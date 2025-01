Guida completa per seguire le conferenze stampa del CES in diretta

Come guardare le conferenze stampa del CES 2025

Per coloro che desiderano seguire le conferenze stampa del CES 2025 senza dover affrontare le spese di viaggio e alloggio a Las Vegas, ci sono molteplici opzioni disponibili. Le presentazioni più importanti di aziende rinomate saranno trasmesse in diretta sui siti ufficiali delle aziende stesse, così come sulla pagina dedicata del CES. Questa modalità di accesso consente agli appassionati di tecnologia e agli operatori del settore di rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e annunci senza la necessità di essere presenti fisicamente all’evento.

Il CES 2025 si svolgerà ufficialmente dal 7 al 10 gennaio, ma la giornata di apertura del 6 gennaio, nota come “Press Day”, sarà caratterizzata da una serie di eventi cruciale per l’industria tecnologica. Sarà un’opportunità unica per assistere a importanti rivelazioni di prodotti e innovazioni, con un particolare focus su aziende leader come AMD, Toyota, Samsung, Sony e Nvidia.

Per chi desidera organizzare la propria visione, è fondamentale annotarsi gli orari delle conferenze. Queste presentazioni offriranno l’occasione di ascoltare esperti di settore e leader aziendali condividere le loro visioni e strategie per il futuro della tecnologia. Gli spettatori potranno interagire e porre domande, vivendo l’energia dell’evento anche da remoto.

Inoltre, grazie al formato di trasmissione in diretta, sarà possibile rivedere le presentazioni anche successivamente, garantendo che chiunque sia interessato possa accedere ai contenuti all’orario più comodo per loro. Non mancheranno neppure le analisi e i resoconti delle conferenze, offerti da siti di tecnologia e blog specializzati che seguiranno l’evento da vicino.

Programma di streaming

Il CES 2025 offrirà un programma di streaming ben organizzato, rendendo maximi l’accessibilità e la fruibilità per gli spettatori da tutto il mondo. Le principali conferenze vengono programmate su piattaforme dedicate, sia sui siti dei singoli espositori sia sulla pagina ufficiale del CES, garantendo una copertura completa e tempestiva degli eventi. Il 6 gennaio, o “Press Day”, fungerà da preludio alla manifestazione ufficiale, con eventi che si svolgeranno in sequenza, offrendo la possibilità di seguire in diretta le presentazioni dei leader del settore tecnologico.

Grazie a questa struttura, gli spettatori possono pianificare la loro visione con precisione. Tra gli eventi principali, la conferenza di AMD si terrà alle 11 a.m. PT, seguita da quella di Samsung alle 2 p.m. PT e da altre presentazioni nel pomeriggio, culminando con l’attesissimo intervento di Nvidia alle 6:30 p.m. PT. Questo approccio non solo offre la comodità di assistere agli eventi in diretta, ma consente anche di tornare sui momenti salienti in un secondo momento, poiché molte di queste conferenze saranno registrate e disponibili per la visione post-evento.

Le piattaforme di streaming verranno attivate per consentire anche l’interazione in tempo reale: gli utenti avranno l’opportunità di commentare e porre domande, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. È quindi raccomandato di seguire gli aggiornamenti sui canali social e le newsletter delle aziende presenti per non perdere alcun dettaglio significativo. Non dimenticate di segnare queste informazioni sui vostri calendari per non perderti nulla degli sviluppi più entusiasmanti e delle innovazioni presentate durante il CES 2025.

Eventi principali del 6 gennaio

Il 6 gennaio segna una data cruciale nel calendario del CES 2025, con il “Press Day” che funge da introduzione alle presentazioni ufficiali che iniziano il giorno successivo. Questo giorno è dedicato ai leader del settore tecnologico che sveleranno innovazioni, prodotti e strategie aziendali. Gli eventi di questo giorno attireranno l’attenzione di investitori, media e appassionati, tutti in attesa di scoprire quali novità saranno rivelate dalle aziende più influenti del panorama tecnologico.

Il programma di quest’anno promette di essere particolarmente vibrante. La prima conferenza di spicco sarà quella di AMD, che inizierà alle 11 a.m. PT. Questo evento è atteso con trepidazione, soprattutto considerando la crescente competitività nel settore delle GPU. AMD, con il lancio della sua prossima generazione di schede grafiche RDNA 4, spera di rivaleggiare con il recente annuncio di Nvidia riguardo la serie RTX 5000. La capacità di AMD di attrarre l’attenzione del pubblico e degli investitori in questo settore in rapida evoluzione sarà cruciale.

Successivamente, alle 2 p.m. PT, sarà il turno di Samsung, che decreterà i nuovi sviluppi sui suoi televisori e dispositivi domestici intelligenti. Sebbene l’attenzione generale si concentri sui precedenti successi della compagnia, l’interesse cresce attorno alla sua presentazione di nuovi robot e tecnologie AI, seguendo il tema “AI for All: Everyday, Everywhere”.

La kermesse continuerà con la conferenza di Toyota alle 4 p.m. PT, dove verranno illustrate le novità sul progetto Woven City, un’iniziativa che mira a reinventare l’urbano attraverso la tecnologia. Infine, il giorno si concluderà con i grandi nomi – la presentazione di Nvidia, prevista per le 6:30 p.m. PT, promette di fare notizia per via della sua valenza strategica nel panorama AI e dei semiconduttori.

Come seguire le conferenze di AMD, Toyota, Samsung e Sony

Per coloro che desiderano seguire le presentazioni da protagonisti di AMD, Toyota, Samsung e Sony, il CES 2025 offre una moltitudine di opzioni di streaming, garantendo che ogni appassionato di tecnologia possa rimanere aggiornato sulle ultime innovazioni del settore. Ogni conferenza si svolgerà nei momenti prestabiliti e sarà trasmessa in diretta sui siti ufficiali delle rispettive aziende e sulla piattaforma del CES. Questo approccio non solo consente di vedere i nuovi prodotti e le tecnologie emergenti, ma offre anche l’opportunità di ascoltare i commenti dei leader aziendali durante i momenti clou.

Iniziamo con AMD, che si presenterà il 6 gennaio alle 11 a.m. PT. Questo evento è particolarmente significativo, dato il contesto competitivo del mercato delle schede grafiche. Con una sfida diretta a Nvidia, AMD mostrerà probabilmente le sue nuove schede grafiche della serie RDNA 4, ponendo l’accento su come queste possano competere con le recenti proposte della concorrenza.

Subito dopo, Samsung entrerà in scena alle 2 p.m. PT, con un focus su innovazioni nei settori televisivi e degli elettrodomestici. Sebbene ci si aspetti un annuncio al CES 2025 sugli appliance e sui televisori, l’attenzione sarà anche rivolta a prodotti futuristici, nelle aree della robotica e dell’IA, incoraggiando l’interazione del pubblico attraverso i canali social e di commento durante la trasmissione.

Il pomeriggio continuerà con Toyota, la quale presenterà le ultime novità riguardo al suo progetto Woven City, alle 4 p.m. PT. Attraverso questa iniziativa, Toyota mira a ridefinire la mobilità e l’urbanità grazie all’integrazione della tecnologia all’interno degli spazi urbani. Infine, la giornata culminerà con Sony, che presenterà innovazioni nel settore dell’intrattenimento e della tecnologia, progettate per affascinare l’audience e mostrare i trend del futuro.

Presentazione di Nvidia

La conferenza di Nvidia al CES 2025 promette di essere un momento culminante della manifestazione, non solo per l’importanza strategica dell’azienda nel settore tecnologico, ma anche per il suo profilo in continua ascesa nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’evento è fissato per le 6:30 p.m. PT, dove Jensen Huang, fondatore e CEO, presenterà le ultime innovazioni con la sua caratteristica presenza carismatica e la storica giacca di pelle. Nvidia, che vanta una capitalizzazione di mercato di oltre 3.4 trilioni di dollari, è attualmente al centro di tutto ciò che riguarda l’AI, una posizione consolidata grazie anche alla crescente domanda di processori da parte di aziende come OpenAI e Meta.

Durante la presentazione, Nvidia mostrerà probabilmente i suoi progetti più recenti, inclusi sviluppi legati alla nuova architettura di chip, ottimizzati per le applicazioni di machine learning e AI. Ci si attende una rivelazione sulla prossima generazione di GPU, potenzialmente correlate ai prodotti della serie RTX 5000, che sono stati oggetto di anticipazioni ferventi tra gli addetti ai lavori e gli appassionati del settore. La competizione con altri colossi della tecnologia, come AMD, esige da Nvidia non solo innovazione, ma anche la capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

La conferenza non solo evidenzierà i progressi tecnologici dell’azienda, ma offrirà anche uno sguardo sulle applicazioni pratiche delle innovazioni in campo AI, inclusi scenari d’uso in vari settori come la salute, la guida autonoma e la produzione industriale. Per chi intende seguire questo evento da remoto, saranno disponibili link diretti per lo streaming sulla pagina ufficiale di Nvidia e altri portali dedicati al CES. Sicuramente, l’evento segnerà un momento chiave per il pubblico e gli investitori desiderosi di scoprire quale direzione prenderà Nvidia nei prossimi anni, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel panorama tecnologico globale.

Riepilogo delle conferenze e link utili

Il CES 2025 si prospetta come un evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia e gli operatori del settore, con una serie di conferenze in programma che metteranno in luce le ultime innovazioni e i progetti futuri delle aziende leader. Ogni presentazione rappresenta un’opportunità unica per approfondire le nuove tendenze e scoprire come le tecnologie emergenti stiano rimodellando il panorama globale. I principali eventi si svolgeranno il 6 gennaio, giornata dedicata alla stampa, e sarà possibile seguirli in diretta attraverso le piattaforme di streaming associate.

Per facilitare l’accesso, è fondamentale che i partecipanti annotino gli orari di ciascun intervento. L’evento di AMD inizierà alle 11 a.m. PT, seguito da Samsung alle 2 p.m. PT, Toyota alle 4 p.m. PT e infine Nvidia alle 6:30 p.m. PT. Ogni azienda offrirà un link di streaming sui propri siti ufficiali, oltre a una copertura diretta sulla pagina principale del CES.

L’interazione sarà una parte fondamentale dell’esperienza, con opportunità per commentare e porre domande durante le conferenze. A tale riguardo, è consigliabile seguire i canali social delle aziende per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti dell’ultima ora e per accedere a contenuti esclusivi. Una volta concluse le presentazioni, molte di esse saranno disponibili per rivedere i momenti salienti e analizzare dettagli chiave.

Non dimenticate di controllare i siti di tecnologia e i blog specializzati, che offriranno resoconti dettagliati e commenti esperti, utili per contestualizzare gli eventi. Questo CES 2025 si preannuncia come un vero e proprio palcoscenico per l’innovazione, fornendo un’ampia gamma di contenuti che interesserà sia professionisti che appassionati.