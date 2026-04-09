michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Gianni Morandi chiarisce il messaggio a De Martino e agita Sanremo

Gianni Morandi chiarisce il messaggio a De Martino e agita Sanremo

Gianni Morandi, il sostegno a Stefano De Martino e il futuro di Sanremo

Gianni Morandi, icona della musica italiana, ha rivelato in una intervista al settimanale Oggi di aver fatto visita a Stefano De Martino, futuro conduttore del Festival di Sanremo, proponendogli una nuova canzone da presentare alla kermesse. L’incontro è avvenuto a Roma nelle scorse settimane, in vista dell’edizione 2026 del festival. Morandi ha spiegato perché sostiene con convinzione la scelta della Rai di affidare a De Martino la guida del principale evento televisivo italiano, sottolineandone talento, energia e centralità nei palinsesti. Nell’intervista l’artista è tornato anche sull’esperienza di Sanremo 2025, ricordando il duetto con il figlio Tredici Pietro e riflettendo sulla nuova versione di Canzonissima a oltre cinquant’anni dallo storico programma che contribuì a consacrare la sua carriera televisiva.

In sintesi:

  • Gianni Morandi ha incontrato Stefano De Martino e gli ha promesso una nuova canzone per Sanremo.
  • Morandi approva la scelta Rai: considera De Martino l’“uomo di punta” della televisione pubblica.
  • Il cantante ripercorre il duetto sanremese con il figlio Tredici Pietro e il suo valore personale.
  • Su Canzonissima, Morandi distingue nettamente il nuovo progetto televisivo dallo storico format.

Morandi su De Martino, Sanremo e il legame artistico con il figlio

Nell’intervista a Oggi, Gianni Morandi ha raccontato l’incontro con Stefano De Martino: *“Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone…”*. Secondo il cantante, il nuovo conduttore di Sanremo avrebbe reagito con entusiasmo all’idea di valutare un suo brano per il festival. Morandi, reduce dal ruolo di co-conduttore e protagonista alla kermesse, ha legittimato la scelta editoriale di Rai: *“È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai ora”*.

Nello stesso colloquio ha ricordato la serata cover dell’ultimo Sanremo, quando ha duettato con il figlio Tredici Pietro. L’artista ha spiegato che il ragazzo, inizialmente deciso a prendere distanza dal cognome Morandi, ha cambiato prospettiva: *“Anche se diranno che sono raccomandato, non mi interessa. Questo sarà un ricordo nostro che rimarrà per sempre”*. Una scelta che evidenzia come Sanremo continui a essere, oltre che una vetrina industriale, anche un luogo di narrazione familiare e generazionale per la musica italiana.

Interpellato sulla nuova edizione di Canzonissima, a 51 anni dall’originale, Morandi ha preso le distanze: *“Quella di adesso è diversa, è un’altra cosa. Io avrei voluto riportarla in Tv nel 2010, con il produttore Bibi Ballandi”*. Un passaggio che segna la distinzione tra il modello storico del varietà musicale Rai e le sue reinterpretazioni contemporanee.

Sanremo, memoria televisiva e nuove strategie Rai

Le parole di Gianni Morandi offrono una chiave di lettura sul posizionamento strategico di Stefano De Martino nel progetto editoriale della Rai. Il sostegno pubblico di un’icona intergenerazionale rafforza l’operazione di continuità tra la tradizione narrativa del servizio pubblico e una linea di rinnovamento che punta su volti versatili, transgenerazionali e capaci di parlare ai social quanto al pubblico generalista.

La scelta di condividere il palco di Sanremo con il figlio Tredici Pietro e il richiamo a Canzonissima mostrano come Morandi rimanga un osservatore attivo dell’evoluzione dei format musicali Rai. Il suo giudizio netto sulla differenza con la nuova Canzonissima segnala, per i prossimi anni, un confronto sempre più acceso tra operazioni di reboot nostalgico e la necessità di costruire prodotti realmente innovativi per pubblico lineare e piattaforme digitali.

FAQ

Perché Gianni Morandi sostiene la scelta di Stefano De Martino a Sanremo?

Morandi dichiara di essere pienamente d’accordo con la Rai perché considera De Martino bravo, energico e oggi vero “uomo di punta” dell’azienda.

Gianni Morandi parteciperà come cantante al prossimo Festival di Sanremo?

Morandi non conferma una partecipazione ufficiale, ma rivela di aver proposto a De Martino una canzone, lasciando aperta l’ipotesi di un coinvolgimento artistico.

Che significato ha avuto per Morandi il duetto con il figlio Tredici Pietro?

Il duetto è stato vissuto come un ricordo indelebile padre-figlio, accettando eventuali critiche di “raccomandazione” pur di condividere il palco sanremese.

In cosa la nuova Canzonissima è diversa da quella storica secondo Morandi?

Morandi sottolinea che l’attuale progetto è “un’altra cosa” rispetto allo storico varietà, diverso per spirito, impostazione editoriale e contesto televisivo.

Quali sono le fonti originarie utilizzate per questo articolo su Morandi e Sanremo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache