uso comune.

E non si tratta solo di idee e progetti ma di realtà concrete che offrono una grande opportunità.

La possibilità di seguire corsi online interamente e comodamente da casa o dall’ufficio. Ovunque, in qualsiasi momento e secondo le proprie esigenze.

In Rete si possono trovare molti corsi online, di cultura generale o specifici, per chi è alle prime armi, per esperti o per professionisti. Non solo è importante scegliere i migliori corsi online ma è fondamentale affidarsi soprattutto a professionisti del settore. A enti che siano in grado di rilasciare certificati.

Il web non solo come mezzo ma anche come fine. Oggi sono sempre più richieste competenze in ambito digitale. Competenze specifiche, conoscenza di linguaggi di programmazione utilizzati per moltissime tipologie di applicazioni, dal networking, al web, all’animazione fino al machine learning.

Python è uno dei linguaggi di programmazione più usati al mondo grazie alla sua sintassi semplice ed efficace. Conoscerlo spalanca molte porte.

Accademia Domani è una start up italiana che offre corsi di formazione online con il rilascio di certificati.

Conta 500mila studenti in 4 Continenti. Tra i suoi numerosi ed evoluti corsi di programmazione c’è quello di Coding in Python.

Il corso è tenuto da valenti esperti del settore, Senior Web Developer e Senior Project Manager presso primarie aziende del Web che vantano anche una lunga esperienza come docenti in numerosi corsi online.

Il corso si rivolge a tutte le persone che vogliono imparare questo linguaggio, per chi è alla prima esperienza di programmazione ma anche per gli sviluppatori in altri linguaggi.

Parte dalle nozioni fondamentali di Python per consentire poi di risolvere problemi concreti. Durante il corso si realizzerà un progetto complesso “Biblioteca” che rappresenta un percorso approfondito nel mondo della programmazione orientata agli oggetti, per poi creare applicazioni che coinvolgono l’interfaccia grafica nota anche come GUI, Telegram, Selenium e Arduino.

Nell’ambito delle competenze digitali si sente spesso parlare anche di database. Ma che cos’è? Lo scopo di un database è quello di raccogliere un certo insieme di dati per metterli poi a disposizione di chi ne fa richiesta, sia esso un semplice utente o un altro computer.

Trova quindi applicazione in molti ambiti: il registro elettronico scolastico, la cartella clinica, la gestione dei dipendenti o dei clienti di un’azienda…

Conoscere il linguaggio che consente l’interrogazione di dati presenti in un database può rappresentare quindi una skill che può fare la differenza nel curriculum e nel mondo del lavoro.

Questo linguaggio standard si chiama Structured Query Language (SQL) e SQL Developer con Oracle è il titolo del corso online di Accademia Domani che parte da zero e utilizza Oracle SQL Developer e Oracle Express, due ambienti rispettivamente di processamento e archiviazione dati completamente gratuiti e disponibili per l’apprendimento che sono molto simili a quelli usati in produzione dalle principali aziende pubbliche e private italiane.

Il corso si rivolge a programmatori, data engineers, ricercatori, studenti, scienziati e chiunque abbia necessità di lavorare con i dati.

La formazione online offre quindi una grande opportunità, consente di seguire i corsi da casa, in ufficio e in qualsiasi momento.

L’importante è scegliere i migliori corsi online, che siano in grado di offrire una formazione completa grazie all’esperienza dei docenti e che consentano di ottenere certificati che attestino le competenze conseguite.