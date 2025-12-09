Grande Fratello concorrenti eliminati aggiornamento ultime novità motivazioni e nomi ufficiali della puntata recente

eliminazioni e motivazioni dei cinque concorrenti

La semifinale del Grande Fratello, trasmessa l’8 dicembre, ha segnato un momento cruciale con l’eliminazione simultanea di cinque concorrenti, modificando significativamente la dinamica del gioco e avvicinando sempre più la competizione alla sua fase conclusiva. Il primo atto del televoto settimanale ha visto confrontarsi Domenico D’Alterio, Francesca Carrara, Rasha Younes e Simone De Bianchi, con l’esito previsto dell’uscita immediata dei due meno supportati dal pubblico. A lasciare la Casa sono stati innanzitutto Simone, con solo il 10% di preferenze, seguito dalla madre Francesca che ha ottenuto un 20% dei voti, mentre Domenico e Rasha si sono salvati grazie a percentuali più alte, rispettivamente del 25% e 43%.

Le ragioni delle eliminazioni sono da ricercare in una combinazione di fattori: dal gradimento del pubblico alle strategie adottate all’interno della Casa, che hanno influenzato notevolmente le preferenze espresse nel televoto. Simone, non riuscendo a conquistare un solido seguito, è stato il primo a uscire; Francesca, pur avendo dalla sua un sostegno maggiore rispetto al figlio, non è riuscita a mantenere una posizione sicura, venendo superata dagli altri concorrenti più apprezzati in questa fase avanzata del gioco. La rimozione di questi due protagonisti ha ridotto ulteriormente il numero dei candidati alla finale, lasciando spazio ai più votati e strategicamente preparati a proseguire nel percorso.

il gioco del telefono e le nuove eliminazioni

La dinamica del gioco ha subito un’ulteriore svolta con l’introduzione del «gioco del telefono», meccanismo che ha aggiunto un elemento di imprevedibilità alle eliminazioni successive. Tutti i concorrenti non ancora finalisti, ad eccezione di Giulia e Jonas, sono stati coinvolti in questa prova, volta a destabilizzare le alleanze e a riallineare le nomination. Il primo squillo ha coinvolto Benedetta Stocchi, che, rispondendo, è stata automaticamente mandata al televoto e ha dovuto scegliere un concorrente da rendere immune, decidendo di salvare Domenico D’Alterio.

Subito dopo, la seconda chiamata ha coinvolto Omer Elomari, costretto a questa sua risposta a scegliere un altro concorrente da mandare al televoto: la scelta è ricaduta su Donatella Mercoledisanto. La terza telefonata ha coinvolto Rasha Younes, che doveva decidere fra Omer e Anita Mazzotta chi mandare al televoto, optando infine per Anita. Quindi, il televoto improvviso ha visto coinvolti Benedetta, Donatella e Anita, con la più votata che avrebbe guadagnato l’accesso alla finale, mentre le altre due sarebbero state eliminate.

Anita Mazzotta è stata la vincitrice di questa sfida flash con il 55% dei preferenze, merito di un solido sostegno da parte del suo fandom, interpreti di ship e appassionati di dinamiche complesse. Questo esito ha sancito l’eliminazione immediata di Donatella e Benedetta, ridisegnando ancora una volta la rosa dei concorrenti.

la sfida finale e il prossimo televoto

Il momento clou della semifinale ha visto i concorrenti rimanenti affrontare una delicata votazione interna, volta a individuare i favoriti per la finale. In questa fase, ogni partecipante ha espresso il proprio sostegno verso un compagno, generando una triplice parità tra Domenico D’Alterio, Grazia e Rasha Younes, ciascuno con due voti. A differenziarli è stato un meccanismo finale, introducendo tre piramidali di cui solo una con base dorata. Il destino è così ricaduto su Grazia, che ha potuto scegliere chi sfidare al televoto, optando per Rasha.

Il responso del pubblico ha premiato Grazia con il 70% delle preferenze, determinando così l’eliminazione di Rasha dalla competizione. Rimangono quindi in gioco Grazia, Domenico D’Alterio e Omer Elomari, quest’ultimo con un solo voto raccolto. Il confronto finale si svolgerà con un televoto aperto, che si chiuderà all’inizio della prossima puntata, designando il quinto e ultimo finalista del Grande Fratello. L’esito di questa sfida si preannuncia determinante per la definizione della rosa dei concorrenti superstiti, in vista della conclusione del reality.

