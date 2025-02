Grande Fratello, Helena Prestes si scaglia contro l’aereo e Zeudi si distingue

### Aereo contro Helena Prestes: il messaggio delle Zelena

Una mattinata carica di tensione ha caratterizzato il Grande Fratello in questa domenica, 23 febbraio. Diverse aerei hanno sorvolato la Casa più spiata d’Italia, tra cui uno specificatamente affettuoso nei confronti di Zeudi Di Palma, parte del fandom conosciuto come “Zelena”. Tuttavia, il messaggio recapitato alle fan si è manifestato con una critico riferimento a Helena Prestes: “Z la nostra unica certezza, solo con te. #Zelena”. L’inquietudine tra il pubblico è palpabile, specialmente da quando la brasiliana ha iniziato una storia con Javier Martinez, suscitando il dissenso di alcuni suoi sostenitori. Le parole poco lusinghiere di Helena nei confronti di Zeudi potrebbero aver alimentato questa frattura, portando le fans a schierarsi praticamente contro di lei.

### La reazione infastidita di Helena e il sostegno per Zeudi

La reazione di Helena Prestes al messaggio aereo è stata di evidente fastidio. Appena l’aereo ha sorvolato la Casa, la brasiliana, abbracciata a Javier Martinez, ha espresso i suoi pensieri in pieno sfogo. Secondo Helena, i fan non stanno comprendendo la verità e hanno ribaltato le responsabilità: a suo avviso, la vera artefice della rottura della loro amicizia sarebbe stata proprio Zeudi, non lei. Con toni carichi di indignazione, ha accusato la Di Palma di essere falsa e di averla sfruttata, insinuando che il pubblico stia visualizzando solo un lato della storia. Helena ha persino messo in discussione l’orientamento sessuale di Zeudi, definendola “confusa” nel suo comportamento.

Quest’attacco ha ulteriormente polarizzato le opinioni all’interno della Casa. Mentre si sfogava con Javier, Helena ha sussurrato: “Ridicolo, questo non va bene”, mostrando quanto la situazione l’avesse colpita emotivamente. Il suo atteggiamento ha dimostrato che la rivalità con Zeudi non è affatto risolta, anzi, sta raggiungendo nuovi picchi di tensione, lasciando gli spettatori con la curiosità di vedere come si evolverà questa intricata dinamica tra le due concorrenti.

### Le opinioni contrastanti del pubblico sui social

Il dibattito sui social media riguardo alla situazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha suscitato opinioni diametralmente opposte. Da un lato, ci sono coloro che sostengono la brasiliana, convinti che la sua relazione con Javier Martinez rappresenti una scelta autentica e significativa. Questi sostenitori sottolineano che Helena ha il diritto di vivere la propria vita come meglio crede e vedono il messaggio delle “Zelena” come un attacco ingiustificato, a cui non si dovrebbe dare importanza. La dinamica che si è instaurata tra i due contendi sembra aver catalizzato l’attenzione degli spettatori, elevando la suspense e l’interesse intorno alla loro storia.

Dall’altro lato, c’è un’ampia schiera di fan di Zeudi, che esprime forte disapprovazione nei confronti di Helena. Queste voci accusa l’attrice di essere gelosa e di non aver mai davvero voluto bene a Zeudi. Interventi sui social evidenziano la frustrazione di molti che vedono in Helena una persona pronta a sacrificare amicizie per merito di una nuova relazione. La polarizzazione dei pareri sulla questione è palpabile, diventando un tema di conversazione costante fra appassionati del programma. La domanda che aleggia è se alla fine, durante il percorso del Grande Fratello, riusciranno a trovare un equilibrio o se l’ostilità continuerà a crescere tra queste due figure centrali del reality.