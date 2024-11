Giovanni Pernice sorprende: bacio a Bianca Guaccero e rifiuto di Ballando con le stelle

## Riassunto dell’episodio di Ballando con le stelle

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 9 novembre, si è assistito a momenti di alta tensione e di grande emozione. Gli attori protagonisti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, hanno messo in scena una performance ricca di energia sulle note di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Tuttavia, l’esibizione è stata segnata da un forte disappunto da parte di Pernice, che ha manifestato il suo discontento a seguito delle dure critiche ricevute dalla giuria, in particolare da Guillermo Mariotto.

Il bacio tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Un momento significativo dell’episodio è stato il bacio condiviso tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero nel backstage. Questo gesto affettivo ha sorpreso il pubblico, rappresentando la prima volta in cui i due danzatori si sono mostrati così aperti all’interno del contesto del programma. Il bacio è stato preceduto da una confessione privata di Pernice, che, visibilmente scosso, ha detto a Guaccero: “Amore, scusa” , riferendosi alle difficoltà affrontate durante la fase di valutazione della giuria.

La polemica con Guillermo Mariotto

Il clima è diventato teso dopo le pesanti critiche espresse da Guillermo Mariotto nei confronti della coreografia di Pernice e Guaccero. In merito alla loro esibizione, Mariotto ha affermato: “Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio.” Queste osservazioni hanno colpito profondamente il ballerino, il quale ha successivamente manifestato il suo disappunto, sottolineando l’importanza del rispetto nelle valutazioni artistiche.

Reazioni e dichiarazioni post esibizione

Dopo la performance, Giovanni Pernice ha rifiutato di rilasciare l’intervista post esibizione, dichiarando: “Non voglio neanche fare l’intervista.” Questo ha lasciato Bianca Guaccero a rispondere da sola alle telecamere, esprimendo la sua preoccupazione per la reazione di Pernice. Ha dichiarato: “Mi dispiace per Giovanni che ha dovuto battibeccare con Guillermo Mariotto.” La situazione ha evidenziato le tensioni interne al programma e l’effetto delle critiche sulla squadra di danza.

Durante la puntata di Ballando con le stelle del 9 novembre, il backstage ha assistito a un momento di intensa intimità tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, culminato in un bacio significativo. Questo gesto inaspettato ha colto di sorpresa sia i telespettatori che i membri del cast, rappresentando la prima manifestazione pubblica della loro affinità all’interno del programma. Il ballerino, dopo aver espresso il suo disappunto per le critiche ricevute, si è avvicinato a Guaccero e, con evidente emozione, ha pronunciato le parole: “Amore, scusa” , riflettendo sul tumulto vissuto durante la valutazione della giuria.

Questa effusione non è avvenuta in un contesto casuale, ma come reazione a una conversazione che ha messo in luce l’importanza del supporto reciproco in momenti di stress. La loro relazione, già al centro di rumors mediatici e paparazzate, ha trovato così un ulteriore capitolo nel contesto artistico del programma, dimostrando che anche le competizioni più accese possono momentaneamente dissolversi di fronte ai legami affettivi. Un momento di dolcezza e comprensione che potrebbe evolvere oltre il palcoscenico e che affonda le sue radici nei valori di rispetto e sostegno reciproco.

Le tensioni sono aumentate in modo evidente durante la performance di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, affrontando il giudizio del critico Guillermo Mariotto. Le parole di Mariotto, secondo cui la coreografia proposta era “vecchia e noiosa” , hanno sollevato un forte dibattito. “Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco?”, ha incalzato, con un tono che ha messo a disagio sia gli artisti che il pubblico presente.

Giovanni Pernice ha reagito in modo immediato e fermo, ritenendo le critiche assolutamente fuori luogo e ingiustificate. In un intervento successivo, ha affermato: “Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un’offesa del genere è sgradevole.” Questa affermazione sottolinea l’importanza, per Pernice, di mantenere il rispetto reciproco tra artisti e giudici, in un contesto in cui le emozioni e il lavoro duro di ogni partecipante meritano una considerazione più attenta e professionale.

La disputa ha acceso il dibattito sul ruolo della critica all’interno di programmi di intrattenimento come Ballando con le stelle, dove la linea tra valutazione costruttiva e attacco personale può risultare sottile. Le reazioni di Pernice non hanno solo manifestato la sua frustrazione, ma hanno anche messo in luce la necessità di un dialogo più rispettoso e consapevole negli ambienti competitivi.

In seguito all’esibizione, Giovanni Pernice ha assunto una posizione netta, rifiutando di partecipare all’intervista di routine che segue ogni performance. Con una certa determinazione, ha affermato: “Non voglio neanche fare l’intervista.” Tale decisione ha lasciato Bianca Guaccero a fronteggiare da sola le camere, permettendole di esprimere le sue preoccupazioni riguardo al comportamento di Pernice. “Mi dispiace per Giovanni che ha dovuto battibeccare con Guillermo Mariotto”, ha spiegato, dimostrando comprensione per la frustrazione del compagno di danza.

Questa dinamica ha aperto un acceso dibattito sull’impatto delle critiche ricevute durante la valutazione da parte della giuria. La situazione rende evidente le pressioni a cui sono sottoposti i concorrenti, in un contesto in cui ogni parere può costruire o distruggere il morale di una coppia. L’incidente ha messo in luce non solo le tensioni tra i concorrenti e i giudici, ma anche la necessità di riflessioni più profonde sui metodi di valutazione adottati durante il programma. Le parole di Guaccero, uniche in questo momento, rispecchiano un’esperienza condivisa da molti partecipanti, suggerendo che il rispetto reciproco dovrebbe essere una priorità fondamentale in qualsiasi competizione artistica.