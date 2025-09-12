Gerry Scotti lascia Caduta Libera dopo 10 anni motivo e nuovo conduttore ufficiale

Il ritiro di Gerry Scotti da Caduta Libera

Gerry Scotti , storico volto del preserale di Canale 5, lascia la conduzione di Caduta Libera dopo un impegno durato oltre un decennio, precisamente 10 anni e 13 stagioni di successo ininterrotto. Il quiz show è approdato nella fascia preserale il 4 maggio 2015, con Scotti al timone, consolidando il suo ruolo di “Zio” della televisione italiana e conquistando il pubblico con la sua conduzione brillante e coinvolgente. L’ultima puntata con Scotti in onda è stata trasmessa il 28 giugno 2025, chiudendo così un’era per il programma. Questo cambio rappresenta un passaggio storico nel palinsesto Mediaset, segnando la fine di un capitolo importante del preserale televisivo.

Il motivo dietro il cambio di conduzione

Gerry Scotti ha deciso di lasciare la conduzione di Caduta Libera principalmente per concentrarsi sui successi in crescita di altri progetti televisivi affidatigli da Mediaset. Attualmente, Scotti è al timone de La Ruota della Fortuna, programma che ha registrato risultati d’ascolto sorprendenti, superando costantemente la concorrenza e ottenendo un consenso inaspettato. Questo successo ha modificato i piani originali della rete, che intende prolungare la messa in onda dello show. La necessità di dedicarsi a questa nuova e imponente sfida ha reso inevitabile un ridimensionamento degli impegni per lo storico conduttore.

La rete mediatica ha dovuto riorganizzare quindi il proprio palinsesto, mettendo in secondo piano Caduta Libera e favorendo il rilancio e la prosecuzione di La Ruota della Fortuna. Questa scelta ha comportato la rinuncia di Scotti al quiz preserale, un format che per anni ha guidato con grande successo. Il cambio di conduzione è stato pertanto dettato da esigenze strategiche e di programmazione, legate al rinnovato interesse verso i progetti che stanno riscontrando un grande favore di pubblico e critica.

Il nuovo volto di Caduta Libera: Max Giusti

Mediaset ha scelto Max Giusti come successore di Gerry Scotti alla guida di Caduta Libera. Il comico e conduttore romano, noto per la sua versatilità e il carisma, assumerà il timone del quiz show dalla quattordicesima edizione, segnando una nuova fase per il programma. La scelta di Giusti riflette la volontà della rete di mantenere un tono fresco e coinvolgente, pur preservando l’identità consolidata nel tempo dal format. Si tratta di un passaggio strategico, mirato a garantire continuità e rinnovamento in una fascia oraria molto competitiva.

Max Giusti, con la sua esperienza nel campo dell’intrattenimento televisivo, porta con sé una comprovata capacità di creare empatia con il pubblico, caratteristica essenziale per un quiz preserale. La sua conduzione sarà attentamente osservata per valutare l’impatto su ascolti e gradimento, ma la scommessa di Mediaset è chiara: affidare il programma a un volto carismatico e dinamico, pronto a raccogliere l’eredità di Scotti e a proseguire il successo del format.