Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano segreti: pubblicavano immagini fasulle sui social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la verità dietro le foto condivise

In un recente episodio di Verissimo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno svelato i retroscena delle loro scelte comunicative riguardo la nascita del loro primogenito, Kian. La coppia, conosciutasi all’interno della Casa del Grande Fratello nel 2020, ha mantenuto una riservatezza significativa sulla data esatta del parto, optando per un approccio strategico. Salemi ha sottolineato quanto fosse importante per loro vivere questo momento intimo al di fuori dell’attenzione pubblica, affermando: “Tutti sapevano che avrei partorito a metà gennaio, poi decidiamo di programmarlo e mantenere la cosa per noi”.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Questa scelta ha portato a una serie di post sui social che hanno generato confusione tra i fan, poiché hanno pubblicato contenuti pre-registrati e fotografie “finte” in un periodo di tre giorni prima del parto. Questo espediente ha permesso loro di preservare la privacy, creando al contempo un alone di mistero attorno alla nascita di Kian. La coppia ha voluto evitare il clamore mediatico e sebbene questi escamotage possano apparire inusuali, per loro erano essenziali per godere della nuova esperienza come genitori.

L’esperienza del parto di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha raccontato la sua esperienza di parto in modo intimo e sincero, rivelando i momenti salienti di un viaggio che ogni mamma affronta con emozione e risolutezza. “Volevo fare quello naturale,” ha dichiarato Salemi, “ma alla fine è stato programmato.” La decisione di optare per un cesareo è stata ereditata dalle preoccupazioni mediche: “Mancava una settimana e la ginecologa mi ha detto che il bambino già pesava 4 chili.” Con consapevolezza, la giovane mamma ha deciso di seguire il consiglio della madre, che aveva vissuto complicazioni durante il parto, portandola a scegliere un intervento più controllato.

Giulia ha poi condiviso dettagli sulla sua anestesia durante l’operazione, dichiarando: “Sul momento non ho sentito nulla, ma poi… vabbè, chi ha partorito lo sa.” Questo riflette l’onnipresente pensiero di molte donne che, pur avendo a che fare con difficoltà, si dimostrano resilienti. Essendo ora mamma di Kian, Salemi ha manifestato il desiderio di allattare, evidenziando quanto l’amore per i propri figli possa far superare qualsiasi difficoltà. Ha anche rivelato un aneddoto divertente: “Puntualmente vuole mangiare proprio quando voglio mangiare anche io,” incapsulando perfettamente le sfide quotidiane della maternità.

La strategia delle foto finte di Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno escogitato una strategia intrigante per mantenere il riserbo sulla nascita del loro bambino, Kian. Decidendo di non divulgare la data esatta del parto, la coppia ha utilizzato accorgimenti creativi per depistare i propri follower. “Per depistare abbiamo messo delle storie finte e ci sono cascati tutti,” hanno rivelato, evidenziando una pianificazione accurata. Questa decisione ha contemplato la pubblicazione di foto pre-registrate, creando un’illusione di normalità anche nei giorni immediatamente precedenti alla nascita.

Con l’evidente intento di proteggere l’intimità della loro nuova vita familiare, i due hanno scelto di condividere momenti che non riflettevano la realtà di quell’epoca, evitando così l’assalto dei media. Giulia ha raccontato i dettagli della loro scomparsa dai social subito dopo il parto: “Il lunedì mi hanno dimesso, e una volta tornati a casa siamo spariti.” Questo isolamento volontario ha concesso loro il tempo necessario per adattarsi al nuovo ruolo di genitori e per godere di un momento di grande significato personale senza la pressione esterna.