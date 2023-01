NVIDIA porta la RTX 4080 in GeForce NOW

NVIDIA oggi ha annunciato che GeForce NOW™ diventa ancora più veloce, offrendo le performance di GeForce RTX™ 4080 a miliardi di device — disponibile esclusivamente nel nuovo tier di abbonamento Ultimate.

Grazie alla Potenza dell’architettura di NVIDIA Ada Lovelace, i SuperPODs di GeForce NOW aggiornati con RTX 4080 offriranno più di 64 teraflops di potenza grafica ad un singolo utente, 5x rispetto ad una Xbox Series X e 1.75x rispetto alla generazione precedente di SuperPODs.

Il tier di abbonamento Ultimate di GeForce NOW alza l’asticella della qualità del cloud gaming, rendendolo ancora più simile ad una esperienza di gaming in locale. Grazie alle performance di GeForce RTX 4080, gli iscritti Ultimate saranno i primi a vivere il vero PC gaming – streammando fino a 240fps in cloud con full ray tracing e DLSS 3 in giochi come Portal With RTX. Grazie all’aggiunta di NVIDIA Reflex, GeForce NOW raggiunge una latenza click-to-pixel inferiore ai 40 millisecondi — un altro record nel cloud gaming.

“L’architettura Ada di NVIDIA è un grosso salto in qualità grafica e tramite GeForce NOW stiamo trasmettendo una esperienza di gioco con RTX 4080 a più device e a più giocatori” commenta Jeff Fisher, senior vice president GeForce in NVIDIA. “Gli iscritti a GeForce NOW Ultimate avranno la tecnologia e le performance per giocare a titoli impegnativi graficamente in tutta la loro gloria in full ray tracing”.

Gli utenti attualmente iscritti nel tier GeForce NOW RTX 3080 diventeranno immediatamente utenti Ultimate e saranno tra i primi a vedere i benefici nel giocare con performance da GeForce RTX 4080 nel cloud, una volta che i server cominceranno ad essere operativi più avanti questo mese.

Tecnologie RTX nel Cloud

Le tecnologie NVIDIA RTX introdotte con l’abbonamento Ultimate stanno portando il cloud gaming a nuove vette di qualità. La modalità NVIDIA Reflex 240-fps porta questa tecnologia nel cloud aiutando così l’esecuzione dei giochi, il rendering e l’encoding sui server. Quando collegato ad un monitor NVIDIA G-SYNC®, GeForce NOW modificherà lo streaming rate al client per la prima volta, offrendo aggiornamenti ai frame a schermo nei giochi con Reflex attivo – diminuendo così ancora di più la latenza.

Le tecnologie RTX di ultima generazione che arrivano su GeForce NOW includono full ray tracing e DLSS 3 — entrambe introdotte con il lancio della GeForce RTX Serie 40. Grafica di alto livello e frame rate fluidi grazie all’IA.

I benefici di “Ultimate”

Gli iscritti a GeForce NOW Ultimate riceveranno tre importanti aggiornamenti alla loro esperienza di gioco. I nuovi SuperPODs possono ora renderizzare e streammare fino a 240fps. Insieme ad NVIDIA Reflex, ai gamer sembrerà di giocare nativamente da un PC desktop.

Il gaming in 4K passa da veloce ad ultraveloce grazie ad un aggiornamento dai 60 ai 120fps, mentre i monitor ultrawide verranno supportati per la prima volta, fino ad una risoluzione di 3,840 x 1,600, incluse altre varianti molto popolari come 3440 x 1440 e 2560 x 1080.

Gli iscritti Ultimate hanno a disposizione sessioni di streaming più lunghe, accesso prioritario ai server di cloud gaming più performanti e settaggi che rimangono da una sessione all’altra.

È tempo di giocare

GeForce NOW ha recentemente superato i 1,500 giochi supportati — da blockbuster di publisher come Electronic Arts e Ubisoft, famosi giochi indie come Valheim e Rust, e più di 100 dei più grossi free-to-play come Fortnite e Genshin Impact. Nuovi giochi vengono supportati ogni giovedì nel nostro GFN Thursday, e nuove caratteristiche come Ubisoft account syncing permettono ai giocatori di entrare nel loro titolo preferito istantaneamente. I giochi sono disponbili nei più grossi store per PC, inclusi Steam, Epic, Ubisoft ed Electronic Arts.

Gli iscritti potranno streammare alcuni dei più grandi lanci in arrivo su PC, iniziando da Portal With RTX più tardi questa settimana. Rivivi quesa fantastica esperienza con full ray tracing e alti frame rate grazie a DLSS 3, direttamente dal cloud.

Gli iscritti Ultimate, inoltre, vedranno le performance moltiplicarsi grazie al DLSS 3 in Atomic Heart, di Mundfish e Focus Entertainment. The Day Before di FNTASTIC e MyTona è in arrivo più avanti quest’anno, accelerato dal DLSS 3, e con un mondo che sarà ancora più dettagliato grazie a riflessi ray-traced. Streamma e gioca insieme (o contro) i tuoi amici nell’engine fisico ultra realistico in Party Animals di Recreate Games e Source Technology.

Il catalogo di GeForce NOW ha al suo interno alcuni dei più popolari giochi per PC, inclusi i recenti Marvel’s Midnight Suns, Warhammer 40,000: Darktide e The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update, oltre a giochi free to play massivi come Destiny 2, Lost Ark e Apex Legends.

Prezzi e disponibilità

L’abbonamento di GeForce NOW Ultimate è disponibile da oggi per i nuovi utenti a €19.99 al mese o €99.99 per sei mesi. Gli iscritti all’abbonamento GeForce RTX 3080 saranno convertiti automaticamente al nuovo tier conservando il pricing precedente. Lo streaming da SuperPODs con GeForce RTX 4080 sarà disponibile in Nord America ed Europa più tardi questo mese con rollout continui nel corso dei prossimi mesi. Le quantità sono limitate.



L’abbonamento Priority rimarrà disponibile a €9.99 al mese o €49.99 per sei mesi. Gli iscritti a questo tier hanno accesso a rig premium con RTX ON, sessioni di gioco più lunghe ed accesso più veloce ai server di gioco.