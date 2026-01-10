Groenlandia sfida le superpotenze e rivendica autonomia totale mentre cresce la pressione internazionale

Reazione dei leader groenlandesi

Jens-Frederik Nielsen e i capi dei principali partiti di Groenlandia rivendicano la piena autodeterminazione, respingendo le ambizioni di Donald Trump sull’isola: «Non vogliamo essere americani né danesi, vogliamo essere groenlandesi», affermano in un comunicato congiunto firmato da Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond e Aqqalu C. Jerimiassen. La linea è netta: il futuro del territorio dovrà essere definito «in dialogo con il popolo groenlandese» e nel perimetro del diritto internazionale, senza ingerenze esterne.

Rivolgendosi a Washington, i leader denunciano il «disprezzo» percepito verso il Paese e ribadiscono che «nessun altro Stato può interferire» nei processi decisionali locali. Il messaggio arriva dopo le frasi di Trump, che ha rilanciato l’idea di “acquisire” l’isola, anche «con le cattive», secondo quanto riportato dalle cronache politiche statunitensi.

La posizione groenlandese si inserisce nella cornice istituzionale di regione semiautonoma del Regno di Danimarca, priva di un esercito proprio e con circa 57 mila abitanti: un contesto che rende ancora più cruciale la richiesta di sottrarre il dossier sovranità a pressioni esterne e a tempi imposti da potenze maggiori. Fonti: dichiarazioni congiunte dei leader locali e resoconti su incontri tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti riferiti dalla stampa internazionale.

Pressioni geopolitiche e rischio per la Nato

Le dichiarazioni di Donald Trump sull’“acquisizione” della Groenlandia aprono un confronto strategico che supera i confini artici: la Casa Bianca, secondo i resoconti, valuta «diverse opzioni, compreso l’uso della forza militare», motivando l’interesse con la necessità di impedire mosse di Russia e Cina nell’area. In parallelo, funzionari di Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti si sono incontrati per sondare margini diplomatici e ridurre l’escalation.

Il nodo è la tenuta della Nato: la premier danese Mette Frederiksen avverte che un’operazione unilaterale americana metterebbe a rischio l’Alleanza, erodendo la fiducia tra alleati e la catena di comando nel Nord Atlantico. Il dossier tocca infrastrutture strategiche, rotte marittime e capacità dual-use in un’area cruciale per sorveglianza e deterrenza.

La Groenlandia, semiautonoma e priva di forze armate, affida la difesa a Copenaghen, mentre Washington mantiene interessi militari nell’isola; la pressione per un cambio di status, “con le buone o con le cattive”, incrina il principio di consenso alla base della sicurezza collettiva. Fonti: comunicazioni ufficiali dei leader groenlandesi, dichiarazioni di Mette Frederiksen, cronache su valutazioni della Casa Bianca e incontri trilaterali riportate dalla stampa internazionale.

Boicottaggio in Danimarca e impatto sui marchi Usa

In Danimarca monta un boicottaggio diffuso dei brand statunitensi come risposta politica e simbolica alle parole di Donald Trump sulla “acquisizione” della Groenlandia: oltre 95 mila adesioni al gruppo “Boykot varer fra USA” e fino a 500 nuove iscrizioni al giorno, secondo l’emittente TV 2 Kosmopol. Nel mirino finiscono prodotti e servizi di consumo: stop a Coca-Cola, Heinz, vini americani e abbonamenti a Netflix, YouTube e Amazon Prime, sostituiti da alternative come TV 2 Play, Drtv e Viaplay.

Gli organizzatori, tra cui Bo Albertus, parlano di «scelta consapevole» per massimizzare la portata del messaggio, pur coordinandosi su piattaforme come Facebook. Gli esperti di marketing avvertono che colpire marchi fondati sull’identità americana può eroderne il valore percepito, incidendo su ricavi e posizionamento, come osservato da accademici dell’Università della Danimarca meridionale.

Il fenomeno attraversa carrello, streaming e stili di vita, legando la difesa della sovranità artica a consumi quotidiani. Sullo sfondo, le tensioni su Groenlandia e Nato spingono parte dell’opinione pubblica danese a usare il potere d’acquisto come leva di pressione politica. Fonti: TV 2 Kosmopol, dichiarazioni pubbliche dei promotori del gruppo e analisi accademiche citate dalla stampa internazionale.

