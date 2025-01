Grandi aziende: le ultime novità annunciate al CES per il futuro della tecnologia

Annunci principali delle aziende al CES 2025

Durante il CES 2025, che si è svolto a Las Vegas, i maggiori attori del settore tecnologico hanno fatto annunci significativi, attirando l’attenzione di giornalisti e appassionati. Nvidia, Sony, e Toyota hanno condiviso sviluppi innovativi che potrebbero rivoluzionare il mercato. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato il progetto Digits, un potente supercomputer personale che integra il superchip Grace Blackwell. Questo dispositivo, previsto per maggio 2025 con un prezzo a partire da 3.000 dollari, punta a rendere la potenza di calcolo accessibile a un pubblico più vasto. Huang ha inoltre illustrato progressi nei modelli di intelligenza artificiale, specificatamente quelli che emulano il modo in cui gli esseri umani percepiscono il mondo attraverso la creazione di modelli mentali complessi.

Anche Sony ha fatto la sua parte, lanciando il veicolo elettrico Afeela, realizzato in collaborazione con Honda. Questo veicolo, che rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto, è progettato per funzionare come una piattaforma di connettività, e sarà disponibile per il preordine l’anno prossimo a un prezzo di partenza di 89.900 dollari. Non solo, Sony ha anche annunciato nuovi film in arrivo basati su celebri franchise come Horizon Zero Dawn e Ghost of Tsushima.

Infine, Toyota ha mostrato il suo progetto Woven City, una innovativa città laboratorio ai piedi del monte Fuji. Durante la presentazione, il presidente Akio Toyoda ha proiettato un video illustrativo che ha messo in luce l’uso di robot avanzati per attività quotidiane, ma ha anche accennato a un’interessante incursione nel settore spaziale, suggerendo sviluppi futuri intriganti.

Innovazioni da Nvidia

Durante la conferenza stampa del CES 2025, Nvidia ha presentato novità innovative, tra cui il progetto Digits, un supercomputer personale in grado di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia. Grazie al superchip Grace Blackwell, questo dispositivo promette capacità di calcolo molto elevate in un formato compatto, destinato a essere più accessibile. A partire da maggio 2025, gli utenti potranno acquistare Digits a un prezzo di partenza di 3.000 dollari, con ulteriori dettagli previsti nel corso dell’anno. Questo passo rappresenta un’evoluzione significativa nel settore del calcolo personale, aprendo la strada a una maggiore democratizzazione della tecnologia di alta prestazione.

Ma non è tutto. Nvidia ha anche annunciato progressi nei modelli di intelligenza artificiale noti come “world models”. Questi modelli sono progettati per simulare la comprensione umana del mondo, creando complessi modelli mentali che possono essere applicati in vari ambiti, dall’automazione industriale alla robotica avanzata. La capacità di questi sistemi di apprendere e adattarsi è un punto fondamentale per il futuro delle applicazioni AI.

In ambito robotico, Nvidia ha mostrato il sistema Blueprints, un approccio innovativo che permette agli utenti di istruire i robot tramite dimostrazioni dirette, facendo uso della realtà aumentata. Questa funzione, abilitata dall’uso del visore Apple Vision Pro, consente agli utenti di insegnare operazioni specifiche ai robot in modo intuitivo, segnando un notevole passo avanti nella semplicità d’uso e nell’interazione tra uomo e macchina. Con queste innovazioni, Nvidia non solo punta a trasformare il lavoro con i computer, ma anche il modo in cui tutti noi interagiamo con la robotica quotidiana.

Novità da Sony

Durante il CES 2025, Sony ha svelato il suo veicolo elettrico Afeela, sviluppato in collaborazione con Honda. Questo veicolo va oltre le convenzioni del semplice trasporto: il suo design innovativo lo trasforma in una vera e propria piattaforma di connettività e intrattenimento. Gli utenti possono preordinare Afeela a partire dal prossimo anno con un prezzo di partenza fissato a 89.900 dollari, rendendolo accessibile a un mercato più ampio che cerca avanguardistiche soluzioni di mobilità.

Inoltre, Sony ha rivelato intriganti dettagli sui progetti cinematografici in corso. Tra i titoli attesi ci sono adattamenti dei popolari franchise di Horizon Zero Dawn e Helldivers, accanto a una serie di film anime ispirati al fenomeno Demon Slayer. In aggiunta, è in produzione un film d’animazione basato su Ghost of Tsushima, realizzato in collaborazione con Crunchyroll. Questi progetti mettono in luce come Sony stia sfruttando al massimo le sinergie tra tecnologia e intrattenimento, proponendo contenuti che soddisfano la crescente domanda di esperienze multimediali immersive.

Infine, l’azienda ha evidenziato come l’Afeela non rappresenti solo un veicolo, ma un’estensione della propria identità digitale. La compatibilità con il controller DualSense di PS5 non solo consente un’interazione ludica, ma apre la porta a un ecosistema di intrattenimento on-the-go, dove il gioco e la mobilità si fondono. In questo contesto, Sony continua a spingere i confini dell’innovazione, mirando a integrare tecnologia e vita quotidiana in modi senza precedenti.

Progetti futuristici di Toyota

Durante il CES 2025, Toyota ha presentato il proprio ambizioso progetto Woven City, concepito come un laboratorio vivente per la sperimentazione di tecnologie avanzate. Situata ai piedi del monte Fuji, questa città è progettata per integrare vari aspetti della vita quotidiana con innovazioni tecnologiche che spaziano dalla mobilità autonoma a sistemi energetici sostenibili. Il presidente Akio Toyoda ha illuminato la platea con un video dimostrativo che ha messo in evidenza l’impiego di robot altamente specializzati per svolgere compiti domestici. Tra questi, robot dotati di braccia meccaniche estremamente precise hanno mostrato come possono piegare t-shirt secondo le tecniche tradizionali giapponesi, sottolineando il potenziale delle macchine per facilitare attività quotidiane.

In un’affermazione intrigante, Toyoda ha anche accennato alla volontà di esplorare la conquista dello spazio. Senza rivelare dettagli specifici, ha condiviso un rendering di un razzo sviluppato in collaborazione con la compagnia giapponese Interstellar Technologies, suggerendo che Toyota stia pianificando un’incursione nel settore spaziale, un passo audace che potrebbe aprire nuove frontiere per l’azienda. Questo annuncio è stato accolto con curiosità e interesse, poiché riflette una visione proattiva verso occupazioni al di là dell’automobile tradizionale, mostrando una chiara volontà di esplorare aree innovative e sfidanti.

Complessivamente, il progetto Woven City rappresenta non solo un modo per Toyota di testare e implementare tecnologie avanzate in un contesto urbano, ma anche un tentativo di creare un ecosistema dove gli esseri umani e le macchine possano coesistere in armonia. Attraverso la connettività, l’innovazione e la sostenibilità, Toyota si sta posizionando come un pioniere non solo nel settore automobilistico, ma anche in quello delle soluzioni futuristiche che plasmeranno le città di domani.

Soluzioni di vita quotidiana e robotica

Al CES 2025, le innovazioni non si sono limitate a progetti futuristici, ma hanno anche incluso soluzioni pratiche destinate a migliorare la vita quotidiana. LG ha introdotto il concetto di “Affectionate Intelligence”, un sistema di intelligenza artificiale che mira a integrare i dispositivi domestici in modo da offrire un’esperienza personalizzata e interattiva. Questa tecnologia promette di facilitare una relazione più empatica tra l’utente e la casa intelligente, rendendo gli ambienti più reattivi e adattabili alle esigenze degli utenti.

Inoltre, LG ha svelato una partnership strategica con Microsoft, destinata a sviluppare soluzioni innovative basate su cloud e gaming. Questa collaborazione non solo espande l’offerta tecnologica della casa intelligente, ma mira anche a migliorare l’integrazione tra intrattenimento e vita quotidiana, rispondendo a una crescente domanda di fruizione multimediale in tempo reale.

Da parte sua, Samsung ha presentato il sistema Samsung Food, un’innovativa funzionalità integrata nei suoi televisori. Utilizzando l’intelligenza artificiale, questo sistema è in grado di riconoscere il cibo mostrato sullo schermo e suggerire ricette pertinenti. L’obiettivo è rendere la cucina più interattiva e accessibile, permettendo agli utenti di gestire le loro esigenze culinarie direttamente dal televisore, senza la necessità di ricorrere a dispositivi esterni.

Nel contesto delle innovazioni pratiche, Anker ha colpito il pubblico con un ombrellone solare in grado di ricaricare dispositivi tramite porte USB-C, con una potenza di 80 watt. Questa soluzione rappresenta un passo avanti nell’utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili, rendendo pratiche quotidiane come le giornate al mare più energeticamente autonome.

Infine, la robotica domestica ha visto l’introduzione di dispositivi come il robot Ballie di Samsung, finalmente previsto per il lancio commerciale dopo anni di attesa. Questo piccolo assistente personale si muove all’interno della casa ed è in grado di interagire con gli elettrodomestici intelligenti, promettendo di semplificare molte delle attività quotidiane degli utenti.