Home / SPETTACOLI & CINEMA / GionnyScandal rimproverato al Grande Fratello Vip per la citazione Corona

GionnyScandal cita Corona al Grande Fratello Vip, scatta lo stop

Nel loft del Grande Fratello Vip, durante la prima settimana di gioco, il rapper GionnyScandal ha imitato il tono di Fabrizio Corona pronunciando l’espressione *“adrenalina pura”*. L’episodio, avvenuto in Italia e ripreso da un video circolato su TikTok, ha provocato l’immediata reazione di Francesca Manzini e Giovanni Calvario, che lo hanno bloccato in diretta.

Il contesto è quello del passaggio di testimone alla conduzione del reality tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, già finito sotto i riflettori per il mancato saluto della nuova conduttrice al suo predecessore.

L’episodio suggerisce l’esistenza di rigide linee guida editoriali interne a Mediaset, tese a escludere ogni riferimento a Corona e alle sue inchieste su Signorini, per contenere nuove polemiche mediatiche.

In sintesi:

GionnyScandal cita uno slogan di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip .

al . Francesca Manzini lo blocca subito: *“Non si dice quella frase!”*.

L’episodio alimenta l’ipotesi di un veto su Corona e sul caso Signorini.

Il mancato saluto di Ilary Blasi a Signorini appare sempre meno casuale.

Il caso in casa Mediaset e le ipotesi sul “veto Corona”

Il video diffuso su TikTok mostra GionnyScandal imitare Fabrizio Corona e ripetere la frase *“adrenalina pura”*, marchio di fabbrica del format online Falsissimo e delle puntate de Il Prezzo del Successo, dove Corona ha affrontato il dossier su Alfonso Signorini e Antonio Medugno.

Nel momento in cui il rapper pronuncia lo slogan, Francesca Manzini e Giovanni Calvario si scambiano uno sguardo teso. La comica, visibilmente preoccupata, interviene subito: *“Noo! Nooo! Non si dice quella frase!”*. Una reazione istintiva ma molto controllata, che lascia intendere l’esistenza di precise indicazioni da parte della produzione.

L’atteggiamento dei concorrenti si inserisce in un quadro già delicato: il mancato saluto di Ilary Blasi a Signorini nella prima puntata, gesto in controtendenza rispetto alla consuetudine televisiva, viene ora letto come possibile effetto della stessa strategia editoriale. In quest’ottica, Mediaset e la produzione del reality sembrano determinati a blindare il prime time da qualsiasi richiamo a Corona e ai suoi contenuti investigativi.

Impatto sull’immagine del reality e sul percorso di GionnyScandal

L’episodio, nato come gag, rischia di diventare un piccolo caso mediatico: da un lato conferma quanto il “fuori onda” digitale – in questo caso TikTok – condizioni la percezione pubblica del reality; dall’altro evidenzia il margine sempre più ristretto per l’improvvisazione dei concorrenti, sottoposti a un quadro di regole implicite e stringenti.

Per GionnyScandal, che solo poche ore prima aveva ventilato l’idea di un ritiro dal gioco, la gaffe si è trasformata paradossalmente in un momento clou della settimana, capace di generare conversazioni social e curiosità sul suo percorso televisivo.

Resta da capire se la linea del silenzio su Fabrizio Corona e sul passato di Alfonso Signorini reggerà per l’intera edizione o se, spinta dal dibattito online, la produzione sarà costretta ad affrontare il tema in modo più trasparente e strutturato.

FAQ

Perché la frase di GionnyScandal ha creato imbarazzo al Grande Fratello Vip?

La frase richiama esplicitamente Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo, legato a inchieste su Alfonso Signorini, tema ritenuto potenzialmente esplosivo in diretta.

Esiste davvero un veto su Fabrizio Corona nei programmi Mediaset?

È verosimile che esistano indicazioni editoriali restrittive: nessuna conferma ufficiale, ma le reazioni dei concorrenti suggeriscono un accordo di non citazione.

Il mancato saluto di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini è stato intenzionale?

È plausibile che sia stato intenzionale: la scelta rompe una prassi consolidata e appare coerente con una linea comunicativa molto controllata.

Chi è GionnyScandal e perché è noto al pubblico?

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Di Dio Ruggieri, è un rapper italiano, noto per brani pop-rap emotivi e una biografia segnata da adozione e lutti.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della nostra redazione su base informativa congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.