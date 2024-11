Green School di Bali: un modello educativo per il rispetto della natura e del mondo

La green school: un modello educativo innovativo

La Green School: un modello educativo innovativo

Nei primi anni del 21° secolo, il concetto di sostenibilità era ancora in embrione, eppure una visione lungimirante si stava già realizzando nella Green School di Bali. Fondata dalla famiglia Hardy, la struttura ha saputo integrare un approccio educativo che va ben oltre le tradizionali metodologie didattiche. Qui, l’educazione non si limita a trasmettere informazioni, ma punta a creare una comunità coesa, dove genitori, insegnanti e studenti collaborano attivamente, ciascuno contribuendo al benessere collettivo.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Il clima che si respira alla Green School ricorda atmosfere di condivisione e positività, simile a quanto rappresentato nel film “Mangia, prega, ama”. Angela, una delle fondatrici, enfatizza l’importanza dell’esperienza diretta nell’apprendimento: “Più conosci una cosa, più la rispetterai.” Questa filosofia si traduce in un curriculum ricco di esperienze pratiche, dove la natura diventa una risorsa didattica essenziale.

Ogni classe ha l’opportunità di gestire il proprio campo di riso, seguendo tutto il ciclo produttivo, dalla semina alla raccolta. Questo approccio non solo insegna importanti nozioni di agronomia, ma anche il valore della responsabilità e del lavoro di squadra. Situazioni quotidiane, come osservare una palma per calcolare la velocità di caduta di un cocco, trasformano la matematica in un’esperienza tangibile.

In ogni angolo della Green School, l’educazione esperienziale si combina con momenti di apprendimento formale, creando un modello innovativo, unico nel panorama educativo globale. Questo approccio prepara gli studenti a diventare cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente, in grado di affrontare le sfide del futuro. La Green School non è solo una scuola, ma una vera e propria fucina di idee e valori, dove si gettano le basi per un cambiamento sostenibile, fin dalla più tenera età.

Apprendimento esperienziale e responsabilità

L’approccio educativo della Green School si basa sull’apprendimento esperienziale, una metodologia che incoraggia gli studenti a interagire direttamente con il mondo che li circonda. In questo contesto, gli alunni non sono semplici fruitori di lezioni teoriche, ma diventano protagonisti attivi del proprio percorso formativo. Questa filosofia si traduce in attività pratiche che non solo stimolano la curiosità, ma favoriscono anche lo sviluppo di un forte senso di responsabilità.

Ogni studente è coinvolto in esperienze concrete che vanno oltre il confine dell’aula tradizionale. La gestione dei campi di riso, dalla semina alla raccolta, è solo un esempio tangibile di come il curriculum incoraggi l’assunzione di responsabilità. I ragazzi imparano a prendersi cura della terra, acquisendo competenze pratiche legate all’agricoltura sostenibile, e comprendono l’importanza del lavoro di squadra. Questa esperienza pratica insegna loro che ogni gesto ha un impatto, non solo su se stessi, ma anche sulla comunità e sull’ambiente circostante.

Il modello educativo prevede che gli studenti esplorino vari ambiti attraverso attività all’aperto e progetti pratici. Ad esempio, durante le lezioni di matematica, l’osservazione di una palma diventa un modo per calcolare la velocità del cocco che può cadere. Queste situazioni quotidiane rendono l’apprendimento non solo più tangibile, ma anche più significativo, poiché collegano la teoria alla pratica in un modo coinvolgente e memorabile.

La Green School si propone di formare studenti che non siano solo competenti in ambito accademico, ma che siano anche capaci di affrontare le sfide globali con innovazione e creatività. Questo approccio non tradizionale, grazie all’integrazione dell’ambiente naturale e della comunità locale, crea un contesto educativo dinamico e motivante, dove ogni studente ha la possibilità di trovare e sviluppare il proprio potenziale unico.

Attività extracurricolari nel cuore di Bali

Alla Green School di Bali, le attività extracurricolari non sono solo un complemento al curriculum, ma rappresentano un elemento fondamentale per l’apprendimento olistico degli studenti. Immersa in un contesto naturale ricco di risorse, la scuola offre un vasto assortimento di esperienze pratiche che si estendono ben oltre le pareti della classe. Gli studenti hanno l’opportunità di esplorare la bellezza dell’isola e di apprendere attraverso interazioni dirette con il mondo che li circonda.

Ad esempio, le immersioni nei fondali corallini diventano una lezione di biologia marina, mentre le visite ai laboratori artigianali locali permettono di comprendere la cultura balinese e le tecniche tradizionali. Ogni attività è progettata per arricchire le competenze pratiche degli studenti, ma anche per incoraggiare la creatività e la curiosità. “Dopo scuola noi delle medie facevamo mille cose”, spiega Luca, un ex studente della scuola, sottolineando l’importanza di queste esperienze nel suo percorso di crescita personale.

La connessione con la comunità locale è un altro aspetto cruciale delle attività extracurricolari. Attraverso l’interazione con musicisti e artisti locali, gli studenti non solo apprendono abilità artistiche, ma acquisiscono anche una profonda comprensione delle tradizioni culturali dell’isola. Le cerimonie balinesi e le festività rappresentano occasioni uniche per immergersi in esperienze autentiche e per apprendere il valore delle pratiche culturali sostenibili.

Queste esperienze non sono solo occasioni di apprendimento, ma anche opportunità per costruire legami significativi e per promuovere il rispetto e la cura per l’ambiente. Ogni studente è incoraggiato a diventare un cittadino attivo, pronto a contribuire al bene della propria comunità. In questo modo, la Green School non solo forma futuri professionisti, ma anche individui consapevoli e responsabilizzati, pronti a influenzare positivamente il mondo che li circonda.

Inclusione e comunità: borse di studio per i residenti

La Green School di Bali non è solo un ambiente educativo d’avanguardia, ma si distingue anche per il suo impegno verso l’inclusione sociale e la comunità locale. Fin dalla sua fondazione, infatti, la scuola ha lavorato per garantire che il suo modello educativo innovativo non fosse accessibile unicamente a famiglie benestanti, ma che includesse anche i residenti locali di Bali attraverso un sistema di borse di studio. Questa iniziativa permette agli studenti balinesi di sperimentare un’istruzione di qualità senza il peso dei costi eliminando le barriere economiche che spesso limitano l’accesso all’educazione.

Angela, una delle fondatrici, sottolinea come questa strategia si basi su un principio fondamentale: “Vogliamo creare una comunità coesa affinché genitori, insegnanti e studenti possano collaborare e crescere insieme.” Attraverso il programma di borse di studio, i cittadini di Bali possono iscriversi alla Green School e beneficiare di un’educazione che integra la cultura locale con pratiche educative globali. Questo approccio non solo arricchisce l’esperienza di apprendimento, ma promuove anche uno scambio culturale prezioso, contribuendo al dialogo e alla comprensione reciproca.

Le borse di studio sono un segnale chiaro della volontà della Green School di operare come un faro di opportunità per la gioventù balinese. La presenza di studenti provenienti dalla comunità locale non solo favorisce una maggiore diversità culturale, ma prepara anche gli alunni a comprendere e rispettare le tradizioni e le pratiche locali. Il risultato è una comunità studentesca vibrante, dove ogni individuo può contribuire con le proprie esperienze e prospettive, creando un ambiente di apprendimento ricco e stimolante.

Inoltre, l’organizzazione di eventi e attività congiunte tra studenti locali e internazionali gioca un ruolo fondamentale nel costruire legami solidi e duraturi. Gli eventi scolastici coinvolgono attivamente i residenti, permettendo a tutti di sentirsi parte di un progetto condiviso volto a preservare l’ambiente e valorizzare le tradizioni. La Green School, quindi, non è solo un luogo di apprendimento, ma un centro pulsante di integrazione e sviluppo comunitario, dove il rispetto per il mondo si traduce in azioni concrete quotidiane.

Un curriculum personalizzato per ogni studente

Alla Green School di Bali, il curriculum è concepito per essere flessibile e adattabile, ognuno studente è visto come un individuo unico, con interessi e aspirazioni personali. Questo approccio personalizzato permette di sviluppare un piano educativo che non solo tiene conto delle materie tradizionali, ma si concentra sulle inclinazioni personali e sulle ambizioni future di ciascuno. La scuola promuove una filosofia in cui l’istruzione non è un processo rigido, ma un percorso dinamico che si evolve in base alle esigenze dello studente.

Questo significa che non è lo studente a doversi adattare al curriculum, ma è il contrario. La personalizzazione è evidente nei percorsi di studio, che possono includere progetti pratici legati agli interessi individuali, come la biologia marina, dove gli studenti possono apprendere direttamente dall’ambiente marino circostante. Gli educatori lavorano a stretto contatto con gli studenti per individuare le loro passioni e per integrare queste negli obiettivi educativi. La formazione non si limita a preparare gli studenti per gli esami, ma soprattutto per le sfide della vita reale.

Il risultato è un’esperienza educativa che incoraggia la creatività, il pensiero critico e la capacità di problem-solving. Gli studenti possono scegliere di dedicarsi a progetti che spaziano dall’agricoltura sostenibile alla tecnologia, rispecchiando così il panorama globale attuale. Per esempio, quelli interessati alla scienza e all’ecologia possono lavorare per progettare soluzioni sostenibili per il loro ambiente locale, mentre chi è attratto dalle arti può intraprendere esperienze pratiche con artisti locali.

In sostanza, il curriculum della Green School non è solo un insieme di materie, ma una mappa verso un futuro realizzabile, dove ciascuno studente ha l’opportunità di esplorare e realizzare il proprio potenziale in un contesto che valorizza le differenze e stimola la curiosità. In questo modo, gli studenti acquisiscono non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche e relazionali che saranno fondamentali nel loro percorso di vita.