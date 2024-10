GPU RDNA 4: anticipazioni sulle novità in arrivo per il 2025

Novità sulle GPU RDNA 4

AMD ha ufficialmente confermato l’arrivo della sua nuova generazione di GPU, basate sull’architettura RDNA 4, prevista per l’inizio del 2025. Questa affermazione è stata fatta dalla CEO Lisa Su durante la recente conferenza trimestrale dell’azienda. Secondo le dichiarazioni di Su, le nuove GPU non solo porteranno con sé un notevole incremento delle prestazioni nel gaming, ma offriranno anche un ray tracing significativamente migliorato, oltre all’integrazione di funzioni avanzate di intelligenza artificiale.

Il palcoscenico del CES 2025 di Las Vegas, previsto per i primi giorni di gennaio, sembra essere la cornice ideale per la presentazione delle prime GPU RDNA 4. Sebbene ci siano delle aspettative elevate, AMD ha già fatto sapere che in questa generazione non ci saranno modelli competitivi con la GeForce RTX 5090, concentrandosi piuttosto su una fascia di mercato più mainstream.

Attualmente circolano voci riguardo alla presenza di due GPU che costituiscono la futura famiglia Radeon RX 8000: Navi 48 e Navi 44. Si prevede che ciascuna di queste GPU generi almeno due modelli di schede video. È confermato che AMD continuerà a utilizzare la memoria GDDR6, con velocità che raggiungono i 20 Gbps. Tuttavia, ci sono speculazioni sul fatto che le prestazioni in rasterizzazione della variante di punta non differiranno in modo marcato rispetto alla 7900 XTX, sebbene tali previsioni siano ancora da considerare con cautela.

Le dichiarazioni di Lisa Su riguardo alle prestazioni migliorate nel ray tracing si basano su alcune innovazioni anticipate dall’architettura RDNA 4, che sono già visibili nel chip grafico della PlayStation 5 Pro. Sony ha affermato che questo chip riesce a fornire prestazioni in ray tracing 2-3 volte superiori rispetto alla PS5. Ci si aspetta quindi che le unità RT di questa nuova console abbiano tratto ispirazione dal “BHV8 traversal shader”, a differenza del BVH4 usato nelle generazioni precedenti, il che permetterebbe di gestire un numero maggiore di intersezioni raggio-box in un ciclo.

Le novità in arrivo dalle GPU RDNA 4 evidenziano il continuo impegno di AMD nell’innovazione tecnologica e nella competitività del mercato delle schede grafiche, promuovendo al contempo soluzioni che potrebbero aprire la strada a nuove esperienze nel gaming e nelle applicazioni grafiche avanzate.

Tempistiche di lancio e eventi

AMD ha delineato chiaramente la propria strategia per il lancio delle GPU basate sull’architettura RDNA 4, con un’accelerata attesa per il CES 2025 di Las Vegas, previsto all’inizio di gennaio. Questo evento, che attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rappresenta un’occasione cruciale per AMD per presentare ufficialmente i suoi ultimi prodotti, nonché per capitalizzare sull’impatto mediatico di una manifestazione di tale portata. Sotto il faro dell’innovazione, AMD mira a sfruttare al massimo la visibilità e l’attenzione generata dall’evento.

Le prospettive di lancio sono sia entusiasmanti che strategicamente pianificate. Lisa Su ha sottolineato l’importanza di queste GPU per la linea Radeon RX 8000, segnalando non solo il potenziamento delle prestazioni ma anche l’impegno dell’azienda nel settore mainstream. Questa scelta di posizionamento è indicativa dell’intento di AMD di consolidare la propria presenza in un mercato dominato da competizione serrata. Nonostante l’assenza di prodotti progettati per affrontare direttamente la GeForce RTX 5090, la proposta di AMD si concentrerà su un’offerta equilibrata e competitiva, soddisfacendo le esigenze di un pubblico più vasto.

È interessante notare che, mentre le voci sul lancio si intensificano, i dettagli specifici sulle nuove GPU rimangono ancora in parte avvolti nel mistero. Tuttavia, l’anticipazione è palpabile e si prevede che nuovi sviluppi verranno rivelati man mano che ci si avvicina alla data dell’evento. Le speculazioni attuali indicano che le unità Navi 48 e Navi 44 non solo abbracceranno le prestazioni migliorate, ma saranno anche caratterizzate da un’evoluzione dei modelli di schede video esistenti.

La tempistica di lancio all’inizio del 2025 rappresenta un’opportunità cruciale per AMD per affermarsi nel mercato, stabilendo un confronto diretto con le offerte della concorrenza. Con le prime GPU RDNA 4, AMD si propone non solo di innovare, ma anche di rafforzare il proprio marchio come leader nel settore delle schede grafiche, mirando a rivitalizzare il proprio portafoglio prodotti e a conquistare nuove fette di mercato.

Prestazioni in gaming e ray tracing

Le nuove GPU basate sull’architettura RDNA 4 si preannunciano come un significativo passo in avanti nel settore delle prestazioni grafiche, in particolare nel gaming e nel ray tracing. Stando alle recenti affermazioni di Lisa Su, CEO di AMD, la generazione RDNA 4 porterà a un incremento notevole delle prestazioni di gioco, che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti e degli sviluppatori. Questo miglioramento si tradurrà in esperienze di gioco più fluide, dettagliate e coinvolgenti, così come in una responsività superiore durante sessioni di gioco intense.

Un elemento centrale dell’innovazione sarà il ray tracing, una tecnologia che simula il comportamento della luce nel mondo reale per creare effetti visivi straordinari. Le dichiarazioni di Su indicano che le nuove GPU offriranno capacità di ray tracing significativamente migliori rispetto alle precedenti generazioni, aumentando le prestazioni per i giochi che supportano questa tecnologia. Un confronto interessante può essere fatto con il chip grafico della PlayStation 5 Pro, il quale ha dimostrato di fornire performance di ray tracing da 2 a 3 volte superiori rispetto a quelle della PS5. Questo progresso suggerisce che le unità RT delle GPU RDNA 4 potrebbero sfruttare tessuti di architettura più avanzati, come il “BHV8 traversal shader”, capaci di gestire un numero maggiore di intersezioni raggio-box per ciclo, rispetto al BVH4 delle architetture passate.

Le prime indicazioni parlano di una maggiore efficienza nella gestione dei calcoli di ray tracing, il che non solo renderà i giochi più visivamente accattivanti, ma permetterà anche agli sviluppatori di sperimentare con nuove tecniche di design e gameplay. Il risultato sarà un miglioramento qualitativo nelle esperienze di gioco, portando a scenari più realisti e coinvolgenti.

In ottica di benchmarking, gli utenti possono aspettarsi prestazioni in rasterizzazione che, sebbene non si discostino in modo marcato da quelle della Radeon 7900 XTX, dovrebbero comunque offrire un miglioramento significativo in scenari di ray tracing complessi. Questi aspetti devono essere considerati in modo contestuale alle attuali esigenze e aspettative del mercato, dove il ray tracing sta diventando uno standard sempre più richiesto.

Con le GPU RDNA 4, AMD non si limita a migliorare i già robusti parametri di prestazione, ma abbraccia senza esitazioni le nuove tendenze del settore, puntando a stabilire un nuovo standard per l’industria con prodotti che sapranno rispondere alle sfide e alle opportunità del futuro del gaming.

Specifiche delle nuove GPU

Le GPU RDNA 4 saranno caratterizzate da un’innovativa architettura progettata per rispondere alle crescenti richieste del mercato delle schede grafiche. AMD ha confermato che la memoria utilizzata sarà la GDDR6, con velocità che raggiungeranno i 20 Gbps, garantendo così una banda sufficiente per le applicazioni e i giochi più esigenti. Attualmente, le specifiche dettagliate delle schede non sono completamente svelate, ma le prime indiscrezioni indicano che i modelli di punta non porteranno un salto prestazionale notevole in termini di rasterizzazione rispetto alla Radeon 7900 XTX, sebbene ci si aspetti miglioramenti apprezzabili nelle situazioni in cui il ray tracing è prevalentemente utilizzato.

È previsto che la futura famiglia Radeon RX 8000 includa due modelli principali, le GPU Navi 48 e Navi 44. Ogni modello avrà almeno due varianti di schede video, rendendo il portafoglio di AMD diversificato e adatto a diverse categorie di utenti. Questa strategia è chiaramente orientata a mantenere la competitività nel segmento mainstream del mercato, piuttosto che sfidare direttamente i top di gamma delle GPU concorrenti, individuando così un’opportunità per attrarre possessori di console e gamer PC in cerca di elevate prestazioni senza compromettere il budget.

Un aspetto chiave in discussione è l’aumento delle capacità di processing delle unità RT, caratteristica fondamentale per il ray tracing. Le GPU RDNA 4 potrebbero adottare miglioramenti significativi, tra cui il passaggio al “BHV8 traversal shader”, una tecnologia in grado di gestire otto intersezioni raggio-box in un ciclo, anziché le quattro delle architetture precedenti. Questo upgrade promette di migliorare notevolmente l’efficienza e le prestazioni generali, rendendo i calcoli relativi al ray tracing più fluidi ed efficaci.

Considerando l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nel settore, AMD potrebbe integrare ulteriori avanzamenti nella speculata generazione di GPU, al fine di ottimizzare le performance nei giochi e nelle applicazioni di rendering avanzate. Le nuove schede sono attese anche supportare innovazioni che pubblicizzano l’efficienza energetica e la termoregolazione, garantendo così un funzionamento ottimale anche durante sessioni intense di gaming.

Le specifiche finora emerse delineano una linea di prodotti che non solo rispondono alle necessità attuali, ma pongono le basi per una ulteriore evoluzione delle esperienze videoludiche. Man mano che si avvicina il lancio, ci si aspetta un approfondimento delle funzionalità e dei dati tecnici che andranno a caratterizzare in modo più preciso le nuove GPU RDNA 4, consolidando la posizione di AMD nel competitivo panorama delle schede grafiche.

Intelligenza artificiale e FSR 4

L’integrazione dell’intelligenza artificiale rappresenta un pilastro fondamentale per le nuove GPU RDNA 4, con AMD che si prepara a lanciare il FSR 4, la versione evoluta della sua tecnologia di upscaling. Durante l’IFA 2024, Jack Huynh, vicepresidente e general manager del Computing and Graphics Business Group di AMD, ha specificato che il nuovo FSR 4 adotterà un approccio completamente basato sull’intelligenza artificiale, ispirandosi a soluzioni simili già implementate da NVIDIA. Questo passo fondamentale non solo promette di migliorare la qualità delle immagini standard, ma si prefigge di ottimizzare anche il rendimento astratto delle schede video, trasformando profondamente l’esperienza del gaming.

Il passaggio a un approccio più sofisticato e fondato sull’AI implica significativi miglioramenti nei Ray Accelerator integrati nelle GPU. Queste unità saranno cruciali per l’elaborazione delle funzioni IA, specialmente nel contesto di migliorare il FSR 4, prospettando tecniche avanzate di upscaling e denoising. Questa sinergia potrebbe generare risultati visivi superiori, preservando dettagli cruciali anche in scenari complessi e molto affollati. Mineranno inoltre le prestazioni del raster e del ray tracing, affinando ulteriormente l’esperienza visiva.

Un recente aggiornamento su GPUOpen di AMD ha anticipato una delle novità legate all’implementazione dell’IA, mettendo in evidenza un denoiser basato su rete neurale. Questa tecnologia punta a migliorare la qualità dell’immagine durante il path tracing, o full ray tracing, in tempo reale. I ricercatori di AMD affermano che l’innovativa aria di progetto potrebbe rivoluzionare il modo in cui il rumore visivo viene gestito, intercettando i problemi di qualità dell’immagine attraverso un unico passaggio, riducendo il carico computazionale e garantendo prestazioni elevate.

Inoltre, AMD sta portando avanti una metodologia di Neural Supersampling and Denoising, che non solo genera immagini ad alta qualità, ma lo fa anche a una risoluzione visiva superiore rispetto alla tradizionale risoluzione di rendering. Questa strategia consente agli sviluppatori e ai creatori di contenuti di evitare complessità e ritardi associati ai passaggi di denoising multipli, semplificando il processo e migliorando i risultati finali.

Con queste innovazioni, AMD si pone come un serio contenditore nel panorama dell’AI applicata al rendering e al gaming, con l’intento di ridefinire il concetto stesso di qualità visiva e prestazioni delle schede grafiche. La combinazione di intelligenza artificiale e ray tracing promette di apportare miglioramenti radicali nelle esperienze ludiche, portando i giochi verso nuovi standard di realismo e coinvolgimento.

Innovazioni nel path tracing

Le prossime GPU basate sull’architettura RDNA 4 di AMD si propongono come un’evoluzione significativa della tecnologia di rendering, in particolare nel campo del path tracing, che rappresenta una delle tecniche più avanzate per la simulazione della luce e riflessione nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Questa novità è particolarmente interessante, poiché il path tracing consente di ottenere effetti visivi straordinari, ma richiede anche un notevole potere di calcolo. Con l’introduzione di questa nuova architettura, AMD punta a migliorare l’efficienza e la qualità di queste operazioni migliorando l’esperienza complessiva del gioco.

Un aspetto centrale dell’evoluzione nel path tracing sta nell’implementazione di un denoiser avanzato, sviluppato attraverso tecniche di intelligenza artificiale. I dettagli tecnici rivelano che questo denoiser utilizza una rete neurale in grado di rimuovere il rumore visivo con un’impronta computazionale ridotta rispetto alle soluzioni precedenti. Questa soluzione innovativa promette di ottimizzare la gestione della qualità dell’immagine durante il rendering in tempo reale, consentendo ai titoli che supportano il full ray tracing di funzionare in modo più fluido e con risultati decisamente superiori.

A tal proposito, AMD ha condiviso informazioni sui progressi della sua tecnica di Neural Supersampling and Denoising. Questa metodologia non solo migliora la resa visiva a risoluzioni più elevate, ma opera in un ambiente di rendering standard più efficiente. La capacità di generare immagini senza rumore e con supercampionamento di elevata qualità a una risoluzione visiva maggiore rispetto a quella tradizionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il compromesso tra prestazioni e qualità visiva.

Le GPU RDNA 4 potrebbero quindi avvantaggiarsi della riduzione dei problemi di qualità delle immagini associati ai passaggi di denoising multipli, consentendo agli sviluppatori di ottimizzare il processo di rendering e di migliorare il flusso di lavoro creativo. Il passaggio a un’unica rete neurale per il denoising comporta un notevole risparmio di tempo e risorse, il che è cruciale nel contesto di sviluppo ad alta pressione attuale.

Inoltre, l’innovazione nel path tracing si estende al miglioramento delle unità RT, sinergia che porterà a una gestione più efficace dei calcoli di ray tracing. Le specifiche anticipate indicano che l’architettura RDNA 4 potrebbe supportare il “BHV8 traversal shader”, capace di gestire otto intersezioni di raggio per ciclo, rispetto alle quattro intersezioni degli shader precedenti. Questo incremento di capacità si traduce in una maggiore fluidità e precisione nei calcoli di ray tracing, permettendo di ottenere un livello di dettaglio visivo senza precedenti.

Con tali innovazioni, AMD si posiziona come un pioniere nel campo del renderizzazione realistica e della qualità visiva nel gaming, promettendo un’esperienza immersiva che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i giocatori percepiscono e interagiscono con i loro ambienti digitali. Questa avanzata tecnologia non solo migliorerà le capacità generali delle GPU RDNA 4, ma offrirà anche opportunità senza precedenti per gli sviluppatori, permettendo loro di esplorare nuove frontiere nel design visivo e nella narrazione interattiva.

Confronto con la concorrenza

Con l’imminente lancio delle nuove GPU RDNA 4, AMD si prepara a rinvigorire la competizione nel panorama delle schede grafiche. Nonostante la decisione strategica di non rilasciare modelli in competizione diretta con le schede di fascia alta, come la GeForce RTX 5090 di NVIDIA, l’azienda punta a consolidare la sua posizione nel mercato mainstream, accogliendo gamers e creatori alla ricerca di prestazioni elevate a un prezzo più accessibile.

In particolare, la nuova generazione di GPU RDNA 4, rappresentata dai modelli Navi 48 e Navi 44, sembra progettata per attrarre una vasta gamma di utenti. Questa scelta permette ad AMD di differenziarsi dalla concorrenza, che continua a focalizzarsi su prodotti ad alte prestazioni. Tuttavia, questo non significa che l’azienda trascurerà le esigenze di coloro che desiderano spingere al massimo le prestazioni grafiche, poiché le innovazioni in termini di ray tracing e intelligenza artificiale sono in arrivo.

Un elemento cruciale nella strategia di AMD è la gestione efficace del ray tracing, settore dove NVIDIA ha stabilito un primato indiscusso. Le promettenti prestazioni superiori delle GPU RDNA 4 in questo ambito possono rivelarsi determinanti nel cercare di colmare il divario. Gli aggiornamenti architetturali, come il passaggio al “BHV8 traversal shader”, promettono di migliorare l’efficienza nel rendering dei raggi, un vantaggio che potrebbe attrarre sviluppatori e giocatori.

Allo stesso tempo, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale integrate nelle GPU, in particolare attraverso il nuovo FSR 4, pongono AMD su una traiettoria innovativa. I miglioramenti nella qualità dell’immagine e nell’efficienza del rendering potrebbero non solo ridurre il gap con le soluzioni esistenti, ma anche rappresentare un notevole vantaggio competitivo, rendendo le schede AMD attraenti da un punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Con questa strategia, AMD sta cercando di creare un’offerta che, pur non mirando a conquistare immediatamente il segmento più alto del mercato, punta a consolidare la propria clientela e a rafforzare le sue vendite nel settore mainstream. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, la capacità di offrire prodotti innovativi e competitivi, che migliorano l’esperienza del gaming, può rappresentare la chiave per affrontare una concorrenza sempre più accesa.

In sostanza, il confronto con NVIDIA e altre aziende del settore non si basa soltanto su una questione di prestazioni, ma abbraccia il concetto più ampio di valore percepito dai consumatori. La posizione di AMD potrebbe dunque rafforzarsi non solo attraverso le specifiche tecniche, ma anche grazie alla capacità di attrarre e mantenere un’utenza diversificata e in continua crescita.