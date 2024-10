Giovanni Pernice risponde alle accuse sul suo recente incubo a Ballando

### L’incubo di Giovanni Pernice

Giovanni Pernice, noto professionista del ballo, ha recentemente rivelato le sue esperienze traumatiche legate alla sua partecipazione all’ultima edizione di “Strictly Come Dancing”. Malgrado il suo successo e l’apprezzamento del pubblico, dietro la sua facciata sorridente si nasconde un vero calvario. In un’intervista al Daily Mail, Pernice ha condiviso dettagli inquietanti sul suo rapporto con la sua ultima partner, Amanda Abbington, che ha lanciato gravi accuse contro di lui.

La situazione è iniziata a degenerare quando, durante le prove, Pernice ha notato un cambiamento nel comportamento di Abbington. “Faceva la simpatica, era uno scambio di battute tra noi”, ha dichiarato. Tuttavia, a quanto pare, il team di produzione ha segnalato che veniva utilizzato un linguaggio inappropriato. Amanda ripeteva che andava bene, ma il ballerino ha avvertito un tono diverso, normale per le prove, ma problematico per il rapporto professionale.

Pernice ha affrontato un lungo periodo di stress, arrivando a sviluppare un disturbo da stress post-traumatico. “A volte si lamentava, ma non eravamo solo noi a sentirci frustrati”, ha precisato. Con il timore che Abbington potesse girare le sue parole e condividerle con altri concorrenti, Giovanni ha optato per un’iniziativa precauzionale: ha cominciato a filmare le sessioni di allenamento, con l’intento di preservare un resoconto della loro interazione.

“Ho iniziato a registrarmi con il mio telefono. Questo non era solo per rivedere il ballo, ma anche per proteggermi”, ha aggiunto. Il ballerino ha informato il team di produzione della sua decisione, esprimendo il suo disagio rispetto all’atmosfera di tensione. La produzione ha successivamente deciso di implementare riprese ufficiali delle prove, informando Abbington della nuova misura.

In ottobre, la situazione ha preso una piega drammatica quando Giovani ha ricevuto la notizia che Abbington si era dimessa, il giorno in cui lei ha rivelato di avere dei noduli al seno. Nonostante la serietà della situazione, Pernice ha tentato di offrire supporto, sottolineando che di fronte a problemi di salute, il ballo doveva passare in secondo piano. Tuttavia, dopo la sua uscita, la condizione di Pernice è stata aggravata dalle accuse mosse dalla Abbington, che lo avrebbero portato a subire un intenso stress psicologico e professionale.

### Le accuse di Amanda Abbington

Amanda Abbington, ex partner di danza di Giovanni Pernice, ha sollevato accuse gravi nei confronti del ballerino, descrivendo comportamenti che ha giudicato offensivi e intimidatori. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un’onda di shock e polemica all’interno del mondo dello spettacolo, soprattutto per la reputazione che Pernice ha costruito nel corso della sua carriera.

Le accuse sono emerse durante un’intervista in cui Abbington ha descritto il suo tempo trascorso con Giovanni, insinuando che il suo comportamento potesse essere considerato come forme di bullismo. Ha parlato di “comportamenti crudeli” e di un’atmosfera di lavoro tossica, affermando di aver ricevuto “proposte indecenti” da Pernice. Queste dichiarazioni sono state riprese da diversi media, generando un vivo dibattito tra fan e professionisti del settore.

Giovanni, dal canto suo, ha reagito con disorientamento, sottolineando che le dinamiche all’interno delle sale prove erano meno tese di quanto Abbington avesse fatto credere. In effetti, ha dichiarato che entrambi si scambiavano battute e si prendevano in giro, un comportamento che, secondo lui, rientrava nel contesto di una sana interazione lavorativa. Tuttavia, ha anche manifestato la preoccupazione di come le parole di Abbington potessero avere un impatto negativo sulla sua reputazione professionale e personale.

La situazione si è ulteriormente complicata con il passare del tempo. Amanda ha deciso di presentare un reclamo formale alla BBC, che ha avviato un’indagine sul caso. Questa azione ha portato a una sospensione temporanea di Pernice dallo show, aggravando il suo stato d’animo già fragile. La pressione pubblica e le speculazioni attorno alla vicenda hanno svolto un ruolo significativo nel suo disagio, portandolo a vivere un vero e proprio incubo.

Giovanni ha quindi iniziato a filmare le prove, preoccupato che le dichiarazioni di Abbington potessero essere mal interpretate. In seguito a segnalazioni da parte di altri concorrenti che confermavano l’insoddisfazione di Amanda, il ballerino si è sentito costretto a documentare ogni interazione per proteggere la propria integrità professionale. La situazione ha raggiunto un punto critico quando Abbington ha rilasciato dichiarazioni in diretta televisiva, accusando Pernice di comportamenti di natura inquietante. Questa posizione ha creato un ulteriore tumulto, dipingendo Giovanni come un bullo violento, mentre lui cercava di dimostrare di essere solo un insegnante appassionato.

Le accuse di Abbington sono state infine smentite da rapporti di indagini che non hanno trovato prove sufficienti a giustificare le sue affermazioni. Nonostante ciò, il danno alla reputazione di Giovanni era già stato fatto, e le conseguenze emotive di questa esperienza rimangono profonde. Questo episodio ha messo in luce non solo le fragilità del mondo della danza, ma anche la complessità delle interazioni tra professionisti, ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza e gestione delle dinamiche relazionali all’interno del settore.

### La risposta di Giovanni

In risposta alle accuse lanciate da Amanda Abbington, Giovanni Pernice ha scelto di affrontare la situazione con determinazione e trasparenza. In un’interpretazione lucida e professionale, ha deciso di rendere pubblica la propria versione dei fatti attraverso un’intervista rilasciata al Daily Mail, dove ha esposto non solo il suo punto di vista, ma anche le difficoltà emotive e professionali che ha affrontato nel corso della vicenda.

Pernice ha descritto come il suo stato d’animo fosse deteriorato a causa delle accuse, indicando di aver sofferto per un disturbo da stress post-traumatico. Ha rivelato che, inizialmente, non avrebbe mai potuto immaginare che la sua partner di danza sollevasse tali problematiche. “A volte ci si lamenta e le prove possono essere complicate, ma non eravamo solo noi a sentirci frustrati”, ha affermato, lasciando intendere che le dinamiche interne non erano uniche al loro rapporto.

Un aspetto significativo della sua comunicazione è stata la decisione di registrare le prove con il suo telefono, un gesto che riflette il suo desiderio di proteggere la propria immagine in un contesto frainteso. “Avevo così tanta paura che Amanda potesse raccontare bugie ad altri”, ha commentato, spiegando come il clima di tensione lo avesse spinto a documentare ogni interazione per tutelarsi.

Giovanni ha anche condiviso il suo dispiacere e la sua sorpresa rispetto al fatto che Amanda avesse condiviso messaggi in un gruppo di chat, manifestando insoddisfazione per il loro allenamento. “Ho ancora i messaggi di Amanda, dove mi ringraziava per la pazienza e la dedizione; non mi sarei mai aspettato un tale tradimento comunicativo”, ha sottolineato, evidenziando la dissonanza tra la sua esperienza diretta e quella espressa dalla Abbington.

Lo scoppio delle polemiche ha avuto ripercussioni non solo sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita personale. Le dichiarazioni pubbliche di Abbington, specialmente quella riguardante l’asserita natura sessuale delle sue accuse, hanno profondamente colpito il ballerino. “Ero preoccupato che potesse rovinare la mia carriera, poiché ho sempre rispettato il mio pubblico”, ha spiegato, indicando come tali affermazioni avessero il potenziale di minare anni di reputazione costruita con fatica.

Nonostante l’insorgere di tanta negatività, Giovanni ha manifestato gratitudine per il supporto ricevuto da parte dei suoi colleghi e amici nel mondo della danza. In particolare, ha messo in risalto la solidarietà espressa da Anton Du Beke, un giudice di “Strictly Come Dancing”, che è rimasto al suo fianco in questo periodo difficile. “In momenti come questi, è fondamentale riconoscere chi siano i veri amici”, ha concluso Pernice, dimostrando la sua resilienza e il desiderio di continuare il suo percorso professionale nonostante le avversità.

### La continuità dell’incubo

La situazione per Giovanni Pernice non si è limitata alle prime accuse lanciate da Amanda Abbington; il suo incubo ha assunto contorni sempre più drammatici. Dopo la fine delle riprese di “Strictly Come Dancing”, la pressione si è intensificata quando Abbington ha deciso di presentare un reclamo formale alla BBC. Questa decisione ha portato a un’indagine sull’ambiente di lavoro e sul comportamento di Pernice, gettando un’ombra pesante sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Giovanni ha affrontato momenti di profonda angoscia. “Non mi sono mai sentito così vulnerabile”, ha dichiarato. Le accuse di Amanda hanno generato un’enorme quantità di speculazioni e articoli sulla stampa, che lo descrivevano come un bullo violento e un aggressore. Questa rappresentazione ha avuto un impatto devastante sul suo stato psicologico. “Ho versato lacrime di frustrazione e tristezza. Non sapevo quando e dove si sarebbe fermata”, ha rivelato, esprimendo il suo dolore per come la sua immagine fosse stata distorta. Il ballerino ha sentito che ogni giorno era un nuovo capitolo dell’incubo che stava vivendo, con il timore che potesse durare indefinitamente.

In questo contesto di ansia e incertezza, Giovanni ha sentito la necessità di proteggere la sua reputazione e la sua carriera. “Quando ho appreso che Amanda sarebbe apparsa in un’intervista televisiva su Channel 4 per parlare delle accuse, mi sono sentito spezzato”, ha raccontato. Durante quell’intervista, Abbington ha azzardato affermazioni di natura sessuale, dichiarando che le sue accuse erano di “natura sessuale” e insinuando comportamenti scorretti da parte di Pernice. “Era come se volesse distruggermi completamente”, ha commentato Giovanni, riferendosi alla gravità delle sue parole e all’effetto che avrebbero potuto avere sul suo futuro professionale.

Nonostante questi eventi, Pernice ha deciso di mantenere la sua dignità e affrontare le indagini con calma. “Ho scelto di rispettare il processo. Non avevo nulla da nascondere”, ha spiegato. La sua fermezza di fronte all’incredulità delle accuse si iscrive in una strategia più ampia per recuperare la sua reputazione. Fortunatamente, le indagini hanno poi concluso che non vi erano prove sufficienti contro di lui, ma il danno inflitto alla sua immagine era già avvenuto.

Tuttavia, il supporto di amici e colleghi nel settore è stato fondamentale. Giovanni ha ringraziato coloro che si sono schierati dalla sua parte, in particolare Anton Du Beke, che ha dimostrato solidarietà e amicizia in un momento tanto difficile. “In queste situazioni, è fondamentale capire chi sono i tuoi veri amici”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza delle relazioni positive in un contesto così tossico e carico di tensione.

Il percorso della riabilitazione della sua immagine professionale richiederà tempo e sforzi, sia da parte della produzione che da parte di Giovanni stesso. “Non voglio che questo incubo definisca la mia carriera”, ha affermato con determinazione, sottolineando il suo desiderio di tornare alla danza, l’unica cosa che ama fare. Anche se l’incubo sembra prolungarsi, la sua volontà di affrontare la verità e di riprendere il controllo della propria narrazione rimane salda.