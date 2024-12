Google Pixel 9a svelato: tutte le specifiche e rivelazioni dell’ultimo leak sul nuovo smartphone

Specifiche del Google Pixel 9a

Le ultime informazioni su Google Pixel 9a, provenienti da fonti attendibili, delineano una scheda tecnica promettente per questo modello di media fascia. Sotto la scocca, troveremo il SoC proprietario Google Tensor G4, supportato dal chip di sicurezza Titan M2, garantendo così prestazioni elevate e una sicurezza potenziata. La RAM si attesta a 8 GB LPDDR5X, mentre per la memoria interna sono disponibili opzioni da 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1.

Il display, un pannello OLED Actua da 6,285 pollici, offre una luminosità massima di 2.700 nit, riducendosi a 1.800 nit in HDR. La protezione dello schermo sarà assicurata da un vetro Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Pixel 9a conferma il sensore principale da 48 MP (apertura f/1.7) e un sensore ultrawide da 13 MP (apertura f/2.2), utilizzabile anche per i selfie. La batteria, in un cambio significativo, avrà una capacità di 5.100 mAh, superiore di circa il 13% rispetto al modello precedente, offrendo così una maggiore autonomia.

Il dispositivo manterrà dimensioni e peso pressoché invariati, con misure di 154,7 x 73,3 x 8,9 mm e un peso di 185,9 g. La ricarica sarà più veloce con una potenza di 23 W per la ricarica cablata, mentre la ricarica wireless rimane a 7,5 W, senza supporto per Qi2. La certificazione IP68 garantirà la resistenza a polvere e acqua, in continuità con i modelli precedenti.

Design e display

Il design del Google Pixel 9a si presenta con un’estetica raffinata e funzionale, mantenendo la linea distintiva della serie Pixel. Con dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 mm e un peso di 185,9 g, il dispositivo riesce a combinare maneggevolezza e robustezza, facilitando un utilizzo quotidiano senza compromessi. La scelta dei materiali, unita alla certificazione IP68, assicura resistenza a polvere e acqua, rendendo lo smartphone adatto a diverse situazioni ambientali.

Il display, un OLED Actua da 6,285 pollici, offre un’esperienza visiva di alta qualità, caratterizzato da una luminosità di picco di 2.700 nit, che riduce a 1.800 nit in condizione di HDR. Questa configurazione consente una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. La protezione del display è garantita da un vetro Gorilla Glass 3, offrendo una buona resistenza a graffi e urti, elemento fondamentale per la durabilità del dispositivo.

Le scelte cromatiche per il Pixel 9a includono tonalità classiche e moderne: Obsidian (grigio/nera), Porcelain (bianca), Iris e Peony, tutte rispecchiando le opzioni disponibili nel modello Pixel 9. Questo approccio non solo soddisfa le preferenze estetiche degli utenti, ma riflette anche un’attenzione al design coeso dell’intera linea Pixel.

Prestazioni e batteria

Il Google Pixel 9a si distingue per una combinazione di prestazioni di alto livello e una batteria duratura. A bordo troviamo il processore Tensor G4, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, a garanzia di elevate capacità operative e una protezione avanzata. In termini di memoria, il dispositivo offre 8 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione interna di 128 e 256 GB UFS 3.1, permettendo una gestione fluida delle applicazioni e una rapida apertura dei file.

La batteria, con una capacità di 5.100 mAh, rappresenta un significativo incremento rispetto al precedente Pixel 8a, con un incremento di circa il 13%. Questo assicura un’autonomia prolungata, ideale per utenti impegnati che necessitano di un’ottima performance durante l’intera giornata. Il dispositivo non solo mantiene una forma compatta, con dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 mm e un peso di 185,9 g, ma migliora anche la velocità di ricarica con una potenza nominale di 23 W per la ricarica cablata.

La ricarica wireless rimane a 7,5 W, senza l’evidenza del supporto per lo standard Qi2, confermando la focalizzazione di Google su un equilibrio di funzionalità e prestazioni. Grazie alla certificazione IP68, l’utente può contare su una resistenza a polvere e acqua, mantenendo così un dispositivo affidabile in diverse situazioni quotidiane.