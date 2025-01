Governo britannico propone divieto al pagamento dei riscatti per attacchi ransomware

Il governo britannico contro il riscatto per ransomware

Il governo britannico sta adottando misure concrete nel tentativo di contrastare le crescenti attività dei cybercriminali, in particolare degli attacchi ransomware. Nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno ha ufficializzato la proposta di bandire il pagamento dei riscatti richiesti da coloro che perpetrano tali attacchi. Questi attacchi si verificano quando i criminali infiltrano i sistemi informatici delle loro vittime, rubando dati sensibili e minacciando di rivelarli se non ricevono il compenso richiesto. La proposta si concentra in particolare su enti pubblici e infrastrutture cliniche nazionali, escludendo altre organizzazioni che, se dovessero pagare, sarebbero comunque obbligate a segnalare il fatto al governo. Quest’ultimo si riserva il diritto di bloccare i pagamenti, soprattutto se destinati a paesi o individui su cui già gravano sanzioni. Questo intervento legislativo rappresenta una svolta significativa nella lotta contro il ransomware, richiamando alla responsabilità gli enti pubblici, incluse scuole e ospedali, che in precedenza non rientravano nel divieto di pagamento. Il governo britannico reputa queste azioni indispensabili, visto l’aumento esponenziale delle attività delle cybergang negli ultimi anni, evidenziato da un numero considerevole di incidenti gestiti dal National Cyber Security Centre. Judge il Ministro dell’Interno, il valore stimato del riscatto versato a livello globale ha raggiunto un miliardo di dollari nel 2023, rendendo urgente l’adozione di strategie definitive per tutelare la sicurezza nazionale.

Il decreto proposto

Il testo del decreto avanzato dal governo britannico segna un punto di svolta decisivo nella lotta contro il ransomware. In particolare, il ministro dell’Interno ha proposto un divieto esplicito per le organizzazioni pubbliche e le istituzioni sanitarie di cedere alle richieste di riscatto dei cybercriminali. Ciò implica che, in caso di attacco ransomware, tali enti non solo non potranno effettuare pagamenti, ma saranno tenuti a seguire linee guida rigorose per la gestione di tali incidenti. La proposta introduce, inoltre, un importante livello di supervisione: le organizzazioni che non rientrano nelle categorie menzionate dovranno informare il governo in merito a qualsiasi pagamento effettuato. Questo permetterà alle autorità di monitorare flussi finanziari sospetti e, se necessario, di intervenire per bloccare pagamenti destinati a soggetti sanzionati.

La parte cruciale delle nuove disposizioni si concentra sull desiderio del governo di creare un ambiente operativo meno attrattivo per i gruppi di criminalità informatica. E’ evidente che l’approccio preventivo mira non solo a scoraggiare i pagamenti, ma anche a inviare un messaggio chiaro che la concessione del riscatto non sarà tollerata. Se il decreto sarà approvato, rappresenterà un’importante evoluzione legislativa, in quanto attribuirà alle istituzioni pubbliche lo stesso obbligo di non effettuare pagamenti che già grava sui dipartimenti governativi. La proposta, dunque, definita il più significativo intervento del governo in questa sfera, promette di apportare cambiamenti sostanziali nelle pratiche di gestione degli attacchi ransomware e di garantire una maggiore responsabilizzazione delle organizzazioni coinvolte.

Obbligo di segnalazione degli attacchi

Tra gli aspetti fondamentali della proposta avanzata dal governo britannico si distingue l’introduzione di un obbligo di segnalazione per gli attacchi ransomware. Questa misura sarà fondamentale per migliorare la trasparenza e la capacità di risposta alle minacce cyber. Tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, saranno tenute a riportare tempestivamente agli organi competenti qualsiasi tentativo di attacco da parte di hacker malintenzionati. L’obiettivo di questa disposizione è duplice: da un lato, consentirà alle autorità nazionali di raccogliere dati precisi sulle tecniche e le strategie dei criminali informatici, fornendo così un quadro aggiornato e dettagliato delle minacce in atto. Dall’altro, contribuirà a creare un ambiente di collaborazione tra le istituzioni e il settore privato, favorendo scambi di informazioni che possano elevare il livello di sicurezza collettivo.

Un ulteriore elemento rilevante è che, a fronte della segnalazione di un attacco, il National Cyber Security Centre (NCSC) avrà l’opportunità di fornire supporto e guida alle entità colpite, migliorando la gestione delle crisi e riducendo al minimo il danno potenziale. Le modalità di segnalazione saranno chiarite una volta che la proposta diventerà legge, ma è probabile che vengano sviluppate piattaforme dedicate per facilitare questo processo. Con la creazione di un sistema di segnalazione centralizzato, il governo britannico potrà costruire un’importante base di dati per l’analisi e la ricerca, migliorando le capacità di intervento e prevenzione. Si delineano quindi scenari in cui il monitoraggio costante delle attività delle cybergang potrà attivare allerta precoce e misure di contromisura più efficaci, contribuendo a una protezione più robusta delle infrastrutture critiche e della sicurezza nazionale.

Impatto sulle organizzazioni pubbliche

Le nuove disposizioni proposte dal governo britannico in materia di ransomware hanno conseguenze dirette e significative sulle organizzazioni pubbliche. In primo luogo, l’introduzione del divieto di pagamento delle richieste di riscatto impone un cambiamento radicale nella gestione della sicurezza informatica di enti come scuole, ospedali e amministrazioni locali. Queste istituzioni non solo dovranno rafforzare le loro difese informatiche, ma si troveranno anche a dover pianificare strategie di risposta che non prevedano la possibilità di cedere al ricatto dei cybercriminali. L’adeguamento delle procedure interne e il miglioramento della formazione del personale in tema di sicurezza informatica diventeranno quindi priorità assolute. La consapevolezza del fatto che ogni attacco ransomware dovrà essere gestito senza la possibilità di pagare il riscatto potrebbe aumentare il senso di responsabilità e la vigilanza nelle pratiche quotidiane delle organizzazioni.

In aggiunta, la responsabilità di segnalare qualsiasi tentativo di attacco rappresenta un ulteriore onere burocratico. Tuttavia, questa misura contribuirà a creare un panorama più trasparente e collaborativo. Le organizzazioni pubbliche saranno costrette a lavorare a stretto contatto con le autorità competenti, condividendo dati e informazioni che possono rivelarsi cruciali per la lotta contro il crimine informatico. Di conseguenza, ma in cambio di ulteriori responsabilità, le istituzioni possono anche beneficiare di un supporto governativo più attivo e diretto in caso di tentativi di attacco, rafforzando le capacità di resilienza delle infrastrutture critiche nel paese. In un contesto sempre più complesso dal punto di vista della sicurezza informatica, l’impatto di queste nuove misure potrebbe, quindi, risultare trasformativo per l’intero settore pubblico britannico.

Riflessioni sulla crescita del ransomware

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento allarmante degli attacchi ransomware, spingendo governi e istituzioni a intervenire con decisione. Il fenomeno ha preso piede in modo esponenziale, complicando non solo la sicurezza delle informazioni private ma anche quella dei servizi pubblici e dell’economia. Secondo le statistiche del National Cyber Security Centre (NCSC) del Regno Unito, sono stati registrati 430 incidenti informatici tra il 2023 e il 2024, di cui 13 considerate attacchi significativi, capaci di arrecare danni sostanziali ai servizi essenziali. Questi dati testimoniano una tendenza crescente nel panorama delle minacce informatiche, evidenziando la necessità di una risposta normativa e strategica da parte delle autorità governative.

Il modello di business delle cybergang si basa sulla paura e sull’urgenza, spingendo le vittime a considerare il pagamento del riscatto come l’unica soluzione per recuperare i propri dati o ripristinare i servizi. Con stime che collocano il volume di riscatti globali intorno a un miliardo di dollari nel 2023, diventa chiaro che la lotta contro il ransomware richiede un approccio multifattoriale. È cruciale non solo proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili, ma anche educare le organizzazioni sui rischi associati al pagamento dei riscatti, ritenuto un incentivo che alimenta ulteriormente le attività criminose.

Le proposte legislative del governo britannico si inseriscono in questo contesto complesso, mirando a scoraggiare i pagamenti e a sradicare la mentalità che considera il riscatto un’opzione praticabile. Con l’implementazione di misure rigorose per impedire il pagamento e obbligando la segnalazione degli attacchi, il governo cerca di aumentare la consapevolezza e di mettere in campo strategie che possano ridurre l’attrattività delle vittime nei confronti dei criminali informatici. In questo scenario, il rafforzamento delle difese informatiche e la promozione di una cultura della cybersecurity diventano elementi imperativi per affrontare questa sfida in continua evoluzione.

Le conseguenze per i criminali informatici

Con l’attuazione delle nuove disposizioni legislative, si prevede un impatto significativo sulle operazioni delle cybergang coinvolte in attacchi ransomware. Il divieto di pagare i riscatti rappresenta una modifica radicale nell’approccio alla sicurezza informatica e, soprattutto, nella strategia di business dei criminali informatici. La prospettiva di un ambiente in cui le vittime non possono alleviare la pressione pagando i riscatti riduce l’incentivo per gli attacchi, costringendo le organizzazioni a rivedere le loro tattiche. Questi gruppi, notoriamente abili nel sfruttare la vulnerabilità delle vittime, potrebbero dover adattare le loro operazioni per affrontare un contesto legislativo meno favorevole.

La proposta di legge mira non solo a reprimere i pagamenti, ma anche a indebolire il modello economico su cui si basa il ransomware. I cybercriminali, privati della possibilità di ottenere riscatti in modo più semplice, potrebbero dover rivolgersi a metodi alternativi per finanziarsi, come altre forme di attacco informatico o attività illecite. Tuttavia, ciò potrebbe comportare un aumento della pericolosità e della ferocia degli attacchi, nel tentativo di compensare le perdite nei guadagni previsti.

Inoltre, il precedente di un monitoraggio governativo che si attiva in seguito a pagamenti, introducendo cartelle di controllo e sanzioni finanziarie, potrebbe indurre i criminali a ripensare alle loro strategie. L’idea che ogni pagamento venga esaminato potrebbe in effetti spingere le cybergang a operare in modo più sleale e a diversificare le loro tecniche per aggirare il controllo delle autorità. Le nuove leggi, dunque, non solo mirano a disincentivare i pagamenti, ma rappresentano anche un tentativo di intimidire i criminali, rendendo il reportage di attacchi un fattore chiave nella lotta contro la cybercriminalità.

In prospettiva, il governo britannico mira a destabilizzare le operazioni di questi gruppi, segnando il passo verso una cybersecurity più robusta e una risposta collettiva più efficace contro la criminalità informatica, rendendo le organizzazioni pubbliche e private meno vulnerabili agli attacchi. Benché la strada possa risultare intensa e complessa, l’approccio integrato promesso potrebbe cambiare le regole del gioco nel panorama del ransomware.