Gisele Bündchen annuncia la gravidanza del terzo figlio con Joaquim Valente

Gisele Bündchen incinta del terzo figlio

Gisele Bündchen, la celebre top model, sta per diventare mamma per la terza volta all’età di 44 anni. Questa nuova gravidanza segna un momento significativo nella sua vita, poiché sarà il primo figlio avuto con il suo attuale compagno, Joaquim Valente. La notizia, confermata da una fonte vicina alla modella, arriva dopo la sua separazione dal noto giocatore di football Tom Brady, con il quale ha già due figli, Benjamin Rein e Vivian Lake.

La relazione tra Gisele e Joaquim è iniziata nel 2022, ma si è intensificata e ufficialmente affermata a partire da giugno 2023. La decisione di ampliare la famiglia è accolta con grande entusiasmo dai due, che si preparano a dare il benvenuto a un nuovo membro. Secondo le indiscrezioni riportate da People, Gisele e Joaquim sono entusiasti di questa fase della loro vita e desiderano creare un ambiente amorevole e tranquillo per i propri bambini.

Nonostante il complesso percorso emotivo subito dopo la separazione, durante il quale Gisele ha dovuto affrontare anche la perdita della madre, la top model sembra aver trovato equilibrio e felicità nella sua nuova relazione. Una fonte ha descritto Gisele come un personaggio rinvigorito e sereno, in particolare dopo che è stata in grado di informare Tom Brady sia della gravidanza sia del come intendono procedere da ora in avanti.

È importante notare che Tom Brady è stato messo al corrente della dolce attesa prima che la notizia fosse divulgata pubblicamente. Questo gesto dimostra un rispetto e una comunicazione costante tra i genitori, anche dopo il termine della loro relazione. La loro attenzione nei confronti dei figli è palesemente una priorità condivisa, che potrebbe rivelarsi fondamentale anche in questo nuovo capitolo delle loro vite.

In un’epoca in cui la vita privata delle celebrità viene spesso messa sotto i riflettori, la decisione di Gisele e Joaquim di tenere alcuni aspetti riservati dimostra la loro volontà di proteggere la sfera familiare in questo momento delicato. Con la nascita del loro primo figlio insieme, il mondo attende con curiosità ulteriori sviluppi sulla loro relazione e sulla crescita della loro famiglia.

La dolce attesa di Gisele e Joaquim

La gravidanza di Gisele Bündchen rappresenta un atteso capitolo per la top model e il suo compagno, Joaquim Valente. Con un lieto annuncio giunto da fonti vicine a loro, emerge che Gisele è attualmente al quinto o sesto mese di gravidanza. Questo nuovo viaggio che stanno per intraprendere insieme è accolto con grande entusiasmo e gioia dalla coppia, che si sta preparando ad accogliere il loro primogenito.

Gisele e Joaquim, entrambi consapevoli delle sfide e delle emozioni che accompagnano la genitorialità, desiderano creare un ambiente familiare sereno e amorevole. La loro relazione, che ha preso forma da una solida amicizia, è maturata nel tempo, diventando sempre più profonda. Questa transizione da amici a partner si è rivelata naturale, mentre entrambi si avvicinavano a una visione comune della vita e della famiglia. Le ultime indiscrezioni riferiscono che entrambi non vedono l’ora di condividere questa esperienza unica e di costruire ricordi indimenticabili insieme.

È fondamentale notare come Gisele abbia affrontato un periodo emotivamente complesso prima di questa gravidanza. Dopo la separazione da Tom Brady, la modella ha dovuto anche fare i conti con la perdita della madre, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Tuttavia, grazie al supporto di Joaquim, ha trovato un equilibrio e una serenità che le consentono di affrontare questo nuovo capitolo con fiducia. Fonti vicine a Gisele hanno rivelato che la top model si sente rinvigorita e felice, una testimonianza dello sviluppo positivo della sua vita affettiva.

Nel contesto di questa dolce attesa, la comunicazione aperta con l’ex marito Tom Brady ha assunto un ruolo cruciale. È emerso che Gisele ha informato l’ex marito della gravidanza prima di rendere pubblica la notizia. Questo gesto denota un approccio rispettoso e maturo nei confronti della dinamica familiare e della co-genitorialità. Si percepisce chiaramente che, nonostante le differenze di percorso, entrambi sono dedicati a garantire il benessere emotivo dei loro figli.

La dolce attesa di Gisele e Joaquim si colloca in un contesto più ampio, in cui la famiglia e l’amore giocano un ruolo predominante. Gisele ha dimostrato di essere un esempio di resilienza e determinazione, e il futuro promette di essere luminoso per la nuova famiglia che sta per formarsi.

La reazione dell’ex marito Tom Brady

La notizia della gravidanza di Gisele Bündchen ha suscitato notevole interesse, non solo tra i fan della top model, ma anche nel mondo dello sport e tra i seguaci dell’ex marito, Tom Brady. Dopo la separazione avvenuta nell’ottobre 2022, la comunicazione tra i due genitori è rimasta un punto focale. Tom, che è stato informato della dolce attesa prima che la notizia venisse resa pubblica, si è mostrato rispettoso riguardo a questo nuovo capitolo della vita di Gisele.

Dopo la diffusione della notizia, Brady ha condiviso un post su Instagram, un gesto che molti hanno interpretato come una risposta alle novità. La canzone scelta, con i suoi versi riflessivi sugli amori e i cambiamenti, ha attirato l’attenzione dei suoi follower. In particolare, il testo fa riferimento a come affrontare le sfide della vita e ai legami familiari. La scelta di accompagnare il post con tre cuori ha ulteriormente alimentato le speculazioni su come Tom stia elaborando questa nuova fase, sia per sé che per i suoi figli.

È chiaro che, nonostante la fine della loro relazione, Brady e Bündchen continuano a mantenere una comunicazione aperta, con un focus principale sul benessere dei loro due figli, Benjamin e Vivian. Questa dinamica di co-genitorialità è essenziale, poiché entrambi i genitori desiderano garantire un ambiente sereno e supportivo per i loro bambini durante questo cambiamento significativo.

Recentemente, una fonte ha dichiarato che Tom ha avuto modo di discutere apertamente con Gisele riguardo alla gravidanza, dimostrando così maturità e rispetto reciproco. Questo tipo di comunicazione è fondamentale, specialmente in un momento così rilevante. Sembrerebbe che entrambi si impegnino attivamente a creare una rete di supporto per i loro figli, continuando a lavorare sui legami familiari.

In un contesto più ampio, la gravidanza di Gisele rappresenta non solo un ‘nuovo inizio’ per lei e Joaquim Valente, ma anche un adattamento per Tom Brady, che si ritrova a navigare una fase di trasformazione della sua famiglia. È evidente che, anche se i due ex coniugi stanno seguendo percorsi separati, rimane una fondamentale interconnessione tra loro che potrebbe arricchire l’esperienza di genitori. L’attenzione e il rispetto espressi sui social media e nelle loro interazioni quotidiane suggeriscono che, nonostante le differenze, la loro priorità resta il benessere dei figli.

L’assenza al Victoria’s Secret Show 2024

L’assenza di Gisele Bündchen al Victoria’s Secret Show 2024

Gisele Bündchen ha sorpreso i suoi fan e il pubblico di moda con la sua assenza dal Victoria’s Secret Show 2024, un evento che ha visto il ritorno di molte top model storiche, ma non dell’illustre top model brasile. Questo ha sollevato interrogativi sulle motivazioni dietro alla scelta di non partecipare all’iconico evento di moda, che ha visto il debutto di nuove generazioni di modelle e il ritorno delle coetanee.

Sebbene la gravidanza di Gisele possa sembrare uno dei motivi principali della sua assenza, non è l’unico fattore in gioco. Infatti, la top model ha comunicato all’organizzazione del show di non voler partecipare, specificando che la sua scelta è legata alla decisione di ritirarsi dalle passerelle, come ha dichiarato in un’intervista a O Globo. “Non ho mai detto che mi sarei ritirata, solo che non avrei più sfilato. Non smetterò mai di lavorare. Il mio desiderio è continuare a creare fino al giorno in cui morirò”, ha rimarcato, enfatizzando la sua passione per la creatività al di fuori delle passerelle.

Questa dichiarazione fa capire che la sua decisione di non partecipare non è dovuta semplicemente alla maternità imminente, ma riflette un cambiamento più ampio nella sua carriera e nelle sue priorità personali. Oggi Gisele sta valutando progetti che rispecchiano il suo desiderio di sperimentare e crescere professionalmente in ambiti differenti dalla moda tradizionale. A questo proposito, è evidente che Gisele si sta avventurando verso nuove opportunità nella sua vita, cercando di bilanciare il suo impegno lavorativo e la sua famiglia.

La top model, pur essendo una delle figure più riconosciute nel panorama della moda, ha scelto di dare priorità al suo benessere e a quello della sua famiglia. Questo shift verso altri ambiti creativi potrebbe essere parte della sua strategia per affrontare al meglio la fase della gravidanza e della maternità, oltre a riflettere un’evoluzione nel suo approccio alla carriera e alla vita personale.

In un momento in cui molte celebrità scelgono di mantenere un profilo alto e rimanere sotto i riflettori, Gisele ha scelto una direzione più intima e meno esibita. La sua assenza dal Victoria’s Secret Show 2024 non solo segna un cambio significativo nella sua vita, ma sta anche invitando a riflettere sul valore delle scelte personali in un’industria che spesso premia la visibilità sopra ogni altra cosa. La gravidanza e l’avvento di un nuovo membro nella famiglia stanno sicuramente rimanendo al centro delle sue priorità, ma non si esclude che Gisele possa presto fare il suo ritorno in ambito creativo, esplorando nuovi progetti che possano arricchire ulteriormente la sua carriera e il suo percorso di vita.