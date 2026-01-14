Gmail rivoluziona la posta: scopri ora le nuove funzioni AI che cambiano tutto

Funzioni principali

Gmail entra nella fase Gemini con strumenti di scrittura e organizzazione che riducono il tempo speso in posta. Il cuore dell’esperienza è AI Overviews: sintetizza thread complessi in un riepilogo in cima alla conversazione, evidenziando decisioni, scadenze e responsabilità. In ricerca, consente query in linguaggio naturale (“Chi era l’idraulico del preventivo bagno?”) restituendo risposte strutturate con nome, contatto e dettagli rilevanti.

Help Me Write genera bozze complete partendo da un prompt essenziale, adattando tono e lunghezza e lasciando margine di editing prima dell’invio. L’evoluzione prevista integra dati contestuali da Drive e Calendar per messaggi più pertinenti a riunioni, documenti e scadenze correlate.

Suggested Replies supera le Smart Replies: apprende il tuo stile e propone risposte pronte, coerenti con contesto e destinatari, velocizzando interazioni rapide senza sacrificare coerenza del tono.

Proofread affina i testi oltre l’ortografia: valuta grammatica, sintesi, lessico e registro, suggerendo revisioni per email professionali, candidature e comunicazioni formali. L’obiettivo è chiarezza e credibilità, minimizzando ambiguità e prolissità.

AI Inbox reimmagina la posta in arrivo in due blocchi: Priorities mette in evidenza messaggi critici e azioni (pagamenti, conferme, firme), mentre Catch me up offre un briefing su prenotazioni, consegne e aggiornamenti. Elaborazione e segnali di priorità rispettano i presidi di privacy di Google, mantenendo controllo e trasparenza sulle fonti dei suggerimenti.

Disponibilità e piani

Da gennaio 2026 i riepiloghi conversazionali di AI Overviews arrivano gratuitamente per tutti gli utenti Gmail. La ricerca con linguaggio naturale basata su AI Overviews resta invece riservata agli abbonati Google AI Pro e Google AI Ultra, con risposte strutturate e dettagli operative direttamente nella casella.

Help Me Write e Suggested Replies sono offerte senza costi aggiuntivi nei prossimi mesi del 2026, con aggiornamento di Help Me Write a febbraio per integrare contesto da Drive e Calendar. Proofread, la suite avanzata di revisione, è disponibile esclusivamente per i piani AI Pro e AI Ultra, pensata per chi necessita controllo fine su tono, concisione e conformità stilistica.

AI Inbox è in test su un gruppo ristretto e verrà estesa progressivamente nel corso del 2026. La visualizzazione con Priorities e Catch me up sarà rilasciata a ondate, con accesso anticipato per abbonati enterprise e rollout consumer in regioni abilitate.

I piani a pagamento Google AI Pro/Ultra sbloccano ricerca semantica in casella, strumenti di editing professionale e priorità negli aggiornamenti. Le funzioni gratuite coprono riepiloghi dei thread, generazione bozze e risposte suggerite, garantendo compatibilità con gli account personali e con i profili Workspace supportati.

Impostazione e primi passi

Apri Gmail su desktop o mobile, aggiorna l’app e accedi al tuo account. Vai su Impostazioni > Generali per attivare le funzioni Gemini disponibili e mostrare i riepiloghi in cima ai thread. In Ricerca, verifica la presenza di richieste in linguaggio naturale: se abbonato AI Pro/Ultra, abilita la modalità avanzata nelle preferenze dell’account.

Personalizza Help Me Write in Composizione: definisci tono (formale, neutro, colloquiale) e lunghezza predefinita. Collega Drive e Calendar per consentire suggerimenti contestuali su documenti e appuntamenti, gestendo i permessi nelle impostazioni di privacy.

Attiva Suggested Replies e scegli se apprendere dal tuo stile: puoi accettare, modificare o rifiutare i suggerimenti per addestrare le proposte future. Per Proofread, se hai un piano a pagamento, seleziona i filtri di revisione (grammatica, concisione, tono) e applica le correzioni con anteprima delle modifiche.

Configura AI Inbox quando disponibile: nella nuova vista scegli cosa entra in Priorities (bollette, conferme, firme) e cosa resta nel flusso generale. Imposta alert per scadenze e promemoria, regolando la frequenza delle notifiche per ridurre il rumore.

Ottimizza la privacy: rivedi le autorizzazioni in Gestione attività, limita l’uso dei dati ai soli servizi essenziali e consulta il registro delle fonti dei suggerimenti per mantenere controllo e trasparenza.

FAQ