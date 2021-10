VENDITE PLAYSTATION 5 DA RECORD: GIÀ RAGGIUNTO 1 MILIONE DI UNITÀ

Se non è un sogno impossibile, poco ci manca. Uscita da ormai un anno, la PlayStation 5 sembra appartenere a quella categoria di oggetti che tutti bramano e che in pochi, davvero, possono tenere tra le mani.

In questi mesi, la nuovissima e potentissima console Sony ha creato dietro di sé una fila chilometrica di appassionati costretti non solo a desiderarla ma anche a guardarla da lontano, esposta sotto la televisione di pochi fortunati eletti.

E seppur la gran parte degli esemplari usciti sia stato acquistabile grazie ai drop sul sito ufficiale di GameStop Italia, nel nostro Paese le vendite procedono a rallentatore a causa della troppa domanda e della poca offerta.

Ben diversa è la situazione in Gran Bretagna dove la piattaforma ha già fatto registrare un primo, grande record.

PlayStation 5: oltre 1 milioni di vendite in UK

In UK la PlayStation 5 è diventata la console firmata Sony che più rapidamente ha raggiunto 1 milione di unità vendute. In particolare, l’obiettivo è stato raggiunto in appena 39 settimane, tre in meno rispetto al tempo di cui aveva avuto bisogno il modello precedente, la PS4, a toccare la stessa quota.

La svolta è arrivata subito dopo luglio, con la messa a disposizione di nuove unità di PlayStation 5 che hanno permesso all’azienda nipponica di migliorare sé stessa e superare il dato ottenuto da PlayStation 4.

Ma c’è di più: durante il mese di agosto, PS5 è stata anche la console più venduta in UK, davanti a Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S. Hanno ottenuto grande successo anche gli accessori per la PlayStation 5 con il controller wireless DualSense bianco in grado di affermarsi davanti al DualShock di PS4.

Sull’ultimo gradino del podio e appena sotto, ancora spazio al joypad per PlayStation 5, questa volta nelle colorazioni nera e rossa. In quinta posizione c’è ancora la PS5 con le cuffie wireless con microfono Pulse 3D, capaci di garantire una nuova generazione di audio di gioco.

Perché in Italia la PlayStation 5 è introvabile?

Al momento, il nostro Paese sembra stia scontando quei ritardi nella prodizione di cui, in questi mesi, più volte ha parlato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

La pandemia ha messo in seria difficoltà il colosso di Tokyo, costretto ad affrontare le difficoltà del periodo che stiamo vivendo e quelle dipese dal gap praticamente incolmabile tra la domanda dei consumatori e l’offerta delle PlayStation 5 sul mercato.

Con ogni probabilità la situazione migliorerà nel giro di qualche mese, anche se la parola d’ordine in casa Sony rimane equilibrio. Come ammesso da Jim Ryan, sbilanciarsi sui tempi e sulle nuove disponibilità è al momento impossibile, nonostante “il miglioramento dei livelli di disponibilità rimanga una priorità assoluta per SIE”.

L’obiettivo è rendere la PlayStation 5 reperibile per tutti e favorire una distribuzione più capillare entro la fine del 2021 e non oltre i primi mesi del 2022, con un occhio di riguardo per le zone del Medio Oriente e dell’est Europa.