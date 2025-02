Guida al televoto per la terza serata di Sanremo e i codici cantanti

Come votare alla terza serata di Sanremo 2025

Il **13 febbraio 2025**, il Teatro **Ariston** si prepara a ospitare la terza serata del Festival di **Sanremo**. Durante questa serata, il pubblico avrà l’opportunità di votare per i 14 artisti in gara. Il televoto sarà il meccanismo principale per esprimere le preferenze, insieme alla giuria delle radio. Gli spettatori potranno sostenere il loro cantante preferito utilizzando un codice di voto specifico, assegnato a ciascun artista, rendendo il processo di votazione sia semplice che immediato. Con una scaletta di esibizioni coinvolgenti, i telespettatori dovranno prestare attenzione ai codici e alle modalità di voto per poter partecipare attivamente e influenzare l’andamento della kermesse musicale.

I codici per il televoto

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, ogni artista in gara avrà associato un codice a due cifre, essenziale per il televoto. Ogni spettatore dovrà fare riferimento a questi codici quando esprimerà il proprio voto. Di seguito, la lista completa dei cantanti che si esibiranno e i rispettivi codici di voto:

Clara – 01

Brunori Sas – 02

Sarah Toscano – 03

Massimo Ranieri – 04

Joan Thiele – 05

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – 06

Noemi – 07

Olly – 08

Coma Cose – 09

Modà – 10

Tony Effe – 11

Irama – 12

Francesco Gabbani – 13

Gaia – 14

È fondamentale che i telespettatori prestino attenzione a questa lista durante il programma, in modo da poter votare correttamente il proprio artista preferito.

Modalità di voto via telefono

Per partecipare al televoto tramite rete fissa, gli spettatori dovranno comporre il numero **894.001**. Una volta in linea, sarà necessario digitare il codice a due cifre corrispondente all’artista scelto. Questa modalità è particolarmente comoda per coloro che preferiscono utilizzare il telefono fisso piuttosto che il cellulare, garantendo così un’inclusione più ampia nella votazione.

Modalità di voto via SMS

Coloro che intendono votare tramite SMS dovranno assicurarsi che il servizio di televoto sia abilitato presso il proprio operatore. Per votare, basterà inviare un messaggio contenente esclusivamente il codice del televoto al numero **475.475.1**. Questa opzione risulta immediata e accessibile, permettendo di esprimere le preferenze in pochi istanti.

Costi e limiti di voto

Ogni spettatore potrà esprimere un massimo di **3 voti** per serata. Il costo per ciascun voto inviato tramite SMS è fissato al massimo di **0,51 Euro**, IVA inclusa. È importante notare che solo i voti validi sono a pagamento e che il servizio è riservato esclusivamente ai maggiorenni. Le compagnie telefoniche comprese in questo costo includono **Tim, Vodafone, Wind Tre**, e altre, garantendo un’ampia accessibilità per gli utenti.

