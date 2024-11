Grammy 2025 Nomination: Scopri i Candidati Più Attesi di Questa Edizione

Grammy 2025: Le nomination più importanti

Le nomination per la 67esima edizione dei Grammy Awards, che si svolgeranno il 2 febbraio 2025 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, hanno attirato l’attenzione del pubblico musicale. Tra le notizie più significative, Beyoncé ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando l’artista con il maggior numero di candidature nella storia della manifestazione. Con undici nuove nomination, ha superato la parità con il marito Jay-Z. Altri artisti degni di nota che hanno ricevuto sette nomination a testa includono Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone, tutti al centro dell’attenzione nelle categorie principali.

Artisti più nominati

Beyoncé, con le sue undici candidature, è una figura preminente in questo anno, portando il totale a 99 nomination di sempre. Inoltre, ha consolidato il suo status di artista più vincente nella storia dei Grammy, avendo già conquistato 32 trofei. Al secondo posto, Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone si sono distinti con sette nomination ciascuno. Anche Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift non sono da meno, con sei nomination a testa, arricchendo ulteriormente il panorama musicale dell’edizione 2025.

Le candidature nelle principali categorie

Le nomination si distribuiscono su vari settori, evidenziando l’album “Cowboy Carter” di Beyoncé, che ha ottenuto tre candidature principali: Album dell’Anno, Disco dell’Anno e Canzone dell’Anno per il brano “Texas Hold ‘Em”. Altri artisti emergenti, come Carpenter e Roan, si sono distinti entrando nel club esclusivo degli artisti nominati in tutte le categorie principali, portando in gara opere significative nei vari ambiti musicali, dai brani pop ai più tradizionali album country.

L’elenco completo delle nomination

Album of the Year André 3000 – New Blue Sun Beyoncé – Cowboy Carter Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess Charli XCX – Brat Jacob Collier – Djesse Vol. 4 Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet Taylor Swift – The Tortured Poets Department Record of the Year The Beatles – Now and Then Beyoncé – Texas Hold ’Em Billie Eilish – Birds of a Feather Chappell Roan – Good Luck, Babe! Charli XCX – 360 Kendrick Lamar – Not Like Us Sabrina Carpenter – Espresso Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight Song of the Year Beyoncé – Texas Hold ’Em Billie Eilish – Birds of a Feather Chappell Roan – Good Luck, Babe! Kendrick Lamar – Not Like Us Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile Sabrina Carpenter – Please Please Please Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight Best New Artist Benson Boone Doechii Chappell Roan Khruangbin Raye Sabrina Carpenter Shaboozey Teddy Swims

