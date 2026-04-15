Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, televoto decisivo svela a sorpresa i quattro finalisti

Grande Fratello Vip, televoto segreto decide la prima finalista

Nella nona puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile 2026 dagli studi di Cinecittà, il reality condotto da Ilary Blasi ha vissuto una svolta decisiva. Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, battuta al televoto da Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, il gioco è stato ridisegnato da un televoto “nascosto” che porta direttamente alla finale. I concorrenti, ignari della posta in palio, credono di affrontare una normale nomination per l’eliminazione, mentre il pubblico da casa è chiamato a scegliere la prima finalista. Al centro dello scontro finiscono soprattutto Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, con tensioni, accuse di slealtà e strategie sempre più scoperte.

In sintesi:

Eliminata Blu Barbara Prezia : battuta da Lucia Ilardo , Adriana Volpe , Alessandra Mussolini .

: battuta da , , . Meccanismo della “Nuvola” innesca televoto segreto per la prima finalista.

Antonella Elia , Adriana Volpe e Alessandra Mussolini finiscono in nomination speciale.

, e finiscono in nomination speciale. Sondaggi esterni indicano Antonella Elia favorita verso la finale.

La prova della “Nuvola” e il televoto che cambia il gioco

Dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia, gli undici concorrenti rimasti vengono convocati nella scenografica “Nuvola”. Davanti a loro, undici caselle numerate: solo il pubblico vede che la casella 9 è evidenziata in rosso, legata a un effetto speciale sul gioco.

Lucia Ilardo sceglie proprio il numero 9, senza sapere di attivare una catena di salvataggi incrociati: ogni vip salva un compagno, fino a lasciare esclusa Antonella Elia, che finisce automaticamente in nomination. A lei si aggiungono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, già centro delle tensioni della puntata.

Il televoto viene aperto con formula classica, ma con un ribaltamento sostanziale: non si vota per l’eliminazione, bensì per decretare la prima finalista. Questo dettaglio resta nascosto agli inquilini, mentre gli equilibri strategici nella Casa si basano su informazioni parziali e percezioni distorte di ciò che vuole il pubblico.

Tensioni, strategie e primi segnali sui favoriti alla finale

Le nomination mettono a nudo spaccature consolidate. Adriana Volpe diventa il bersaglio principale: Nicolò la accusa di doppiezza, “sta giocando con tutti”, mentre Paola sottolinea come “abbia cambiato troppe personalità” nel corso del gioco.

Anche Alessandra Mussolini è al centro del fuoco incrociato. Adriana Volpe la definisce “sleale”, mentre Antonella Elia afferma: “Mi ha preso in giro”, evidenziando un crollo definitivo del rapporto di fiducia. Nel mirino finisce pure Raimondo, giudicato “troppo drastico” e, secondo Lucia Ilardo, incline a vedere “complotti ovunque”.

Fuori dalla Casa, i primi sondaggi online e sui social indicano Antonella Elia come favorita nel televoto segreto per la finale. La percezione esterna premia la sua autenticità conflittuale, in netto contrasto con le accuse di strategia eccessiva rivolte alle sue rivali dirette.

Scenari futuri: come il primo posto in finale ridefinirà la Casa

La scelta della prima finalista, maturata a loro insaputa, avrà un impatto strutturale sulle prossime dinamiche del Grande Fratello Vip. Chi uscirà vincitrice tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini potrà capitalizzare un vantaggio psicologico e narrativo enorme.

Sapere, solo in un secondo momento, che il televoto non era eliminatorio ma premiante potrebbe generare nuove fratture, accuse di tradimento e revisioni delle alleanze. In ottica Discover, il vero punto d’interesse diventa ora capire come il pubblico stia riscrivendo, settimana dopo settimana, la gerarchia di popolarità rispetto alle dinamiche interne percepite dai concorrenti.

FAQ

Chi è stata eliminata nella nona puntata del Grande Fratello Vip?

È stata eliminata Blu Barbara Prezia, sconfitta al televoto da Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, in una votazione molto combattuta.

Chi sono le concorrenti coinvolte nel televoto per la prima finalista?

Le concorrenti al televoto speciale sono Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, scelte tramite la prova della “Nuvola”.

I concorrenti sanno che il televoto è per la finale e non eliminatorio?

No, i concorrenti ignorano il meccanismo: credono a una normale nomination, mentre il pubblico sta scegliendo direttamente la prima finalista.

Chi risulta attualmente favorita dai sondaggi esterni verso la finale?

Attualmente i primi sondaggi online indicano Antonella Elia come favorita, grazie al forte coinvolgimento emotivo che genera nel pubblico.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa puntata del reality?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.