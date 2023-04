Soundblaster presenta Katana VX2, la nuova soundbar studiata per ottimizzare il gaming

Sound Blaster Katana V2X è la nuova soundbar da gaming di alta qualità, dotata di audio potente e di tutte le caratteristiche avanzate dei suoi predecessori, ma con un subwoofer compatto che è il 40% più piccolo rispetto a quello della sua versione precedente, rendendolo ideale per ambienti con spazio limitato.

▷ Tokenizza subito la tua azienda in Svizzera: CLICCA QUI ORA!

Con il pluripremiato design tri-amplificato a cinque driver, la tecnologia Super X-Fi® e il surround virtuale 5.1, è possibile godere di un audio spaziale e immersivo in qualsiasi momento, durante le scene d’azione o durante i momenti più tranquilli.

La soundbar offre una perfetta connettività attraverso diverse porte come l’audio USB, il comodo HDMI ARC, la tecnologia Bluetooth® 5.0 per lo streaming audio wireless, l’ingresso ottico, l’uscita SXFI e l’ingresso AUX da 3,5 mm per l’audio analogico.

Inoltre, la soundbar è dotata di due microfoni beamforming integrati, che consentono di accedere rapidamente alle chatroom su Discord con il proprio team o per le riunioni on-line. Se stai cercando un’esperienza di gioco ottimale, non perdere l’opportunità di goderti il divertimento di casa tua con Sound Blaster Katana V2X.

Sound Blaster Katana V2X è stata progettata per migliorare l’esperienza audio per desktop, console di gioco e TV, con un design innovativo a tre amplificatori che è stato ulteriormente migliorato rispetto alla precedente soundbar Sound BlasterX Katana.

Grazie al DSP multicore proprietario, il design degli amplificatori tri-amplificati consente ai driver mid-range, ai tweeter e al subwoofer di essere controllati singolarmente, offrendo una riproduzione sonora forte e d’impatto a qualsiasi frequenza. Inoltre, la soundbar è dotata di un telaio a doppia parete che riduce le vibrazioni al minimo, consentendo a Sound Blaster Katana V2X di offrire un audio incontaminato senza sforzo.

Specifiche tecniche:

Il range di frequenza è la gamma di frequenze udibili dal sistema audio e in questo caso va da 50 Hz a 20.000 Hz. I driver sono i componenti del sistema che producono il suono: la soundbar ha due driver midrange da 63 mm, due driver ad alta frequenza da 19 mm e un driver per il subwoofer da 133 mm. Le connessioni disponibili includono l’ingresso per il subwoofer, l’USB-C, l’uscita SXFi, l’ingresso AUX, l’ingresso ottico, l’ingresso HDMI (ARC) e il jack da 3,5 mm. Il Bluetooth utilizzato è la versione 5.0 con il codec SBC. La soundbar ha una dimensione di 600 mm x 95 mm x 62 mm e pesa 1,52 kg, mentre il subwoofer misura 116 mm x 250 mm x 423 mm e pesa 3,3 kg. La performance del sistema audio è fino a 90 W RMS (180 W di potenza di picco) e sono presenti alcune funzionalità come Sound Blaster Acoustic Engine, Super X-Fi, CrystalVoice, Clear Dialog, SXFI Battle Mode, Scout Mode e l’illuminazione RGB.