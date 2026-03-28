Grande Fratello Vip sfida la finale di The Voice Generations

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Ascolti tv 27 marzo: il testa a testa tra GF Vip e The Voice

Chi ha vinto la sfida degli ascolti di giovedì 27 marzo 2026? Su Rai1, la finale di The Voice Generations condotta da Antonella Clerici; su Canale5, la quarta puntata del Grande Fratello Vip.

La sfida è andata in onda in prima serata, con esiti molto differenti: The Voice Generations ha raccolto 3.417.000 telespettatori (24% di share), mentre il reality di Mediaset si è fermato a 1.706.000 telespettatori (14,7%).

Il dato conferma il momento di forza dell’intrattenimento musicale di Rai1 e le difficoltà strutturali del GF Vip, penalizzato anche da una partenza alle 22:00 e da una concorrenza più “familiare”. Le curve degli ascolti mostrano una crescita progressiva per il talent generazionale e una sostanziale stabilità, ma senza picchi, per il reality di Canale5.

In sintesi:

The Voice Generations domina: 3,4 milioni di telespettatori e 24% di share su Rai1.

domina: 3,4 milioni di telespettatori e 24% di share su Rai1. Grande Fratello Vip in affanno su Canale5: 1,7 milioni e 14,7% di share.

in affanno su Canale5: 1,7 milioni e 14,7% di share. GF Vip penalizzato da partenza alle 22:00 e forte concorrenza Rai.

Vittoria di Gilda e Jessica del Team Loredana Bertè nella finale Rai1.

Numeri, dinamiche di gara e impatto sui due format

La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha confermato la flessione rispetto all’esordio: dai 2.146.000 spettatori della prima puntata (18,4%) si è passati agli attuali 1.706.000 (14,7%).

In termini editoriali, l’episodio ha puntato su scontri e tensioni interne: il confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, il faccia a faccia tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia, il rapporto ambiguo tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo e la crisi di GionnyScandal, che ha scelto di ritirarsi.

In Casa restano 14 concorrenti, con ben 8 vip in nomination: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il televoto stabilirà chi sarà eliminato nella prossima puntata, eccezionalmente in onda di lunedì per evitare la sovrapposizione con la partita della Nazionale italiana di calcio.

Specularmente, The Voice Generations ha chiuso in crescita costante: da 2.595.000 spettatori (18,7%) della prima puntata a 3.417.000 (24%) della finale.

Nel prime time di Rai1, Antonella Clerici ha incoronato vincitrici Gilda e Jessica da Benevento, del Team Loredana Bertè, al termine di una sfida con Antonio e Flora del Team ClemeRocco; Matilde e Sara del Team Nek; Francesco e Paola del Team Arisa.

Il format multi-generazionale, unito al forte richiamo dei coach, ha confermato la sua capacità di aggregare pubblico familiare e intergenerazionale, elemento strategico nella programmazione del servizio pubblico.

Prospettive future per GF Vip e talent musicali Rai

I dati del 27 marzo ridisegnano gli equilibri del prime time. Per Mediaset, il rendimento del Grande Fratello Vip apre un dossier strategico: orari più competitivi, revisione del racconto e maggiore attenzione alla fruizione multipiattaforma saranno centrali per le prossime puntate.

Per Rai1, il successo di The Voice Generations rafforza la linea editoriale di Antonella Clerici e consolida il ruolo dei talent musicali come driver d’ascolto, candidando il brand “The Voice” a ulteriori declinazioni cross-generazionali e a nuovi spin-off nel palinsesto futuro.

FAQ

Quanti spettatori ha fatto The Voice Generations il 27 marzo?

La finale di The Voice Generations su Rai1 è stata seguita da 3.417.000 telespettatori, con uno share medio del 24% sull’intera serata.

Quali sono stati gli ascolti del Grande Fratello Vip alla quarta puntata?

La quarta puntata del Grande Fratello Vip su Canale5 ha totalizzato 1.706.000 telespettatori con il 14,7% di share, in calo rispetto all’esordio.

Chi ha vinto The Voice Generations e da quale team proviene?

Hanno vinto Gilda e Jessica, dalla provincia di Benevento, appartenenti al Team Loredana Bertè, guidato da Loredana Bertè, nella finale condotta da Antonella Clerici.

Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip?

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda eccezionalmente di lunedì, per evitare la concorrenza con la partita della Nazionale italiana.

Da quali fonti sono stati elaborati i dati di ascolto citati?

I dati e le informazioni presenti nell’articolo derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.