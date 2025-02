Giornale Radio. Sabato ore 12, in collegamento con La Mia Finanza green, Lucia Lo Palo intervista il ministro Pichetto Fratin

Giornale Radio, la radio libera di informare

“GreenPop” è il nuovo programma di Giornale Radio condotto da Lucia Lo Palo che parte sabato 15 febbtaio alle ore 12 con l’intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il programma sarà trasmesso con l’intervento di personaggi del “mondo green” ogni sabato alle ore 12

Qui il link al programma sul web https://giornaleradio.fm/programmi/green-pop-con-lucia-lo-palo/

GreenPop” è un approfondimento settimanale sulle sfide ambientali attuali, in onda tutti i sabati dalle ore 12 alle ore 13. Alla guida del programma, Lucia Lo Palo, esperta di sostenibilità e management ESG, che condividerà la sua esperienza e passione per l’ambiente.

La nuova trasmissione di Giornale Radio, in collaborazione con la redazione di La Mia Finanza Green, diretta da Paolo Brambilla e recentemente entrata a far parte della Spremberg Holdings, diventa una piattaforma per discutere delle tendenze green, delle transizioni ecologiche e delle soluzioni innovative.

Gilberto Pichetto Fratin

La prima puntata vedrà la partecipazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha scelto il programma di Lucia Lo Palo per raccontare le iniziative del Governo e le nuove sfide che ci aspettano.

Non perdete l’appuntamento con “GreenPop” su Giornale Radio, la radio libera di informare: ascoltate, discutete e prendete parte al cambiamento per il nostro pianeta.

Giornale Radio

Giornale Radio offre la possibilità di un ascolto ibrido e il più possibile sostenibile, in quanto è presente su molteplici piattaforme di distribuzione della trasmissione radio. Il flusso di “Giornale Radio, la radio libera di informare” e delle due radio tematiche si possono ascoltare in streaming sul sito e sull’App, disponibile per Android e IOS. Giornale Radio TV è disponibile anche su Samsung TV Plus (Canale 4310).

L’ascolto è possibile anche attraverso l’Alexa, sulla Smart TV dei sistemi Android e su SKY, canale 756.

In FM sulle frequenze:

• 92.8 MHz Milano – Centro Lombardia;

• 92.8 MHz Varese – Novara – Piacenza – Alessandria;

• 89.3 MHz Brescia;

• 92.7 MHz Lecco;

• 96.1 MHz Trento – Lago di Garda;

• 92.0 MHz Busalla e Genova Bolzaneto;

• 97.4 MHz Bogliasco – Genova – Golfo Paradiso;

• 91.6 MHz Portofino e Golfo del Tigullio;

• 87.9 MHz Olbia e Golfo Aranci;

• 99.2 MHz Garfagnana – Lucca;

• 95.3 MHz Roma e Provincia;

• 97.6 MHz Canicattì- Agrigento;

• 95.8 MHz Benevento

La diffusione in DAB:

(Digital Audio Broadcasting) è disponibile con la copertura e nelle seguenti provincie italiane: Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Milano, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Monza e della Brianza, Trento, Varese, Lodi, Pavia, Padova, Genova, Savona, Imperia, Modena, Reggio Emilia, Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Siena, Pisa, Grosseto, Massa-Carrara, Livorno, Arezzo, Perugia, Terni, Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti, Napoli, Salerno, Benevento, Caserta, Avellino, Taranto, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna, Palermo, Catania, Messina, Siracusa.

+-