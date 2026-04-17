Home / SPETTACOLI & CINEMA / GF Vip, scontro al televoto tra Antonella e Alessandra divide la Casa

Grande Fratello Vip 8: stasera il primo finalista e nuovi scontri

Questa sera, venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip 8 vive una svolta decisiva: il televoto non determinerà un’eliminazione ma proclamerà la prima finalista del reality. Nella Casa di Cinecittà, guidata da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le dinamiche strategiche si intensificano. In nomination quattro protagoniste di peso – Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo – si contendono l’accesso diretto alla finale, mentre nuove alleanze e vecchie rivalità ridisegnano gli equilibri interni, mettendo sotto pressione anche concorrenti come Nicolò Brigante, in piena crisi personale. L’esito del televoto e le scelte emotive dei vip in gara orienteranno non solo la corsa alla vittoria, ma anche la narrazione televisiva delle ultime settimane di programma.

In sintesi:

Il televoto di stasera proclama la prima finalista del Grande Fratello Vip 8 .

. In corsa per la finale: Mussolini , Volpe , Elia , Ilardo .

, , , . Nella Casa esplodono nuove tensioni tra prime donne e gruppi contrapposti.

Nicolò Brigante valuta l’addio al gioco, attesa la visita dei familiari.

Televoto, strategie e fratture tra le prime donne della Casa

Il televoto odierno ha un peso decisivo: stabilirà chi, tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, otterrà il primo pass ufficiale per la finale del Grande Fratello Vip 8. I sondaggi online indicano Antonella Elia in vantaggio, ma il margine di incertezza resta elevato e il pubblico da casa può ribaltare i pronostici all’ultimo momento.

Parallelamente, la storica alleanza tra le tre “prime donne” – Mussolini, Volpe ed Elia – mostra profonde crepe. Tra accuse di doppiogiochismo e sospetti di “cordate” tattiche, la Casa si polarizza in blocchi contrapposti, costringendo ogni concorrente a prendere posizione. Le scelte di campo in questa fase potrebbero incidere sui futuri voti dei coinquilini e sulle preferenze del pubblico, trasformando il televoto per la finale in un referendum indiretto sulle dinamiche interne.

Ogni gesto, confessionale e nomination diventa così un tassello strategico in vista dell’ultima curva del reality.

Crisi di Nicolò e nuove accuse, la Casa verso una svolta

In parallelo alla corsa alla finale, il percorso di Nicolò Brigante entra in una fase critica. L’ex tronista, scosso dall’uscita di Blu, ha ammesso crescenti ansie e dubbi sul proseguimento del suo percorso nel reality, arrivando a preparare le valigie. Nelle prossime ore è previsto l’ingresso in Casa di alcuni familiari, un confronto che potrebbe convincerlo a restare o sancire il suo addio anticipato al gioco.

Sul fronte delle tensioni, Adriana Volpe è finita nel mirino di parte del gruppo. Raul l’ha accusata di aver cambiato atteggiamento dopo le nomination e di aver stretto un’alleanza “opportunistica” con Alessandra Mussolini, nonostante i trascorsi conflittuali. Francesca, invece, ha preso le sue difese, descrivendola come una persona riservata, non falsa, ma più prudente nell’esporsi.

Questi contrasti, sommati alla pressione emotiva del televoto, rendono la decima puntata una possibile svolta narrativa per l’intera stagione.

FAQ

Quando va in onda la puntata del Grande Fratello Vip 8?

La puntata va in onda stasera, venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, con diretta a partire dalle 21.30 circa.

Chi sono le concorrenti al televoto per il primo posto in finale?

Le concorrenti al televoto sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, tutte tra le protagoniste più esposte.

Nicolò Brigante lascerà il Grande Fratello Vip 8?

Al momento Nicolò Brigante sta valutando l’uscita, ma la decisione definitiva arriverà dopo l’incontro in Casa con i familiari.

Qual è il ruolo di Ilary Blasi e delle opinioniste in studio?

Ilary Blasi conduce la diretta, mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commentano dinamiche, strategie e scelte dei concorrenti.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia sul Grande Fratello Vip?

La notizia è stata elaborata a partire da una sintesi congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.